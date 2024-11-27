3 часа
Групповая
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
Расписание: по расписанию
Сегодня в 11:00
21 дек в 11:00
от 450₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по средневековому Выборгу с личным гидом
Прогулка по старинным улочкам Выборга, где каждый камень хранит свою историю. Узнайте о замке, рыцарях и древних легендах города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
21 дек в 13:30
29 дек в 13:30
2800₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Выборг - отличный для путешествия выбор
Начало: Выборг, Рыночная площадь (у Круглой башни)
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:00
от 3750₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборг из окна автомобиля
Начало: Рыночная площадь, Выборг
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна27 ноября 2024Отличная экскурсия!
- ЛЛариса25 ноября 2024Спасибо, хорошая экскурсия, экскурсовод с душой рассказала о своём родном городе!
- ММурат24 ноября 2024Гид Ирина творческих отнеслась к экскурсии. Время провели нескучно, с огоньком! Ирина достаточно импульсивна, заряжает экскурсантов интересом к истории Выбора. Рекомендую
- ММарина10 ноября 2024Прекрасная экскурсия! Увлекательный маршрут, грамотная речь у экскурсовода, чувствуется, что подходит к работе с душой. Смело рекомендую!
- ААнна4 ноября 2024Отлично провели время в сопровождении гида Виталия. Узнали много исторических моментов, посмотрели на город глазами его жителей времен становления
- ССимонова24 сентября 2024Понравилось вме, построение экскурсии, подача материала, была и история, и современность, и прекрасная речь, и поеимание аудитории.
- ВВиктория25 августа 2024Замечателньая Экскурсия с замечательным гидом, прекрасно адаптированная к интересам, а также к весьма разнообразному возрасту (были и дети тоже). Мы
- ВВиталий20 августа 2024Прекрасная экскурсия. отлично организовано. Гид Анжелика сразу нашла с нами общия язык. Очень интересно и познавательно, много интересных фактов, экскурсы
- ГГалина18 августа 2024Были первый раз в Выборге, Ярослав очень интересно рассказал историю города, прошлись по улочкам увлечённо беседуя и даже не заметили, как пролетело время.
- ААлександра8 августа 2024Очень познавательная информативная экскурсия об истории и современности Выборга и окрестностей. Алексей явно любит свой город и активно передает эту
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Выборгский трамвай»
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