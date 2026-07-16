Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы - индивидуальная экскурсия

Ваше первое знакомство с Ярославлем будет насыщенным, продуктивным и в то же время неутомительным. Вы увидите основные достопримечательности города с тысячерублёвой купюры. Будем перемещаться на комфортабельном транспорте. Зимой — короткие остановки с выходом, летом — больше прогулок.
Описание экскурсии
- Вы узнаете историю Ярославля, богатую разнообразными поворотами судьбы: начиная от основания города, заканчивая современным течением жизни.
- Раскроете секреты Ярославского кремля. Рассмотрите памятники золотого 17 века.
- Услышите о купцах и меценатах, внёсших большой вклад в развитие города.
- Задержитесь у скульптур, которыми знаменит Ярославль.
- Пройдёте по красивым панорамным местам и запечатлеете себя на фоне тысячерублёвых достопримечательностей и не только
- Познакомитесь с древними слободами по ту сторону реки Которосль.
- И получите приятные сувениры с местным колоритом в подарок!
В нашей программе: Богоявленская и Волковская площади, Казанский бульвар, Казанский монастырь, Красная площадь, Советская площадь и жемчужина архитектурного зодчества 17 века — церковь Ильи Пророка, Демидовский сквер, Спасо-Афанасьевский монастырь, Успенский собор, Стрелка, Которосльная набережная, старинная Толчковская слобода, где находятся церковь Иоанна Предтечи с 1000-рублевой купюры и духовное сердце города — Фёдоровский храм.
В благодарность за ваше доверие после экскурсии вас будет ждать сюрприз. Он выполняется под заказ специально для наших гостей.
Организационные детали
- Готовы скорректировать маршрут с учётов ваших пожеланий
- Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому возьмите с собой вещи в соответствии с погодными условиями
- Дополнительных расходов не предвидится
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников — 1000 ₽ за каждого следующего
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волковской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6487 туристов
Будем знакомы. Меня зовут Полина. Родилась и получила высшее историческое образование в городе Ярославле. За плечами опыт работы в туризме более 15 лет. Работала гидом в Турции, Доминикане, на нашем
Входит в следующие категории Ярославля
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