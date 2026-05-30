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время проведённое вместе. Отметили, что самостоятельно мы бы не дошли до района, где сконцентрированы дома деревянного зодчества Вологды, прошлись по нескольким лавкам с местными промыслами и вологодскими продуктами, дошли до Кремля. Экскурсия заняла 2 часа, было интересно и познавательно, не было перегруза деталями и наша прогулка проходила в подходящем нам темпе(учитывая погодные условия - 14). Не замерзли, получили удовольствие и новые знания о городе.