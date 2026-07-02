Показать всё
Индивидуальная
Листаем Вологду
Начало: Маяковского, 1
Расписание: Экскурсия рассчитана на полтора часа.
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Посады-палисады старой Вологды
Начало: Улица Маяковского, 1
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдыхая Вологду
Начало: Улица Маяковского, 1, Вологда
Расписание: По договоренности
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
Прогулка по Вологде откроет вам мир деревянного зодчества и церковной архитектуры. Узнайте больше об истории города и его уникальных достопримечательностях
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
6400 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Музей "Резной Палисад"»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июле 2026
Сейчас в Вологде в категории "Музей "Резной Палисад"" можно забронировать 4 экскурсии от 2200 до 6400. Туристы уже оставили гидам 357 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Вологде на 2026 год по теме «Музей "Резной Палисад"», 357 ⭐ отзывов, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь