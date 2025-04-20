Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Выборга
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте тайны его улиц и зданий, посетите знаменитый Выборгский замок и другие уникальные места
Начало: Круглая башня на Рыночной площади
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
4 мая в 17:00
5 мая в 15:00
5300 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Средневековый город и крепости Выборга на легковом авто
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее.
Сегодня в 08:00
4 мая в 08:00
7500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 апреля 2025Экскурсия прекрасна, впечатления незабываемые, с экскурсоводом Ольгой экскурсия замечательная. Увлекательный стиль изложения, яркие примеры, глубокие знания о местах, которые мы посещали, высокий уровень профессионализма сделали экскурсию очень приятной и интересной))))
- ТТатьяна14 апреля 2025Все прошло отлично, не смотря на сложные погодные условия. Посмотрели локации, которые пешком точно не получится. Очень интересно рассказывал Андрей о истории города
- ВВладимир10 апреля 2025Не повезло с погодой, но повезло с гидом) Спасибо огромное за экскурсию от лица архитектора, влюбленного в свой город. Спасибо за ведьмин дом, финскую песенку, крендельки и визит к котам)
- ННаталья9 апреля 2025Понравился гид! Все по делу, очень душевно и интересно! На машине очень комфортно!
- ЕЕлена6 февраля 202505.02.2025 мы были на большой обзорной экскурсии по Выборгу с экскурсоводом Лидией. Получили огромное удовольствие от общения со знающим и
- ААнастасия9 января 2025Понравилась заинтересованность и эрудированность гида. Можно было быть повежливее с теми, кто знает не так много, как сам гид. На машине экскурсия проходила комфортно (с остановками, прогулками).
- ИИрина6 января 2025Красивый город с богатой историей и интересной разноплановой архитектурой.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Крепость Тронгзунд»
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Сейчас в Выборге в категории "Крепость Тронгзунд" можно забронировать 3 экскурсии от 5300 до 7500. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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