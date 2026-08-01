Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 80 609 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Начало: Г. Южно-Сахалинск
25 авг в 10:00
11 сен в 10:00
98 800 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
21 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
29 дек в 10:00
от 157 800 ₽ за билет
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений
Начало: Г. Южно-Сахалинск
30 июн в 10:00
от 75 500 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Зимний Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
20 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
от 57 269 ₽ за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Трансфер в/из аэропорта»
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