Крепость Тронгзунд – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Крепость Тронгзунд» в Выборге, цены от 5300 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок
Пешая
3 часа
199 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Выборга
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте тайны его улиц и зданий, посетите знаменитый Выборгский замок и другие уникальные места
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
На машине
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
4 мая в 17:00
5 мая в 15:00
5300 ₽ за экскурсию
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее.
Сегодня в 08:00
4 мая в 08:00
7500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 апреля 2025
    Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок
    Экскурсия прекрасна, впечатления незабываемые, с экскурсоводом Ольгой экскурсия замечательная. Увлекательный стиль изложения, яркие примеры, глубокие знания о местах, которые мы посещали, высокий уровень профессионализма сделали экскурсию очень приятной и интересной))))
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2025
    Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
    Все прошло отлично, не смотря на сложные погодные условия. Посмотрели локации, которые пешком точно не получится. Очень интересно рассказывал Андрей о истории города
  • В
    Владимир
    10 апреля 2025
    Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок
    Не повезло с погодой, но повезло с гидом) Спасибо огромное за экскурсию от лица архитектора, влюбленного в свой город. Спасибо за ведьмин дом, финскую песенку, крендельки и визит к котам)
  • Н
    Наталья
    9 апреля 2025
    Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
    Понравился гид! Все по делу, очень душевно и интересно! На машине очень комфортно!
  • Е
    Елена
    6 февраля 2025
    Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок
    05.02.2025 мы были на большой обзорной экскурсии по Выборгу с экскурсоводом Лидией. Получили огромное удовольствие от общения со знающим и
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    любящим свой город человеком. Узнали много интересных и позновательнвх фактов из истории города. 4.5 часа пролетели не заметно. По возможности вернемся еще раз. Экскурсовода очень рекомендуем

  • А
    Анастасия
    9 января 2025
    Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
    Понравилась заинтересованность и эрудированность гида. Можно было быть повежливее с теми, кто знает не так много, как сам гид. На машине экскурсия проходила комфортно (с остановками, прогулками).
  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
    Красивый город с богатой историей и интересной разноплановой архитектурой.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Крепость Тронгзунд»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок
  2. Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
  3. Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Парк Монрепо
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Костёл Святого Гиацинта
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в мае 2025
Сейчас в Выборге в категории "Крепость Тронгзунд" можно забронировать 3 экскурсии от 5300 до 7500. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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