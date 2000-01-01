Дело честиПосле Сталинградской битвы Уинстон Черчилль предложил оставить развалины города как напоминание об ужасах войны.

Тем не менее, восстановление стало делом чести и центр города был создан в едином стиле, который некоторые архитекторы называют «сталинским ампиром».

В ходе этой пешеходной экскурсии 🧭 мы посетим площадь Павших Борцов, первую восстановленную в городе улицу Мира, проспект Ленина и жемчужину советской архитектуры - аллею Героев и Центральную набережную.

Важная информация:• Экскурсия ⛳ предполагает пешую прогулку 👣, поэтому позаботьтесь об удобной обуви;