Лысая гора – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Лысая гора» в Воронеже, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
Пешая
На машине
На микроавтобусе
3 часа
124 отзыва
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Воронежу: путешествие через века
Познакомьтесь с Воронежем изнутри: исторические памятники, зелёные парки и уникальные смотровые площадки ждут вас
Начало: По желанию туристов
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за человека
Из крепости в столицу Черноземья
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из крепости в столицу Черноземья: уникальная экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Воронежу, открывая историю города от его основания до современности
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 10:00
4 мая в 15:00
4000 ₽ за экскурсию
История Воронежа за час (мини-группа)
Пешая
1 час
3 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
История Воронежа за час
Узнайте о прошлом Воронежа через призму его величественного Благовещенского собора и исторических событий, связанных с Петром I и другими выдающимися личностями
Начало: Пр. Революции, 14в, Воронеж
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00.
Сегодня в 09:00
4 мая в 15:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Еськова
    24 марта 2025
    Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
    Большое спасибо Ярославу за отличную экскурсию по Воронежу.
  • Н
    Наталия
    11 марта 2025
    Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
    Очень знающий экскурсовод, много интересной информации
  • В
    Валентина
    3 февраля 2025
    История Воронежа за час (мини-группа)
    Я приветствую всех путешественников!!! Побывала 1-2февраля в г. Воронеж. С нами был экскурсовод Алексей, который подробно рассказал и историю Воронежа, почему был так назван, о строительстве флота российского и о знаменитостях и об архитектуре. Очень интересно. Спасибо.
  • О
    Оксана
    25 января 2025
    История Воронежа за час (мини-группа)
    Приятный экскурсовод Алексей. Комфортная экскурсия без научных загрузов в стиле диалога с нами… Чувствуются глубокие знания. Интерес к городу разбудил. Рекомендую!
  • О
    Оксана
    7 июня 2024
    Из крепости в столицу Черноземья
    Нашей компании очень понравился Воронеж и экскурсия с Алексеем, который рассказал нам о городе интересно, с историями. Ведь сухие факты
    читать дальше

    каждый может прочитать и сам… Алексей владеет информацией отлично, отвечал на любые вопросы пытливых туристов☺️. Спасибо Алексею от всей нашей дружеской компании!

  • Е
    Елена
    11 марта 2024
    Из крепости в столицу Черноземья
    Очень интересная экскурсия. Экскурсовод начитан и эрудирован, что приятно и полезно.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Лысая гора»

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  5. Театр оперы и балета
  6. Замок принцессы Ольденбургской
  7. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в мае 2025
Сейчас в Воронеже в категории "Лысая гора" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 4000. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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