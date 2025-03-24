Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Воронежу: путешествие через века
Познакомьтесь с Воронежем изнутри: исторические памятники, зелёные парки и уникальные смотровые площадки ждут вас
Начало: По желанию туристов
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Из крепости в столицу Черноземья: уникальная экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Воронежу, открывая историю города от его основания до современности
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 10:00
4 мая в 15:00
4000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
История Воронежа за час
Узнайте о прошлом Воронежа через призму его величественного Благовещенского собора и исторических событий, связанных с Петром I и другими выдающимися личностями
Начало: Пр. Революции, 14в, Воронеж
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00.
Сегодня в 09:00
4 мая в 15:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕськова24 марта 2025Большое спасибо Ярославу за отличную экскурсию по Воронежу.
- ННаталия11 марта 2025Очень знающий экскурсовод, много интересной информации
- ВВалентина3 февраля 2025Я приветствую всех путешественников!!! Побывала 1-2февраля в г. Воронеж. С нами был экскурсовод Алексей, который подробно рассказал и историю Воронежа, почему был так назван, о строительстве флота российского и о знаменитостях и об архитектуре. Очень интересно. Спасибо.
- ООксана25 января 2025Приятный экскурсовод Алексей. Комфортная экскурсия без научных загрузов в стиле диалога с нами… Чувствуются глубокие знания. Интерес к городу разбудил. Рекомендую!
- ООксана7 июня 2024Нашей компании очень понравился Воронеж и экскурсия с Алексеем, который рассказал нам о городе интересно, с историями. Ведь сухие факты
- ЕЕлена11 марта 2024Очень интересная экскурсия. Экскурсовод начитан и эрудирован, что приятно и полезно.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Лысая гора»
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