Приключенческая игра по исторической части города Выборг.
Вам и вашим друзьям предстоит найти сокровища богатого купца Векрута, который был настолько богат, что в его доме «мыли полы шампанским и вытирали белым хлебом».
Описание игры: Группа делится на команды, каждая из которых проходит несколько этапов в сопровождении ведущих (актеры-экскурсоводы)
На каждом этапе команды выполняют задание, связанное с историей 📖 и достопримечательностями 🏛️ города Выборга и получают часть карты. Командам необходимо собрать полную карту, где будет указано место нахождения сокровищ.
В процессе прохождения квеста будут рассказаны легенды и мифы средневекового Выборга и даны исторические очерки.
Длительность: 2 часа