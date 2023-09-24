Настоящая красота Владивостока скрывается за пределами города, среди безграничного моря, величественных скал и живописных мысов.
На пять часов мы покинем цивилизацию и отправимся покорять остров Русский: пройдемся по его самым живописным местам, отдохнем на пляжах и, конечно, сделаем фото.
На пять часов мы покинем цивилизацию и отправимся покорять остров Русский: пройдемся по его самым живописным местам, отдохнем на пляжах и, конечно, сделаем фото.
Ближайшие даты:
13
окт
окт
14
окт
окт
15
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даты
Что вас ожидает:
- Мост через Золотой Рог
- Мост на остров Русский
- Кампус ДВФУ
- Русский остров
- Мыс и пляж Шмидта
- Мыс и пляж Вятлина
- Мыс и пляж Тобизина
- Мыс Назимова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
За 5 часов экскурсии мы увидим самые живописные и захватывающие дух места Русского острова: пляжи, скалы, обрывы и мысы.
По пути нас ждет: • мост через Золотой Рог,
- мост на остров Русский,
- кампус ДВФУ,
- остров Русский,
- мыс и пляж Шмидта,
- мыс и пляж Вятлина,
- мыс и пляж Тобизина,
- мыс Назимова.
И, конечно, огромное количество пляжей, находящихся между всеми мысами. В летняя время также будет возможность искупаться на одном из них, так что не забудьте купальные принадлежности!
Это максимально насыщенная программа, предлагающая посещение всех интересных мест острова Русский за один день.
Важная информация • На ноги рекомендуем надеть удобную обувь.
Возьмите с собой побольше питьевой воды и легкий перекус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Работа гида
- Что не входит
- Еда и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Я заберу вас возле вашего отеля / аппартаментовЗавершение: возле вашего отеля / аппартаментов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- На ноги рекомендуем надеть удобную обувь и взять с собой побольше питьевой воды (цивилизации и магазинов на острове мы почти что не встретим)
- Также можно взять с собой лёгкий перекус (бананы, йогурты, бутерброды и т. д.)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 51 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
24 сен 2023
Большое спасибо гиду Алине!!! Очень приятная, общительная девушка) показала все заявленные места, атмосфера весь день была очень легкая и душевная))
Д
Дарья
24 июля 2023
Отличная экскурсия! Тем, кто впервые оказался на острове, очень рекомендую. Содержательная и очень полезная поездка!
Л
Людмила
24 июля 2023
Шикарная экскурсия. Мы устали, но очень довольные увиденным. Красота не описуемая!
А
Александр
13 июля 2023
Отличное путешествие на целый день с гидом Андреем в прекрасный солнечный день. Посетили все оговоренные места и ещё бухты Стеклянная и Шамора. Всем рекомендуем!
Р
Роман
13 июля 2023
Классный и насыщенный трип по очень красивым и запоминающимся местам острова Русский! Андрей, спасибо Вам и Вашей команде! Ездить с вами - одно удовольствие!
Л
Лена
13 июля 2023
Большое спасибо Богдану за экскурсию! Очень красивая природа, сделали много отличных фотографий 🙂Богдан приятный собеседник, комфортно водит машину, что немаловажно при поездке на длительные расстояния. Нам повезло с погодой и гидом. Удачи Вам ребята!
В
Вера
13 июля 2023
Незабываемое путешествие, полное удивительных приключений, в компании грамотного и доброжелательного гида Андрея, блестящего знатока Приморья и классного водителя. Красоты мысов и бухт, уверен, оставят незабываемые впечатления на долгие годы. Наша искренняя благодарность. Оценка 5+
М
Мария
13 июля 2023
Переживали что будет холодно, но было очень комфортно, а самое главное что не пришлось идти пешком по грязной и пыльной дороге, а проехали по бездорожью (что было оочень большим плюсом) прям на мыс и увидели завораживающие виды! эти место стоит посетить 100 %!!!
А
Анна
13 июля 2023
Хорошая организация экскурсии, все без спешки, виды и природа шикарны, многое узнали о Владивостоке и Приморье. Спасибо!
F
Fil
13 июля 2023
Великолепно! Спасибо!
К
Карина
4 июля 2023
Спасибо большое Богдану за познавательную экскурсию и за интересную беседу на протяжении всей экскурсии. И отдельное спасибо за совместные фотографии.
Л
Лео
3 июля 2023
Экскурсия топ! Очень красивые виды, которые мы бы гарантированно не увидели бы без гида (на мыс нужно знать дорогу). Очень рекомендую!
А
Алевтина
29 июня 2023
Отличный маршрут, очень приятный гид Богдан: увлеченный, любящий свой край, внимательный, аккуратный.
B
Birdman
29 июня 2023
We arrived from canada and Andrey kindly met us at the airport. Andrey has excellent English and we had no problems in communication. Star excursion!
П
Полина
27 июня 2023
Замечательно и познавательно. .
Ещё 36 отзывов
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