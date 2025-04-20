Башня Святого Олафа – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Башня Святого Олафа» в Выборге, цены от 5300 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
На машине
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
4 мая в 16:00
5 мая в 15:00
5300 ₽ за экскурсию
По Выборгу на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
91 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
Сегодня в 18:00
4 мая в 19:00
6800 ₽ за экскурсию
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • h
    hi+79219
    20 апреля 2025
    По Выборгу на микроавтобусе
    Отличная экскурсия, очень интересно и познавательно! Валентина очень хорошо рассказывает. Были с ребенком 9 лет и он тоже остался доволен! Спасибо большое! Рекомендую эту экскурсию!!!
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2025
    Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
    Все прошло отлично, не смотря на сложные погодные условия. Посмотрели локации, которые пешком точно не получится. Очень интересно рассказывал Андрей о истории города
  • С
    Светлана
    11 апреля 2025
    По Выборгу на микроавтобусе
    Прекрасная экскурсия по Выборгу! Гид Валентина отлично знает свой город и увлекательно о нем рассказывает. История города очень интересная, насыщенная.
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    После экскурсии появилось желание посетить места и музеи, о которых рассказывала и советовала Валентина и мы это сделали. Обязательно вернемся в Выборг, чтобы еще лучше познакомиться с этим прекрасным городом.

  • Н
    Наталья
    9 апреля 2025
    Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
    Понравился гид! Все по делу, очень душевно и интересно! На машине очень комфортно!
  • А
    Анастасия
    9 января 2025
    Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
    Понравилась заинтересованность и эрудированность гида. Можно было быть повежливее с теми, кто знает не так много, как сам гид. На машине экскурсия проходила комфортно (с остановками, прогулками).
  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
    Красивый город с богатой историей и интересной разноплановой архитектурой.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Башня Святого Олафа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
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  3. Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Самое главное
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  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Парк Монрепо
  10. Костёл Святого Гиацинта
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в апреле 2025
Сейчас в Выборге в категории "Башня Святого Олафа" можно забронировать 3 экскурсии от 5300 до 7500. Туристы уже оставили гидам 166 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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