Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Прогулка по экологической тропе к бирюзовым озерам»
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
182 000 ₽ за человека
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Чудеса острова Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
122 000 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Известные источники ручья Кипящая речка — Котел и Голубое озеро»
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Прогулка по экологической тропе к бирюзовым озерам»
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 80 609 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кипящее озеро, где можно сварить яйца»
25 авг в 10:00
11 сен в 10:00
98 800 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В этом путешествии вас ждут вулканы, термальные источники и грязевые ванны, Горячее и Кипящее озера, подъем на гору Шикотан, разнообразие вкусов и незабываемый выезд к Белым скалам»
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Прогулка по экологической тропе к бирюзовым озерам»
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее»
30 авг в 10:00
13 сен в 10:00
287 000 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее»
1 сен в 10:00
15 сен в 10:00
235 000 ₽ за человека
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Известные источники ручья Кипящая речка — Котел и Голубое озеро»
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«По пути останавливаемся на смотровой площадке «Тринога» и услышим рассказ про озеро Покатое, где не водится рыба и которое облетают птицы»
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кипящее озеро, где можно сварить яйца»
30 июн в 10:00
от 75 500 ₽ за человека
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кипящее озеро, где можно сварить яйца»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
383 800 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Итуруп и Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кипящее озеро, где можно сварить яйца»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
318 500 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее»
1 авг в 10:00
325 000 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера»
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее»
13 июн в 10:00
211 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Озера»
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