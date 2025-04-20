h hi+79219 По Выборгу на микроавтобусе Отличная экскурсия, очень интересно и познавательно! Валентина очень хорошо рассказывает. Были с ребенком 9 лет и он тоже остался доволен! Спасибо большое! Рекомендую эту экскурсию!!!

Е Елена Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок Экскурсия прекрасна, впечатления незабываемые, с экскурсоводом Ольгой экскурсия замечательная. Увлекательный стиль изложения, яркие примеры, глубокие знания о местах, которые мы посещали, высокий уровень профессионализма сделали экскурсию очень приятной и интересной))))

Т Татьяна Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше Все прошло отлично, не смотря на сложные погодные условия. Посмотрели локации, которые пешком точно не получится. Очень интересно рассказывал Андрей о истории города

Д Дулесова Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города Были на экскурсии 13.04. Замечательный экскурсавод! Очень увлеченно и с большой любовью к своему городу рассказала подробно множество интересных фактов. На все вопросы подробно отвечала. Нам очень понравилось! Рекомендую.

О Ольга Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города Не повезло с погодой, снегом и пронизывающим ветром встретил Выборг. Но прекрасный экскурсовод создала настроение невзирая на погоду. Знакомство с городом прошло на ура. Прекрасная экскурсия, интересные места и факты, всё было динамично и активно. Большое спасибо за впечатления

Е Елена Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города Очень насыщенная продолжительная экскурсия. Именно то, что надо новичку туристу в Выборге. Гиду Марине особая благодарность!

С Светлана По Выборгу на микроавтобусе читать дальше После экскурсии появилось желание посетить места и музеи, о которых рассказывала и советовала Валентина и мы это сделали. Обязательно вернемся в Выборг, чтобы еще лучше познакомиться с этим прекрасным городом. Прекрасная экскурсия по Выборгу! Гид Валентина отлично знает свой город и увлекательно о нем рассказывает. История города очень интересная, насыщенная.

В Владимир Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок Не повезло с погодой, но повезло с гидом) Спасибо огромное за экскурсию от лица архитектора, влюбленного в свой город. Спасибо за ведьмин дом, финскую песенку, крендельки и визит к котам)

Н Наталья Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше Понравился гид! Все по делу, очень душевно и интересно! На машине очень комфортно!