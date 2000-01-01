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Волгоград — город «сталинского ампира»

5
5 отзывов
Владимир Ж.
Владимир Ж. – Гид из Волгограда
Восстановленный после Великой Отечественной войны город 🏙️ стал центром стиля, который архитекторы называют «сталинский ампир».

Мы вместе пройдемся по площади Павших Борцов, улице Мира и Центральной набережной города, чтобы понять, что собой представляет этот стиль и как он появился.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Волгоград — город «сталинского ампира»
Волгоград — город «сталинского ампира»

Что вы увидите

  • Площадь Павших Борцов
  • Улица Мира
  • Проспект Ленина
  • Аллея Героев
  • Центральная Набережная
Дело честиПосле Сталинградской битвы Уинстон Черчилль предложил оставить развалины города как напоминание об ужасах войны.
Тем не менее, восстановление стало делом чести и центр города был создан в едином стиле, который некоторые архитекторы называют «сталинским ампиром».
В ходе этой пешеходной экскурсии 🧭 мы посетим площадь Павших Борцов, первую восстановленную в городе улицу Мира, проспект Ленина и жемчужину советской архитектуры - аллею Героев и Центральную набережную.
Важная информация:• Экскурсия ⛳ предполагает пешую прогулку 👣, поэтому позаботьтесь об удобной обуви;
  • Не забудьте фотоаппарат.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Площадь Павших Борцов (у Вечного огня), Волгоград
Место завершения
🏁 Площадь Павших Борцов, Волгоград
Волгоград — город «сталинского ампира»
Волгоград — город «сталинского ампира»
Волгоград — город «сталинского ампира»
Волгоград — город «сталинского ампира»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир Ж.
Владимир Ж.
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5 отзывов оставили туристы

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