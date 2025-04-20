Мини-группа
до 1 чел.
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
Расписание: по расписанию
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
450 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Выборга
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте тайны его улиц и зданий, посетите знаменитый Выборгский замок и другие уникальные места
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
4 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная прогулка по Выборгу
Пешеходная экскурсия по Выборгу познакомит вас с историей города и его культурным наследием. Посетите знаковые места и узнайте много интересного
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
4 мая в 16:00
5 мая в 15:00
5300 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
Сегодня в 18:00
4 мая в 19:00
6800 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Увлекательное путешествие по средневековому Выборгу с личным гидом
Прогулка по старинным улочкам Выборга, где каждый камень хранит свою историю. Узнайте о замке, рыцарях и древних легендах города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
2 мая в 13:30
10 мая в 13:30
2800 ₽ за человека
Аудиогид
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
790 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- hhi+7921920 апреля 2025Отличная экскурсия, очень интересно и познавательно! Валентина очень хорошо рассказывает. Были с ребенком 9 лет и он тоже остался доволен! Спасибо большое! Рекомендую эту экскурсию!!!
- ЕЕлена20 апреля 2025Экскурсия прекрасна, впечатления незабываемые, с экскурсоводом Ольгой экскурсия замечательная. Увлекательный стиль изложения, яркие примеры, глубокие знания о местах, которые мы посещали, высокий уровень профессионализма сделали экскурсию очень приятной и интересной))))
- ТТатьяна14 апреля 2025Все прошло отлично, не смотря на сложные погодные условия. Посмотрели локации, которые пешком точно не получится. Очень интересно рассказывал Андрей о истории города
- ДДулесова14 апреля 2025Были на экскурсии 13.04. Замечательный экскурсавод! Очень увлеченно и с большой любовью к своему городу рассказала подробно множество интересных фактов. На все вопросы подробно отвечала. Нам очень понравилось! Рекомендую.
- ООльга14 апреля 2025Не повезло с погодой, снегом и пронизывающим ветром встретил Выборг. Но прекрасный экскурсовод создала настроение невзирая на погоду. Знакомство с городом прошло на ура. Прекрасная экскурсия, интересные места и факты, всё было динамично и активно. Большое спасибо за впечатления
- ЕЕлена14 апреля 2025Очень насыщенная продолжительная экскурсия. Именно то, что надо новичку туристу в Выборге. Гиду Марине особая благодарность!
- ССветлана11 апреля 2025Прекрасная экскурсия по Выборгу! Гид Валентина отлично знает свой город и увлекательно о нем рассказывает. История города очень интересная, насыщенная.
- ВВладимир10 апреля 2025Не повезло с погодой, но повезло с гидом) Спасибо огромное за экскурсию от лица архитектора, влюбленного в свой город. Спасибо за ведьмин дом, финскую песенку, крендельки и визит к котам)
- ННаталья9 апреля 2025Понравился гид! Все по делу, очень душевно и интересно! На машине очень комфортно!
- ММария9 апреля 2025Огромное спасибо Анне!!!! Это была замечательная, оооочень интересная экскурсия!!! Мы достаточно искушенные посетители экскурсий, ходим много лет на лекции в
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Выборгский рынок»
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