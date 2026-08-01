Найдено 11 туров в категории « Трансфер в/из аэропорта » в Южно-Сахалинске, цены от 57 269 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Закажите заранее трансфер в или из аэропорта Южно-Сахалинска, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026