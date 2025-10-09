Полуостров Гамова — настоящий уголок дикого Приморья. Удивительные кекуры, тихие гроты, птичьи базары и бухты с прозрачной водой — эта прогулка подарит виды, которые останутся в памяти навсегда. Мы доберёмся до бухты Теляковского и острова Томящегося сердца. А ещё прогуляемся по «Тропе леопарда», которая хранит атмосферу Уссурийской тайги.

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Описание экскурсии

7:00 — выезд из Владивостока на автобусе

12:00 — пересадка на прогулочные катера на пирсе Зарубино

12:00–14:00 — катерная экскурсия по побережью Хасанского района вокруг полуострова Гамова

Бухты Гроты и Витязь

Мыс Шульца и камни Таранцева

Затонувшие зверобойные шхуны и устричные мели

Птичьи базары и вековые сосны

Кекур Пьющий дракон, бухта Алексеева с резвящимися в воде тюленями и маяк Гамова

Самая популярная на полуострове бухта Теляковского и острова Томящегося сердца

14:00–15:30 — переезд в национальный парк «Земля леопарда»

16:00–18:00 — экскурсия по 2-километровой «Тропе леопарда» с экскурсоводом нацпарка. Тропа оборудована информационными стендами, интерактивными элементами и видовыми площадками. С одной из них в хорошую погоду на горизонте видно вершины гор Китая

18:00 — выезд во Владивосток

20:00 — примерное время прибытия

Время в программе указано ориентировочно.

Организационные детали