Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж исторический и современный
Авторская авто-пешеходная обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Воронеж с чистого листа: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Увидите памятники, площади и узнаете интересные факты о городе
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
18 дек в 10:00
4800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Познакомьтесь с Воронежем, городом с богатой историей и культурой. Узнайте о его знаменитых жителях и событиях, которые формировали его облик
Начало: Театр оперы и балета
8 янв в 08:00
9 янв в 08:00
5350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий град Воронеж
Узнайте, как история и современность переплетаются в Воронеже. Прогулка по главным улицам и площадям города откроет вам его тайны
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная авторская экскурсия по историческому центру Воронежа
Увидеть значимые достопримечательности города и услышать всё самое интересное о нём
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Воронеж
Посетить все знаковые места города на автопешеходной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5510 ₽
5800 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 ноября 2025Огромное спасибо Павлу за прекрасную экскурсию. Удивительно, человек за 2,5ч рассказал и показал достопримечательности города. Познавательно и интересно было даже
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Чернавский мост»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в декабре 2025
Сейчас в Воронеже в категории "Чернавский мост" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4500 до 6700 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 306 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Воронеже на 2025 год по теме «Чернавский мост», 306 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль