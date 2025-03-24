В Валентина

Я приветствую всех путешественников!!! Побывала 1-2февраля в г. Воронеж. С нами был экскурсовод Алексей, который подробно рассказал и историю Воронежа, почему был так назван, о строительстве флота российского и о знаменитостях и об архитектуре. Очень интересно. Спасибо.