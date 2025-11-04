Мои заказы

Чернавский мост – экскурсии в Воронеже

Найдено 7 экскурсий в категории «Чернавский мост» в Воронеже, цены от 4500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Воронеж исторический и современный
На машине
На микроавтобусе
2 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж исторический и современный
Авторская авто-пешеходная обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Воронеж с чистого листа. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2.5 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Воронеж с чистого листа: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Увидите памятники, площади и узнаете интересные факты о городе
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
18 дек в 10:00
4800 ₽ за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
На машине
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Познакомьтесь с Воронежем, городом с богатой историей и культурой. Узнайте о его знаменитых жителях и событиях, которые формировали его облик
Начало: Театр оперы и балета
8 янв в 08:00
9 янв в 08:00
5350 ₽ за всё до 4 чел.
«Великий град Воронеж»: обзорная экскурсия
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий град Воронеж
Узнайте, как история и современность переплетаются в Воронеже. Прогулка по главным улицам и площадям города откроет вам его тайны
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная авторская экскурсия по историческому центру Воронежа
На машине
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная авторская экскурсия по историческому центру Воронежа
Увидеть значимые достопримечательности города и услышать всё самое интересное о нём
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Воронеж
На машине
2.5 часа
-
5%
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Воронеж
Посетить все знаковые места города на автопешеходной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5510 ₽5800 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 ноября 2025
    Обзорная авторская экскурсия по историческому центру Воронежа
    Огромное спасибо Павлу за прекрасную экскурсию. Удивительно, человек за 2,5ч рассказал и показал достопримечательности города. Познавательно и интересно было даже
    читать дальше

    нашим детям. Очень располагающий и знающий свой город. Всем рекомендую!!! Отдельное спасибо за совет - посмотреть с детьми фильм "Белый Бим чёрное ухо" и за совет посетить рынок(шоколад со стены попробовали😜). Успехов Вам и хороших туристов.

