Приключенческая игра по исторической части города Выборг.

Вам и вашим друзьям предстоит найти сокровища богатого купца Векрута, который был настолько богат, что в его доме «мыли полы шампанским и вытирали белым хлебом».

Описание игры: Группа делится на команды, каждая из которых проходит несколько этапов в сопровождении ведущих (актеры-экскурсоводы)

На каждом этапе команды выполняют задание, связанное с историей 📖 и достопримечательностями 🏛️ города Выборга и получают часть карты. Командам необходимо собрать полную карту, где будет указано место нахождения сокровищ.

В процессе прохождения квеста будут рассказаны легенды и мифы средневекового Выборга и даны исторические очерки.

Длительность: 2 часа