Е Елена Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок Экскурсия прекрасна, впечатления незабываемые, с экскурсоводом Ольгой экскурсия замечательная. Увлекательный стиль изложения, яркие примеры, глубокие знания о местах, которые мы посещали, высокий уровень профессионализма сделали экскурсию очень приятной и интересной))))

Т Татьяна Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше Все прошло отлично, не смотря на сложные погодные условия. Посмотрели локации, которые пешком точно не получится. Очень интересно рассказывал Андрей о истории города

В Владимир Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок Не повезло с погодой, но повезло с гидом) Спасибо огромное за экскурсию от лица архитектора, влюбленного в свой город. Спасибо за ведьмин дом, финскую песенку, крендельки и визит к котам)

Н Наталья Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше Понравился гид! Все по делу, очень душевно и интересно! На машине очень комфортно!

Е Елена Большой обзорный маршрут по Выборгу: Старый город и замок читать дальше любящим свой город человеком. Узнали много интересных и позновательнвх фактов из истории города. 4.5 часа пролетели не заметно. По возможности вернемся еще раз. Экскурсовода очень рекомендуем 05.02.2025 мы были на большой обзорной экскурсии по Выборгу с экскурсоводом Лидией. Получили огромное удовольствие от общения со знающим и

А Анастасия Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто Понравилась заинтересованность и эрудированность гида. Можно было быть повежливее с теми, кто знает не так много, как сам гид. На машине экскурсия проходила комфортно (с остановками, прогулками).