Выборгский рынок – экскурсии в Выборге

Найдено 7 экскурсий в категории «Выборгский рынок» в Выборге, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
Пешая
3 часа
1488 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
Расписание: по расписанию
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
450 ₽ за человека
Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок
Пешая
3 часа
198 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Выборга
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте тайны его улиц и зданий, посетите знаменитый Выборгский замок и другие уникальные места
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
4 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Обзорная прогулка по Выборгу
Пешая
2 часа
411 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная прогулка по Выборгу
Пешеходная экскурсия по Выборгу познакомит вас с историей города и его культурным наследием. Посетите знаковые места и узнайте много интересного
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
На машине
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
4 мая в 16:00
5 мая в 15:00
5300 ₽ за экскурсию
По Выборгу на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
91 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
Сегодня в 18:00
4 мая в 19:00
6800 ₽ за экскурсию
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
2 часа
109 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Увлекательное путешествие по средневековому Выборгу с личным гидом
Прогулка по старинным улочкам Выборга, где каждый камень хранит свою историю. Узнайте о замке, рыцарях и древних легендах города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
2 мая в 13:30
10 мая в 13:30
2800 ₽ за человека
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Пешая
3 часа
11 отзывов
Аудиогид
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
790 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • h
    hi+79219
    20 апреля 2025
    По Выборгу на микроавтобусе
    Отличная экскурсия, очень интересно и познавательно! Валентина очень хорошо рассказывает. Были с ребенком 9 лет и он тоже остался доволен! Спасибо большое! Рекомендую эту экскурсию!!!
  • Е
    Елена
    20 апреля 2025
    Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок
    Экскурсия прекрасна, впечатления незабываемые, с экскурсоводом Ольгой экскурсия замечательная. Увлекательный стиль изложения, яркие примеры, глубокие знания о местах, которые мы посещали, высокий уровень профессионализма сделали экскурсию очень приятной и интересной))))
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2025
    Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
    Все прошло отлично, не смотря на сложные погодные условия. Посмотрели локации, которые пешком точно не получится. Очень интересно рассказывал Андрей о истории города
  • Д
    Дулесова
    14 апреля 2025
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    Были на экскурсии 13.04. Замечательный экскурсавод! Очень увлеченно и с большой любовью к своему городу рассказала подробно множество интересных фактов. На все вопросы подробно отвечала. Нам очень понравилось! Рекомендую.
  • О
    Ольга
    14 апреля 2025
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    Не повезло с погодой, снегом и пронизывающим ветром встретил Выборг. Но прекрасный экскурсовод создала настроение невзирая на погоду. Знакомство с городом прошло на ура. Прекрасная экскурсия, интересные места и факты, всё было динамично и активно. Большое спасибо за впечатления
  • Е
    Елена
    14 апреля 2025
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    Очень насыщенная продолжительная экскурсия. Именно то, что надо новичку туристу в Выборге. Гиду Марине особая благодарность!
  • С
    Светлана
    11 апреля 2025
    По Выборгу на микроавтобусе
    Прекрасная экскурсия по Выборгу! Гид Валентина отлично знает свой город и увлекательно о нем рассказывает. История города очень интересная, насыщенная.
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    После экскурсии появилось желание посетить места и музеи, о которых рассказывала и советовала Валентина и мы это сделали. Обязательно вернемся в Выборг, чтобы еще лучше познакомиться с этим прекрасным городом.

  • В
    Владимир
    10 апреля 2025
    Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок
    Не повезло с погодой, но повезло с гидом) Спасибо огромное за экскурсию от лица архитектора, влюбленного в свой город. Спасибо за ведьмин дом, финскую песенку, крендельки и визит к котам)
  • Н
    Наталья
    9 апреля 2025
    Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
    Понравился гид! Все по делу, очень душевно и интересно! На машине очень комфортно!
  • М
    Мария
    9 апреля 2025
    Обзорная прогулка по Выборгу
    Огромное спасибо Анне!!!! Это была замечательная, оооочень интересная экскурсия!!! Мы достаточно искушенные посетители экскурсий, ходим много лет на лекции в
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    Русский музей, но такой потрясающей экскурсии у нас давно не было! 10 из 10. Наконец познакомились с Выборгом по настоящему. Анна с удовольствием и развернуто ответила на все наши вопросы и заполнила пробелы в исторических знаниях! А самое главное теперь многое стало ясно и заполнилось на долго)))) Ура!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Выборгский рынок»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
  2. Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок
  3. Обзорная прогулка по Выборгу
  4. Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
  5. По Выборгу на микроавтобусе
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Парк Монрепо
  10. Костёл Святого Гиацинта
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в апреле 2025
Сейчас в Выборге в категории "Выборгский рынок" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 450 до 6800. Туристы уже оставили гидам 2361 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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