Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Приветственный обед в одном из лучших японских ресторанов»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
182 000 ₽ за человека
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Обед из свежих курильских деликатесов на берегу моря»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Чудеса острова Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Обед и ужин на теплоходе в кафе самостоятельно»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
122 000 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Горячий обед на берегу Тихого океана»
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Начало: Г. Южно-Сахалинск
25 авг в 10:00
11 сен в 10:00
98 800 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Здесь же вкусный обед и яйца с икрой»
21 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«После размещения отправляемся на обед в один из лучших японских ресторанов — блюда из морепродуктов»
29 дек в 10:00
от 157 800 ₽ за билет
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Приветственный обед в одном из лучших японских ресторанов»
30 авг в 10:00
13 сен в 10:00
287 000 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно)»
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Обед и ужин на теплоходе в кафе самостоятельно»
1 сен в 10:00
15 сен в 10:00
235 000 ₽ за человека
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Горячий обед на берегу Тихого океана (в зависимости от погодных условий обед может быть перенесен в кафе)»
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Обед включен в стоимость тура, если у вас есть пищевые ограничения, необходимо сообщить заранее для корректировки меню»
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Приветственный обед в одном из лучших японских ресторанов»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений
Начало: Г. Южно-Сахалинск
30 июн в 10:00
от 75 500 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Приветственный обед в одном из лучших японских ресторанов»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Зимний Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«15:00 Обед в кафе города (оплата самостоятельно)»
20 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
от 57 269 ₽ за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «С обедом»
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