Дело честиПосле Сталинградской битвы Уинстон Черчилль предложил оставить развалины города как напоминание об ужасах войны.
Тем не менее, восстановление стало делом чести и центр города был создан в едином стиле, который некоторые архитекторы называют «сталинским ампиром».
В ходе этой пешеходной экскурсии 🧭 мы посетим площадь Павших Борцов, первую восстановленную в городе улицу Мира, проспект Ленина и жемчужину советской архитектуры - аллею Героев и Центральную набережную.
Важная информация:• Экскурсия ⛳ предполагает пешую прогулку 👣, поэтому позаботьтесь об удобной обуви;
Не забудьте фотоаппарат.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт
Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Площадь Павших Борцов (у Вечного огня), Волгоград
Место завершения
🏁 Площадь Павших Борцов, Волгоград
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.