Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель, размещение.
Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).
16:00-18:00 Гастрономическое путешествие по сахалинской кухне «Сахалин на вкус», дегустация краба и «елка» из корюшки.
Эксклюзивное путешествие в мир сахалинской кухни:
Путешествие будет проходить в теплой, максимально приближенной к домашней обстановке, нашей гостиной, с любовью приготовленной специально для вас.
Трансфер в гостиницу.
Прекрасным завершением любого дня будет посещение сауны (оплачивается отдельно) в корейском стиле – SPAradise.
Первая на Сахалине сауна восточного типа общей площадью 3000 м2.
На первом этаже расположены мужская и женская раздевалки на 250 человек каждая, помывочные зоны с пятью видами бассейнов, сухой и влажной парной, инфракрасными ваннами.
Так же в помывочной зоне вы можете воспользоваться услугами пилинга.
На цокольном этаже расположена зона отдыха с оздоровительными саунами, массажными креслами, инфракрасными кроватями, интернет комнатой, детской комнатой, кафе.
Так же вы можете поиграть в бильярд, воспользоваться интерактивными креслами и услугами массажиста.
Завтрак в гостинице.
Трансфер к месту старта экскурсии на снегоходах.
Снегоходные туры именно для вас, для тех, кто любит мчаться на снегоходе среди деревьев, одетых в зимние шубки и наслаждаться необыкновенной красотой зимнего леса.
Провести потрясающую фотосессию, выпить сахалинского чая на травах и самое главное зарядиться позитивной энергий.
Мы протестировали наши маршруты, подготовили технику, позаботились о вашей безопасности, постарались продумать все маршруты до мелочей.
Наша цель – качество, удобство и безопасность путешествия на снегоходах, которые ласково мы называем «снежиками».
Сессии на экскурсию, с учетом отправления и возвращения в город: 10:00 – 14:00 12:00 – 16:00 14:00 – 18:00 16:00 – 20:00. Внимание! Место проведения экскурсии будет согласованно на кануне экскурсионного дня.
Завтрак в гостинице.
Почувствуйте себя сахалинцем, проведите несколько часов на льду в теплой компании, а затем попробуйте свой улов!
Для сахалинцев лов корюшки и краба со льда очень популярен.
Трансфер к месту охоты на краба.
Только зимой вы можете принять участие в охоте на краба.
Вы научитесь ставить ловушки, познаете тонкости «крабалки», ведь поймать краба не так просто, нужна сноровка и смекалка.
Мы подготовили снасти и ловушки так, чтобы ваша охота увенчалась победой.
После поднятия краба, отварим его в морской воде на берегу моря.
Потрясающие фотографии, чувство маленькой победы и незабываемый вкус свежесваренного краба – вот что останется у вас после «крабалки».
Обед на берегу моря (горячий краб, чай, кофе, бутерброды).
Отправление в город.
Прибытие в город.
Внимание! Время выезда и место рыбалки утверждается накануне, согласно погодным условиям.
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Внимание! Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Проживание в одной из гостиниц г. Южно-Сахалинска на выбор туриста, оплачивается дополнительно. Проживание не включено в стоимость тура.
Стоимость тура на 1 человека, руб.:
|Стандартный тариф
|Семейный тариф для семьи из трех человек (2+1)
|Взрослый
|Ребенок до 18 лет
|23 888
|19 888
|17 888
Дополнительно оплачивается стоимость проживания в Южно-Сахалинске (стоимость указана на 1 человека за 3 ночи), руб.:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Размещение на дополнительном месте
|Юность (без завтрака)
|6 000
|10 800
|-
|Юбилейная 3*
|9 000
|13 800
|3 600
|Гагарин 3*
|9 000
|15 000
|5 700
|Белка 3*
|9 150
|15 600
|4 800
|Пасифик Плаза 4*
|10 500
|16 800
|6 600
|Санта Ризот Отель 4*
|10 800
|19 200
|4 950
|Парадайз Ризот Отель 4*
|11 550
|20 100
|5 400
|Мега Палас Отель 4*
|11 250
|20 400
|5 400
- зимняя, теплая, влаго - и ветронепроницаемая куртка;
- теплые зимние, влаго - и ветрозащитные брюки;
- свитер или флисовая кофта;
- теплое влагоотводящее термобелье;
- шапка, шарф (маску, защищающую от холода нижнюю часть лица) теплые перчатки, рукавицы;
- зимние треккинговые ботинки (желательно влагонепроницаемые);
- для экскурсии на снегоходах желательно иметь свою маску снегоходную, балаклаву;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем для лица;
- гигиеническая губная помада;
- купальные принадлежности, полотенце;
- небольшой рюкзак для личных вещей;
- персональные медикаменты при наличии хронических заболеваний,
- предметы личной гигиены.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Внимание! При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:
- трансфер на прибытие / убытие (встречу/проводы) предоставляется за дополнительную плату: 480 руб. с человека в одну сторону, в черте города, без заезда на рынок;
- турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц.