За 5 часов экскурсии мы увидим самые живописные и захватывающие дух места Русского острова: пляжи, скалы, обрывы и мысы.

По пути нас ждет: • мост через Золотой Рог,

мост на остров Русский,

кампус ДВФУ,

остров Русский,

мыс и пляж Шмидта,

мыс и пляж Вятлина,

мыс и пляж Тобизина,

мыс Назимова.

И, конечно, огромное количество пляжей, находящихся между всеми мысами. В летняя время также будет возможность искупаться на одном из них, так что не забудьте купальные принадлежности!

Это максимально насыщенная программа, предлагающая посещение всех интересных мест острова Русский за один день.

Важная информация • На ноги рекомендуем надеть удобную обувь.

Возьмите с собой побольше питьевой воды и легкий перекус.