6 часов
Групповая
«НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА ЧЕРНОЗЕМЬЯ» С ПРАЗДНИЧНЫМ ФУРШЕТОМ
Начало: Площадь Ленина (главный вход библиотеки Никитина)
«Здесь нас будет ждать праздничный фуршет, а наш экскурсовод познакомит Вас с новогодними традициями Черноземья»
1 янв в 11:00
2 900₽ за человека
5 часов
Групповая
ДВОРЦЫ И УСАДЬБЫ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ - НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА
Начало: Пл. Ленина, центр. вход в библиотеку Никитина
Расписание: Согласно расписанию в календаре
31 дек в 09:00
4 янв в 09:00
3 400₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа в Задонск: путешествие в прошлое
Отправиться в уютный городок и окунуться в историю России
«Рождество-Богородицкий мужской монастырь»
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
12 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 января 2023Неожиданно для нас в такую неуютную дождливую погоду получили массу удовольствия и приятных впечатлений! Наш гид Игорь очень интересно рассказывал
- ММария20 ноября 2022Высокопрофессиональный гид, девушка молодец, в то же время нам был оказан очень тёплый и дружеский приём. Экскурсоводы в музеях тоже были отличные.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Зимние»
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