За 5 часов экскурсии вы увидите самые живописные места Русского острова, включая пляжи, скалы и мысы, а также такие достопримечательности, как мост через Золотой Рог и кампус ДВФУ.
У вас будет возможность искупаться на одном из пляжей, а также насладиться красотой природы Владивостока.
У вас будет возможность искупаться на одном из пляжей, а также насладиться красотой природы Владивостока.
Описание фото-прогулки
Экскурсия по живописным местам Русского острова За 5 часов экскурсии мы увидим самые живописные и захватывающие дух места Русского острова, включая пляжи, скалы, обрывы и мысы. По пути нас ждут такие достопримечательности, как мост через Золотой Рог, мост на остров Русский и кампус ДВФУ. Мы посетим мыс и пляж Шмидта, мыс и пляж Вятлина, мыс и пляж Тобизина, а также мыс Назимова. Кроме того, вы сможете насладиться множеством пляжей, находящихся между мысами, и в летнее время у вас будет возможность искупаться на одном из них, так что не забудьте купальные принадлежности! Это максимально насыщенная программа, предлагающая посещение всех интересных мест острова Русский за один день. Важно помнить, что рекомендуется надеть удобную обувь, а также взять с собой побольше питьевой воды и легкий перекус. Настоящая красота Владивостока скрывается за пределами города, среди безграничного моря, величественных скал и живописных мысов. На пять часов мы покинем цивилизацию и отправимся покорять остров Русский, пройдя по его самым живописным местам, отдохнув на пляжах и сделав множество фотографий. Важная информация: Экскурсию можно начать в утреннее время (до 10 часов утра). Либо уже после обеда (14, 15, 16 часов и далее, на закате). В выходные дни и летний период, когда на мыс Ахлестышева стоит пробка, мы заменим данный мыс на форт Поспелова или сопку Бурчека с видом на город. Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки. За день мы пройдем около 6 км. с перепадами высот в 100 метров. При желании экскурсию можно скорректировать и убрать пешую часть из нашей программы. За дополнительную плату вы можете добавить посещение:
Острова Шкота +6000р • Бухта Стеклянная +3000р • Мореферма в бухте воевода +4000 • Или любое другое место по вашему желанию Мы встретим вас в удобном месте в центре города (трансфер не из города оплачивается отдельно). Цена на экскурсию указана за 1-3 человека, за каждого последующего человека доплата — 1500 руб. Время продолжительности экскурсии указано среднее. Некоторые туристы могут пройти маршрут за 4 часа, а некоторые за 6. Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге) Так же проводим индивидуальные экскурсии на: остров Аскольд, Находку, Гамова и другие места Приморского края, вы можете написать мне в личные сообщения.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост через Золотой Рог
- Мост на остров Русский
- Кампус ДВФУ
- Русский остров
- Мыс и пляж Шмидта
- Мыс и пляж Вятлина
- Мыс и пляж Тобизина
- Мыс Назимова
Что включено
- Трансфер
- Работа гида
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Завершение: Возле вашего отеля/аппартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсию можно начать в утреннее время (до 10 часов утра). Либо уже после обеда (14, 15, 16 часов и далее, на закате)
- В выходные дни и летний период, когда на мыс Ахлестышева стоит пробка, мы заменим данный мыс на форт Поспелова или сопку Бурчека с видом на город
- Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки. За день мы пройдем около 6 км с перепадами высот в 100 метров
- При желании экскурсию можно скорректировать и убрать пешую часть из нашей программы
- За дополнительную плату вы можете добавить посещение:
- Острова Шкота +6000р
- Бухта Стеклянная +3000р
- Мореферма в бухте воевода +4000
- Или любое другое место по вашему желанию
- Мы встретим вас в удобном месте в центре города (трансфер не из города оплачивается отдельно)
- Цена на экскурсию указана за 1-3 человека, за каждого последующего человека доплата - 1500 руб
- Время продолжительности экскурсии указано среднее. Некоторые туристы могут пройти маршрут за 4 часа, а некоторые за 6
- Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге)
- Так же проводим индивидуальные экскурсии на: остров Аскольд, Находку, Гамова и другие места Приморского края, вы можете написать мне в личные сообщения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 77 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Потрясающая экскурсия по самым красивым местам острова! Пешая тропа до мыса Тобизина не из простых, но стоит того. У нас были замечательные проводники, которые рассказывали о многих интересных фактах о Владивостоке и его истории. Рекомендую!
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К
Отличная экскурсия, потрясающие панорамные виды, замечательный гид, достаточно силовая экскурсия полный контакт с природой и морем. описание экскурсии от организатора точное, рекомендую
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Н
Отличная экскурсия. Очень живописная природа!
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А
Гидом на экскурсии по острову Русскому был Богдан! Спасибо большое гиду за замечательно проведенное время. Я была влюблена в мыс Тобизино
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В
Спасибо большое за экскурсию. Мы конечно изучали места, куда хотелось бы съездить и посмотреть, учитывая ограниченные временные рамки во Владивостоке, но чтобы это была такая красота и такие виды в
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А
Брали экскурсию “Восемь лучших мест острова Русского» (семья три человека, сын 14 лет). Огромное спасибо замечательному гиду Алене♥️! Эта экскурсия стала одним из самых ярких событий нашего отпуска во Владивостоке.
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