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Экскурсии по паркам и усадьбам Вологды

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки и усадьбы» в Вологде, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Обзорная экскурсия по Вологде
Пешая
2 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
Прогулка по Вологде откроет вам мир деревянного зодчества и церковной архитектуры. Узнайте больше об истории города и его уникальных достопримечательностях
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6400 ₽ за всё до 5 чел.
Вдыхая Вологду
Пешая
1.5 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдыхая Вологду
Начало: Улица Маяковского, 1, Вологда
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов
На машине
3 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9400 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по Вологде с посещением Дома Вологодского масла
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Вологде с посещением Дома Вологодского масла
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
6700 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Р
Обзорная экскурсия по Вологде
Интересная пешая экскурсия по центру города Гид Светлана показала Вологодскую архитектуру и рассказала об ее истории и особеннлстях. Не забыты были и другие исторические достопримечательности. Спасибо большое!
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М
Обзорная экскурсия по Вологде
Замечательный город. Замечательные люди. Гид владеющий информацией,любящий свой город. историю. Провели время интересно, с пользой.
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И
Обзорная экскурсия по Вологде
Заказывали экскурсию 29.12 на 7.01. 2026 г., на компанию из 5 человек, с нами была экскурсовод Светлана, всем очень понравилось
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время проведённое вместе. Отметили, что самостоятельно мы бы не дошли до района, где сконцентрированы дома деревянного зодчества Вологды, прошлись по нескольким лавкам с местными промыслами и вологодскими продуктами, дошли до Кремля. Экскурсия заняла 2 часа, было интересно и познавательно, не было перегруза деталями и наша прогулка проходила в подходящем нам темпе(учитывая погодные условия - 14). Не замерзли, получили удовольствие и новые знания о городе.

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Л
Обзорная экскурсия по Вологде
Замечательный город. Замечательные люди. Гид владеющий информацией,любящий свой город. историю. Провели время интересно, с пользой.
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М
Обзорная экскурсия по Вологде
Благодарим за чудесную прогулку по Вологде экскурсовода Катерину!
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Т
Обзорная экскурсия по Вологде
Большое спасибо за чудесную экскурсию!
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А
Обзорная экскурсия по Вологде
Обзорную экскурсию по г. Вологда провела Катерина. Экскурсия содержательная, узнали интересные исторические факты. Спасибо! Будем рекомендовать путешественникам.
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Т
Обзорная экскурсия по Вологде
Экскурсию проводила гид Катерина, накануне договорились о месте встречи. Узнали историю основания города, прогулялись по дворикам, заглянули в Резной Палисад,
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очень интересно было послушать про маслоделие и кружево, Кремль окружён ремонтными работами, поэтому был небольшой квест, что кстати не испортило общего впечатления.
Всё очень понравилось, интересно, легко для восприятия.
Спасибо огромное!

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С
Обзорная экскурсия по Вологде
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И
Обзорная экскурсия по Вологде
Интересная подача материала, обширные знания истории и приятный собеседник. Спасибо за экскурсию.
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Всего 230 отзывов в Вологде в категории "Парки и усадьбы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Парки и усадьбы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Обзорная экскурсия по Вологде;
  2. Вдыхая Вологду;
  3. Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов;
  4. Прогулка по Вологде с посещением Дома Вологодского масла.
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Вологодский Кремль;
  2. Софийский собор;
  3. Архиерейский двор;
  4. Площадь Революции;
  5. Центр ремёсел «Резной Палисад»;
  6. Дом Засецких;
  7. Воскресенский собор;
  8. Спасо-Прилуцкий монастырь;
  9. Музей Кружева;
  10. Церковь Иоанна Предтечи в Рощенье.
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2026
Сейчас в Вологде в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 4 экскурсии от 3500 до 9400. Туристы уже оставили гидам 230 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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