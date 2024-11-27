Выборгский трамвай – экскурсии в Выборге

Найдено 5 экскурсий в категории «Выборгский трамвай» в Выборге, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
Пешая
1377 отзывов
3 часа
Групповая
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
Расписание: по расписанию
Сегодня в 11:00
21 дек в 11:00
от 450 за человека
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
102 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по средневековому Выборгу с личным гидом
Прогулка по старинным улочкам Выборга, где каждый камень хранит свою историю. Узнайте о замке, рыцарях и древних легендах города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
21 дек в 13:30
29 дек в 13:30
2800 за человека
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 за всё до 4 чел.
Выборг - отличный для путешествия выбор
Пешая
47 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Выборг - отличный для путешествия выбор
Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни)
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:00
от 3750 за всё до 6 чел.
Выборг из окна автомобиля
На машине
17 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    27 ноября 2024
    Выборг - отличный для путешествия выбор
    Отличная экскурсия!
  • Л
    Лариса
    25 ноября 2024
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    Спасибо, хорошая экскурсия, экскурсовод с душой рассказала о своём родном городе!
  • М
    Мурат
    24 ноября 2024
    Выборг - отличный для путешествия выбор
    Гид Ирина творческих отнеслась к экскурсии. Время провели нескучно, с огоньком! Ирина достаточно импульсивна, заряжает экскурсантов интересом к истории Выбора. Рекомендую
  • М
    Марина
    10 ноября 2024
    Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
    Прекрасная экскурсия! Увлекательный маршрут, грамотная речь у экскурсовода, чувствуется, что подходит к работе с душой. Смело рекомендую!
  • А
    Анна
    4 ноября 2024
    Выборг - отличный для путешествия выбор
    Отлично провели время в сопровождении гида Виталия. Узнали много исторических моментов, посмотрели на город глазами его жителей времен становления
  • С
    Симонова
    24 сентября 2024
    Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
    Понравилось вме, построение экскурсии, подача материала, была и история, и современность, и прекрасная речь, и поеимание аудитории.
  • В
    Виктория
    25 августа 2024
    Выборг из окна автомобиля
    Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом, прекрасно адаптированная к интересам, а также к весьма разнообразному возрасту (были и дети тоже). Мы
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    получили море новых впечатлений, знаний по истории города Выборг. Все очень интересно и доступно. И еще такой формат экскурсии, как наша (это 4 человека и на машине) очень понравилась, вроде и все посмотрели и не устали вообще:) Вообщем будете в Выборге, ищите Анжелику, очень классный гид.

  • В
    Виталий
    20 августа 2024
    Выборг из окна автомобиля
    Прекрасная экскурсия. отлично организовано. Гид Анжелика сразу нашла с нами общия язык. Очень интересно и познавательно, много интересных фактов, экскурсы
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    в историю, сравнения и необычные места. . например: на знал об Выборгском центральном отделении сбербанка, очень и очень необычно. . Покатали на машине, без спешки и суеты. Увидели много, много услышали. . 3 часа пролетели незаметно. . Экскурс в историю, ответы на наши вопросы. мы очень любопытные. . Мой сын, 11 лет, в восторге. . сыпал вопросами, на которые получал квалифицированные ответы, и задачи с загадками. . Спасибо экскурсоводу Анжелике, профи своего дела. . очень и очень рекомендую!!!

  • Г
    Галина
    18 августа 2024
    Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
    Были первый раз в Выборге, Ярослав очень интересно рассказал историю города, прошлись по улочкам увлечённо беседуя и даже не заметили, как пролетело время.
  • А
    Александра
    8 августа 2024
    Выборг из окна автомобиля
    Очень познавательная информативная экскурсия об истории и современности Выборга и окрестностей. Алексей явно любит свой город и активно передает эту
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    любовь гостям! С Алексеем совсем по-другому взглянули на архитектуру города. Оказывается, истории отдельных домов и сооружений, особенности их строительства - это тоже очень интересно! После экскурсии захотелось ещё раз пройтись по некоторым особо понравившимсч местам. Приеду в Выборг ещё раз просто погулять! Спасибо, Алексей, огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Выборгский трамвай»

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  1. Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
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  3. Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
  4. Выборг - отличный для путешествия выбор
  5. Выборг из окна автомобиля
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Круглая Башня
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  3. Самое главное
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в декабре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Выборгский трамвай" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 450 до 6000. Туристы уже оставили гидам 1562 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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