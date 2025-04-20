h hi+79219 По Выборгу на микроавтобусе Отличная экскурсия, очень интересно и познавательно! Валентина очень хорошо рассказывает. Были с ребенком 9 лет и он тоже остался доволен! Спасибо большое! Рекомендую эту экскурсию!!!

Т Татьяна Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше Все прошло отлично, не смотря на сложные погодные условия. Посмотрели локации, которые пешком точно не получится. Очень интересно рассказывал Андрей о истории города

С Светлана По Выборгу на микроавтобусе читать дальше После экскурсии появилось желание посетить места и музеи, о которых рассказывала и советовала Валентина и мы это сделали. Обязательно вернемся в Выборг, чтобы еще лучше познакомиться с этим прекрасным городом. Прекрасная экскурсия по Выборгу! Гид Валентина отлично знает свой город и увлекательно о нем рассказывает. История города очень интересная, насыщенная.

Н Наталья Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше Понравился гид! Все по делу, очень душевно и интересно! На машине очень комфортно!

А Анастасия Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто Понравилась заинтересованность и эрудированность гида. Можно было быть повежливее с теми, кто знает не так много, как сам гид. На машине экскурсия проходила комфортно (с остановками, прогулками).