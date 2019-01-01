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Квест «Сокровища старины Векрута»

ВизитВыборг
ВизитВыборг – Гид из Выборга
Квест «Сокровища старины Векрута»
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Квест «Сокровища старины Векрута»
Квест «Сокровища старины Векрута»

Что вы увидите

  • Рыночная площадь
  • Круглая башня
  • рынок
  • Театральная площадь
  • Собор Петра и Павла
  • бастион Панцерлакс
  • башня ратуши
  • Кафедральный собор
  • Прогонная улица
  • Крепостная улица
  • Костел Святого Гиацинта
  • Часовая башня
  • Ратушная площадь
  • Замковый остров (без посещения)
Приключенческая игра по исторической части города Выборг.
Вам и вашим друзьям предстоит найти сокровища богатого купца Векрута, который был настолько богат, что в его доме «мыли полы шампанским и вытирали белым хлебом».
Описание игры: Группа делится на команды, каждая из которых проходит несколько этапов в сопровождении ведущих (актеры-экскурсоводы)
На каждом этапе команды выполняют задание, связанное с историей 📖 и достопримечательностями 🏛️ города Выборга и получают часть карты. Командам необходимо собрать полную карту, где будет указано место нахождения сокровищ.
В процессе прохождения квеста будут рассказаны легенды и мифы средневекового Выборга и даны исторические очерки.
Длительность: 2 часа
Что входит
  • Приключенческая игра по исторической части города Выборг. Два экскурсовода-актера-ведущие разделят группу на две, которые и будут соревноваться между собой в решении задач и прохождении заданий.
  • В процессе прохождения квеста будут рассказаны легенды и мифы средневекового Выборга и даны исторические очерки.
Что не входит
  • По желанию:
  • Призы за 1 место и утешительные призы за второе - 200 рублей за 1 человека
  • Посещение Кельи Алхимика в качестве одного из заданий - 200 рублей за 1 человека
Начало и место завершения
🚩 Выборг, Рыночная площадь, д. 1
Квест «Сокровища старины Векрута»
Квест «Сокровища старины Векрута»
Квест «Сокровища старины Векрута»
Квест «Сокровища старины Векрута»
Квест «Сокровища старины Векрута»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ВизитВыборг
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