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Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
Прогулка по Вологде откроет вам мир деревянного зодчества и церковной архитектуры. Узнайте больше об истории города и его уникальных достопримечательностях
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдыхая Вологду
Начало: Улица Маяковского, 1, Вологда
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Вологде с посещением Дома Вологодского масла
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
6700 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Р
Интересная пешая экскурсия по центру города Гид Светлана показала Вологодскую архитектуру и рассказала об ее истории и особеннлстях. Не забыты были и другие исторические достопримечательности. Спасибо большое!
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М
Замечательный город. Замечательные люди. Гид владеющий информацией,любящий свой город. историю. Провели время интересно, с пользой.
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И
Заказывали экскурсию 29.12 на 7.01. 2026 г., на компанию из 5 человек, с нами была экскурсовод Светлана, всем очень понравилось
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Л
Замечательный город. Замечательные люди. Гид владеющий информацией,любящий свой город. историю. Провели время интересно, с пользой.
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М
Благодарим за чудесную прогулку по Вологде экскурсовода Катерину!
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Т
Большое спасибо за чудесную экскурсию!
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А
Обзорную экскурсию по г. Вологда провела Катерина. Экскурсия содержательная, узнали интересные исторические факты. Спасибо! Будем рекомендовать путешественникам.
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Т
Экскурсию проводила гид Катерина, накануне договорились о месте встречи. Узнали историю основания города, прогулялись по дворикам, заглянули в Резной Палисад,
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С
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И
Интересная подача материала, обширные знания истории и приятный собеседник. Спасибо за экскурсию.
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Всего 230 отзывов в Вологде в категории "Парки и усадьбы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Парки и усадьбы»
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