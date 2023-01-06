Неожиданно для нас в такую неуютную дождливую погоду получили массу удовольствия и приятных впечатлений! Наш гид Игорь очень интересно рассказывал

про Воронеж, приятная праздничная атмосфера, вкусный обед в красивом ресторане с настоящим Дедом Морозом и подарками оставили самые прекрасные эмоции, спасибо!

М Мария

Высокопрофессиональный гид, девушка молодец, в то же время нам был оказан очень тёплый и дружеский приём. Экскурсоводы в музеях тоже были отличные.