Сахалинский драйв

Тур созданный для для тех, кто любит мчаться на снегоходе среди деревьев, одетых

5
3 отзыва
Тур созданный для для тех, кто любит мчаться на снегоходе среди деревьев, одетых в зимние шубки и наслаждаться необыкновенной красотой зимнего леса, а также готов принять участие в охоте на краба.
Сахалинский драйв
Сахалинский драйв
Сахалинский драйв
Сахалинский драйв
Сахалинский драйв
Сахалинский драйв
Сахалинский драйв
Сахалинский драйв
Сахалинский драйв
Сахалинский драйв
Сахалинский драйв
Сахалинский драйв
Сахалинский драйв
Сахалинский драйв
Ближайшие даты:
22
янв
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фев
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фев
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фев
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Что вас ожидает 🤩

Эксклюзивное путешествие в мир сахалинской кухни
Эксклюзивное путешествие в мир сахалинской кухни
Попробуем свежую сезонную рыбу, примем участие в мастер-классе по приготовлению свежего краба и угостимся вкуснейшим напитком "Сахалиночка"
Энергичная поездка на снегоходах
Энергичная поездка на снегоходах
Помчимся на снегоходе среди заснеженных деревьев, проведем потрясающую фотосессию и выпьем сахалинского чая на травах
Увлекательная "Крабалка"
Увлекательная "Крабалка"
Примем участие в охоте на краба, а затем отведаем свой вкуснейший улов!

Программа тура по дням

1 день
Гастрономическое путешествие по сахалинской кухне «Сахалин на вкус», дегустация краба и «елка» из корюшки.

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в отель, размещение.

Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).

16:00-18:00 Гастрономическое путешествие по сахалинской кухне «Сахалин на вкус», дегустация краба и «елка» из корюшки.

Эксклюзивное путешествие в мир сахалинской кухни:

  • узнаете, какое сахалинское блюдо стало любимым во всем мире;
  • узнаете откуда в сахалинской кухне появились восточные салаты из дикоросов;
  • попробуете свежую сезонную рыбу, приготовленную по домашнему рецепту;
  • примите участие в мастер-классе по приготовлению свежего краба;
  • угоститесь вкуснейшим напитком «Сахалиночка» и кофе по-сахалински.

Путешествие будет проходить в теплой, максимально приближенной к домашней обстановке, нашей гостиной, с любовью приготовленной специально для вас.

Трансфер в гостиницу.

Прекрасным завершением любого дня будет посещение сауны (оплачивается отдельно) в корейском стиле – SPAradise.

Первая на Сахалине сауна восточного типа общей площадью 3000 м2.

На первом этаже расположены мужская и женская раздевалки на 250 человек каждая, помывочные зоны с пятью видами бассейнов, сухой и влажной парной, инфракрасными ваннами.

Так же в помывочной зоне вы можете воспользоваться услугами пилинга.

На цокольном этаже расположена зона отдыха с оздоровительными саунами, массажными креслами, инфракрасными кроватями, интернет комнатой, детской комнатой, кафе.

Так же вы можете поиграть в бильярд, воспользоваться интерактивными креслами и услугами массажиста.

Гастрономическое путешествие по сахалинской кухне «Сахалин на вкус», дегустация краба и «елка» из корюшки.Гастрономическое путешествие по сахалинской кухне «Сахалин на вкус», дегустация краба и «елка» из корюшки.Гастрономическое путешествие по сахалинской кухне «Сахалин на вкус», дегустация краба и «елка» из корюшки.Гастрономическое путешествие по сахалинской кухне «Сахалин на вкус», дегустация краба и «елка» из корюшки.
2 день
Экскурсия на снегоходах

Завтрак в гостинице.

Трансфер к месту старта экскурсии на снегоходах.

Снегоходные туры именно для вас, для тех, кто любит мчаться на снегоходе среди деревьев, одетых в зимние шубки и наслаждаться необыкновенной красотой зимнего леса.

Провести потрясающую фотосессию, выпить сахалинского чая на травах и самое главное зарядиться позитивной энергий.

Мы протестировали наши маршруты, подготовили технику, позаботились о вашей безопасности, постарались продумать все маршруты до мелочей.

Наша цель – качество, удобство и безопасность путешествия на снегоходах, которые ласково мы называем «снежиками».

Сессии на экскурсию, с учетом отправления и возвращения в город: 10:00 – 14:00 12:00 – 16:00 14:00 – 18:00 16:00 – 20:00. Внимание! Место проведения экскурсии будет согласованно на кануне экскурсионного дня.

Экскурсия на снегоходахЭкскурсия на снегоходахЭкскурсия на снегоходахЭкскурсия на снегоходах
3 день
Экскурсия «Крабалка» на Сахалине

Завтрак в гостинице.

Почувствуйте себя сахалинцем, проведите несколько часов на льду в теплой компании, а затем попробуйте свой улов!

Для сахалинцев лов корюшки и краба со льда очень популярен.

Трансфер к месту охоты на краба.

Только зимой вы можете принять участие в охоте на краба.

Вы научитесь ставить ловушки, познаете тонкости «крабалки», ведь поймать краба не так просто, нужна сноровка и смекалка.

Мы подготовили снасти и ловушки так, чтобы ваша охота увенчалась победой.

После поднятия краба, отварим его в морской воде на берегу моря.

Потрясающие фотографии, чувство маленькой победы и незабываемый вкус свежесваренного краба – вот что останется у вас после «крабалки».

Обед на берегу моря (горячий краб, чай, кофе, бутерброды).

Отправление в город.

Прибытие в город.

Внимание! Время выезда и место рыбалки утверждается накануне, согласно погодным условиям.

Экскурсия «Крабалка» на СахалинеЭкскурсия «Крабалка» на СахалинеЭкскурсия «Крабалка» на СахалинеЭкскурсия «Крабалка» на СахалинеЭкскурсия «Крабалка» на Сахалине
4 день
Отъезд

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт.

Внимание! Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).

Проживание

Проживание в одной из гостиниц г. Южно-Сахалинска на выбор туриста, оплачивается дополнительно. Проживание не включено в стоимость тура.

Стоимость тура на 1 человека, руб.:

Стандартный тарифСемейный тариф для семьи из трех человек (2+1)
ВзрослыйРебенок до 18 лет
23 88819 88817 888

Дополнительно оплачивается стоимость проживания в Южно-Сахалинске (стоимость указана на 1 человека за 3 ночи), руб.:

ГостиницаДвухместное размещениеОдноместное размещениеРазмещение на дополнительном месте
Юность (без завтрака)6 00010 800-
Юбилейная 3*9 00013 8003 600
Гагарин 3*9 00015 0005 700
Белка 3*9 15015 6004 800
Пасифик Плаза 4*10 50016 8006 600
Санта Ризот Отель 4*10 80019 2004 950
Парадайз Ризот Отель 4*11 55020 1005 400
Мега Палас Отель 4*11 25020 4005 400

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт (при выборе гостиницы, с учетом лыжного оборудования)
  • Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб. .
  • Экскурсии по программе
  • Питание по программе
  • Шлем, очки для снегоходных выездов
  • В семейном тарифе (один снегоход на двух человек и место в санях)
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Проживание в гостинице в Южно-Сахалинске
  • Питание, не указанное в программе
  • Стоимость посещения сауны:
  • Взрослый – 1100 рублей
  • Ребенок, ростом до 120 см – 500 рублей
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

- зимняя, теплая, влаго - и ветронепроницаемая куртка;
- теплые зимние, влаго - и ветрозащитные брюки;
- свитер или флисовая кофта;
- теплое влагоотводящее термобелье;
- шапка, шарф (маску, защищающую от холода нижнюю часть лица) теплые перчатки, рукавицы;
- зимние треккинговые ботинки (желательно влагонепроницаемые);
- для экскурсии на снегоходах желательно иметь свою маску снегоходную, балаклаву;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем для лица;
- гигиеническая губная помада;
- купальные принадлежности, полотенце;
- небольшой рюкзак для личных вещей;
- персональные медикаменты при наличии хронических заболеваний,
- предметы личной гигиены.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организована доставка при самостоятельном бронировании гостиницы?

Внимание! При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:

- трансфер на прибытие / убытие (встречу/проводы) предоставляется за дополнительную плату: 480 руб. с человека в одну сторону, в черте города, без заезда на рынок;

- турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
19 июня 2022
Спасибо за тур! Всё прошло без проблем. Юлия четко и своевременно нас информировала. Очень довольны, что смогли посетить Итуруп и Южно- Сахалинск. Спасибо всем, кто работал с нами! Мы уже второй раз пользовались услугами Вашей фирмы, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рады Вашему профессионализму. Страна наша большая, интересных мест ещё много!
С
29 сен 2021
Все замечательно. Организация на высшем уровне. На Курильских островах прекрасные гиды и организаторы. Техническое обеспечение тура на высшем уровне. Эмоциональная насыщенность тура великолепная. Спасибо всем!
А
13 сен 2021
Организаторам большое спасибо за заботу, позитив, сахалинскую кухню. Было здорово и вкусно!!!

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