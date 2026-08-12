Экскурсия по живописным местам Русского острова За 5 часов экскурсии мы увидим самые живописные и захватывающие дух места Русского острова, включая пляжи, скалы, обрывы и мысы. По пути нас ждут такие достопримечательности, как мост через Золотой Рог, мост на остров Русский и кампус ДВФУ. Мы посетим мыс и пляж Шмидта, мыс и пляж Вятлина, мыс и пляж Тобизина, а также мыс Назимова. Кроме того, вы сможете насладиться множеством пляжей, находящихся между мысами, и в летнее время у вас будет возможность искупаться на одном из них, так что не забудьте купальные принадлежности! Это максимально насыщенная программа, предлагающая посещение всех интересных мест острова Русский за один день. Важно помнить, что рекомендуется надеть удобную обувь, а также взять с собой побольше питьевой воды и легкий перекус. Настоящая красота Владивостока скрывается за пределами города, среди безграничного моря, величественных скал и живописных мысов. На пять часов мы покинем цивилизацию и отправимся покорять остров Русский, пройдя по его самым живописным местам, отдохнув на пляжах и сделав множество фотографий. Важная информация: Экскурсию можно начать в утреннее время (до 10 часов утра). Либо уже после обеда (14, 15, 16 часов и далее, на закате). В выходные дни и летний период, когда на мыс Ахлестышева стоит пробка, мы заменим данный мыс на форт Поспелова или сопку Бурчека с видом на город. Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки. За день мы пройдем около 6 км. с перепадами высот в 100 метров. При желании экскурсию можно скорректировать и убрать пешую часть из нашей программы. За дополнительную плату вы можете добавить посещение:

Острова Шкота +6000р • Бухта Стеклянная +3000р • Мореферма в бухте воевода +4000 • Или любое другое место по вашему желанию Мы встретим вас в удобном месте в центре города (трансфер не из города оплачивается отдельно). Цена на экскурсию указана за 1-3 человека, за каждого последующего человека доплата — 1500 руб. Время продолжительности экскурсии указано среднее. Некоторые туристы могут пройти маршрут за 4 часа, а некоторые за 6. Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге) Так же проводим индивидуальные экскурсии на: остров Аскольд, Находку, Гамова и другие места Приморского края, вы можете написать мне в личные сообщения.