Полуостров Гамова — настоящий уголок дикого Приморья.
Удивительные кекуры, тихие гроты, птичьи базары и бухты с прозрачной водой — эта прогулка подарит виды, которые останутся в памяти навсегда. Мы доберёмся до бухты Теляковского и острова Томящегося сердца. А ещё прогуляемся по «Тропе леопарда», которая хранит атмосферу Уссурийской тайги.
Удивительные кекуры, тихие гроты, птичьи базары и бухты с прозрачной водой — эта прогулка подарит виды, которые останутся в памяти навсегда. Мы доберёмся до бухты Теляковского и острова Томящегося сердца. А ещё прогуляемся по «Тропе леопарда», которая хранит атмосферу Уссурийской тайги.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Владивостока на автобусе
12:00 — пересадка на прогулочные катера на пирсе Зарубино
12:00–14:00 — катерная экскурсия по побережью Хасанского района вокруг полуострова Гамова
- Бухты Гроты и Витязь
- Мыс Шульца и камни Таранцева
- Затонувшие зверобойные шхуны и устричные мели
- Птичьи базары и вековые сосны
- Кекур Пьющий дракон, бухта Алексеева с резвящимися в воде тюленями и маяк Гамова
- Самая популярная на полуострове бухта Теляковского и острова Томящегося сердца
14:00–15:30 — переезд в национальный парк «Земля леопарда»
16:00–18:00 — экскурсия по 2-километровой «Тропе леопарда» с экскурсоводом нацпарка. Тропа оборудована информационными стендами, интерактивными элементами и видовыми площадками. С одной из них в хорошую погоду на горизонте видно вершины гор Китая
18:00 — выезд во Владивосток
20:00 — примерное время прибытия
Время в программе указано ориентировочно.
Организационные детали
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Renault, а водная прогулка — на открытых катерах
- Перед морской прогулкой проводится инструктаж, а на борту всегда есть спасательные жилеты
- Мы посещаем территории, где нет инфраструктуры — туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах. Перекус и питьевую воду берите с собой
- Помимо опытного капитана, в поездке с вами буду я или другой гид из нашей команды
в среду и пятницу в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|10 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1030 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гид Татьяна -очень приятная, знающая. Прекрасная экскурсия, прекрасные места. Есть и водная прогулка и пеший маршрут.
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Красота неимоверная! Дикая природа, маяк, ларги, купание в бухте томящегося сердца, прогулка по заповеднику, все было прекрасно!
+2
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О
Экскурсия оставила неоднозначные впечатления. Не могу не отметить старание и доброжелательность команды — экскурсовода, водителя и капитана. Видно, что они искренне увлечены своим делом, и это приятно.
Я довольно часто бываю
Я довольно часто бываю
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Именно - красота!) Прекрасный экскурсовод Анастасия, профессионал своего дела Дмитрий (водитель).
Такие места приморского края,в обрамление хорошего гида-экскурсовода, с прекрасными пояснениями,историями! Комфорт нашей группы,благодаря Дмитрию.
Хочешь стать счастливее - отправляйся в путешествие с этой командой!
Отдельная благодарность капитану Ярославу!)
Такие места приморского края,в обрамление хорошего гида-экскурсовода, с прекрасными пояснениями,историями! Комфорт нашей группы,благодаря Дмитрию.
Хочешь стать счастливее - отправляйся в путешествие с этой командой!
Отдельная благодарность капитану Ярославу!)
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