Тур созданный для для тех, кто любит мчаться на снегоходе среди деревьев, одетых в зимние шубки и наслаждаться необыкновенной красотой зимнего леса, а также готов принять участие в охоте на краба.

Примем участие в охоте на краба, а затем отведаем свой вкуснейший улов!

Помчимся на снегоходе среди заснеженных деревьев, проведем потрясающую фотосессию и выпьем сахалинского чая на травах

Попробуем свежую сезонную рыбу, примем участие в мастер-классе по приготовлению свежего краба и угостимся вкуснейшим напитком "Сахалиночка"

Программа тура по дням

1 день Гастрономическое путешествие по сахалинской кухне «Сахалин на вкус», дегустация краба и «елка» из корюшки.

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение. Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки). 16:00-18:00 Гастрономическое путешествие по сахалинской кухне «Сахалин на вкус», дегустация краба и «елка» из корюшки. Эксклюзивное путешествие в мир сахалинской кухни: узнаете, какое сахалинское блюдо стало любимым во всем мире;

узнаете откуда в сахалинской кухне появились восточные салаты из дикоросов;

попробуете свежую сезонную рыбу, приготовленную по домашнему рецепту;

примите участие в мастер-классе по приготовлению свежего краба;

угоститесь вкуснейшим напитком «Сахалиночка» и кофе по-сахалински. Путешествие будет проходить в теплой, максимально приближенной к домашней обстановке, нашей гостиной, с любовью приготовленной специально для вас. Трансфер в гостиницу. Прекрасным завершением любого дня будет посещение сауны (оплачивается отдельно) в корейском стиле – SPAradise. Первая на Сахалине сауна восточного типа общей площадью 3000 м2. На первом этаже расположены мужская и женская раздевалки на 250 человек каждая, помывочные зоны с пятью видами бассейнов, сухой и влажной парной, инфракрасными ваннами. Так же в помывочной зоне вы можете воспользоваться услугами пилинга. На цокольном этаже расположена зона отдыха с оздоровительными саунами, массажными креслами, инфракрасными кроватями, интернет комнатой, детской комнатой, кафе. Так же вы можете поиграть в бильярд, воспользоваться интерактивными креслами и услугами массажиста.

2 день Экскурсия на снегоходах

Завтрак в гостинице. Трансфер к месту старта экскурсии на снегоходах. Снегоходные туры именно для вас, для тех, кто любит мчаться на снегоходе среди деревьев, одетых в зимние шубки и наслаждаться необыкновенной красотой зимнего леса. Провести потрясающую фотосессию, выпить сахалинского чая на травах и самое главное зарядиться позитивной энергий. Мы протестировали наши маршруты, подготовили технику, позаботились о вашей безопасности, постарались продумать все маршруты до мелочей. Наша цель – качество, удобство и безопасность путешествия на снегоходах, которые ласково мы называем «снежиками». Сессии на экскурсию, с учетом отправления и возвращения в город: 10:00 – 14:00 12:00 – 16:00 14:00 – 18:00 16:00 – 20:00. Внимание! Место проведения экскурсии будет согласованно на кануне экскурсионного дня.

3 день Экскурсия «Крабалка» на Сахалине

Завтрак в гостинице. Почувствуйте себя сахалинцем, проведите несколько часов на льду в теплой компании, а затем попробуйте свой улов! Для сахалинцев лов корюшки и краба со льда очень популярен. Трансфер к месту охоты на краба. Только зимой вы можете принять участие в охоте на краба. Вы научитесь ставить ловушки, познаете тонкости «крабалки», ведь поймать краба не так просто, нужна сноровка и смекалка. Мы подготовили снасти и ловушки так, чтобы ваша охота увенчалась победой. После поднятия краба, отварим его в морской воде на берегу моря. Потрясающие фотографии, чувство маленькой победы и незабываемый вкус свежесваренного краба – вот что останется у вас после «крабалки». Обед на берегу моря (горячий краб, чай, кофе, бутерброды). Отправление в город. Прибытие в город. Внимание! Время выезда и место рыбалки утверждается накануне, согласно погодным условиям.

4 день Отъезд