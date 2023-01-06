Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Воронежу

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Воронеже, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
«НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА ЧЕРНОЗЕМЬЯ» С ПРАЗДНИЧНЫМ ФУРШЕТОМ
Пешая
На автобусе
1 отзыв
6 часов
Групповая
«НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА ЧЕРНОЗЕМЬЯ» С ПРАЗДНИЧНЫМ ФУРШЕТОМ
Начало: Площадь Ленина (главный вход библиотеки Никитина)
«Здесь нас будет ждать праздничный фуршет, а наш экскурсовод познакомит Вас с новогодними традициями Черноземья»
1 янв в 11:00
2 900 за человека
ДВОРЦЫ И УСАДЬБЫ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ - НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА
Пешая
На автобусе
14 отзывов
5 часов
Групповая
ДВОРЦЫ И УСАДЬБЫ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ - НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА
Начало: Пл. Ленина, центр. вход в библиотеку Никитина
Расписание: Согласно расписанию в календаре
31 дек в 09:00
4 янв в 09:00
3 400 за человека
Из Воронежа в Задонск: путешествие в прошлое
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа в Задонск: путешествие в прошлое
Отправиться в уютный городок и окунуться в историю России
«Рождество-Богородицкий мужской монастырь»
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
12 600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 января 2023
    «НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА ЧЕРНОЗЕМЬЯ» С ПРАЗДНИЧНЫМ ФУРШЕТОМ
    Неожиданно для нас в такую неуютную дождливую погоду получили массу удовольствия и приятных впечатлений! Наш гид Игорь очень интересно рассказывал
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    про Воронеж, приятная праздничная атмосфера, вкусный обед в красивом ресторане с настоящим Дедом Морозом и подарками оставили самые прекрасные эмоции, спасибо!

  • М
    Мария
    20 ноября 2022
    ДВОРЦЫ И УСАДЬБЫ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ - НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА
    Высокопрофессиональный гид, девушка молодец, в то же время нам был оказан очень тёплый и дружеский приём. Экскурсоводы в музеях тоже были отличные.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Зимние»

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  6. Площадь Ленина
  7. Старый город
  8. Театр оперы и балета
  9. Гото Предестинация
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в октябре 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 2 900 до 12 600. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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