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Музей "Резной Палисад" – экскурсии в Вологде

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей "Резной Палисад"» в Вологде, цены от 2200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Листаем Вологду
Пешая
1.5 часа
127 отзывов
Индивидуальная
Листаем Вологду
Начало: Маяковского, 1
Расписание: Экскурсия рассчитана на полтора часа.
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
2200 ₽ за человека
Посады-палисады старой Вологды
Пешая
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Посады-палисады старой Вологды
Начало: Улица Маяковского, 1
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Вдыхая Вологду
Пешая
1.5 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдыхая Вологду
Начало: Улица Маяковского, 1, Вологда
Расписание: По договоренности
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
Пешая
2 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
Прогулка по Вологде откроет вам мир деревянного зодчества и церковной архитектуры. Узнайте больше об истории города и его уникальных достопримечательностях
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
6400 ₽ за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Музей "Резной Палисад"»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Листаем Вологду;
  2. Посады-палисады старой Вологды;
  3. Вдыхая Вологду;
  4. Обзорная экскурсия по Вологде.
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Вологодский Кремль;
  2. Софийский собор;
  3. Архиерейский двор;
  4. Площадь Революции;
  5. Спасо-Прилуцкий монастырь;
  6. Воскресенский собор;
  7. Дом Засецких;
  8. Центр ремёсел «Резной Палисад»;
  9. Набережная;
  10. Музей Кружева.
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июле 2026
Сейчас в Вологде в категории "Музей "Резной Палисад"" можно забронировать 4 экскурсии от 2200 до 6400. Туристы уже оставили гидам 357 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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