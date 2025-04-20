Индивидуальная
до 1 чел.
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
4 мая в 16:00
5 мая в 15:00
5300 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
Сегодня в 18:00
4 мая в 19:00
6800 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- hhi+7921920 апреля 2025Отличная экскурсия, очень интересно и познавательно! Валентина очень хорошо рассказывает. Были с ребенком 9 лет и он тоже остался доволен! Спасибо большое! Рекомендую эту экскурсию!!!
- ТТатьяна14 апреля 2025Все прошло отлично, не смотря на сложные погодные условия. Посмотрели локации, которые пешком точно не получится. Очень интересно рассказывал Андрей о истории города
- ССветлана11 апреля 2025Прекрасная экскурсия по Выборгу! Гид Валентина отлично знает свой город и увлекательно о нем рассказывает. История города очень интересная, насыщенная.
- ННаталья9 апреля 2025Понравился гид! Все по делу, очень душевно и интересно! На машине очень комфортно!
- ААнастасия9 января 2025Понравилась заинтересованность и эрудированность гида. Можно было быть повежливее с теми, кто знает не так много, как сам гид. На машине экскурсия проходила комфортно (с остановками, прогулками).
- ИИрина6 января 2025Красивый город с богатой историей и интересной разноплановой архитектурой.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Башня Святого Олафа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в апреле 2025
Сейчас в Выборге в категории "Башня Святого Олафа" можно забронировать 3 экскурсии от 5300 до 7500. Туристы уже оставили гидам 166 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Выборге на 2025 год по теме «Башня Святого Олафа», 166 ⭐ отзывов, цены от 5300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь