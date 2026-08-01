Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Остановка на смотровой площадке с видом на Головнинский клиф»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Посещение смотровой площадки «Тринога»»
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 80 609 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Посещение смотровой площадки «Тринога»»
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«смотровую площадку — откуда открываются виды на порты города»
29 дек в 10:00
от 157 800 ₽ за билет
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Остановка на смотровой площадке с видом на Головнинский клиф»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Едем вау-дорогой между сопок, по пути останавливаемся на смотровых площадках: Куйбышевский залив, руины японской деревни Рубэцу, панорамный вид на вулканы острова»
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Остановка на смотровой площадке с видом на Головнинский клиф»
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Смотровые площадки»
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