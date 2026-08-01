Туры к озерам из Южно-Сахалинска

Найдено 24 тура в категории «Озера» в Южно-Сахалинске, цены от 75 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
Аренда катера
Джип-туры
8 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Прогулка по экологической тропе к бирюзовым озерам»
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
11 дней
3 отзыва
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
На пароме
11 дней
3 отзыва
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
182 000 ₽ за человека
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Пешая
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
7 дней
3 отзыва
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Чудеса острова Кунашир
Пешая
На машине
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
7 дней
3 отзыва
Чудеса острова Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
122 000 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Пешая
Джиппинг
На лодке
Джип-туры
Велотуры
8 дней
3 отзыва
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Известные источники ручья Кипящая речка — Котел и Голубое озеро»
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Джиппинг
Джип-туры
3 дня
2 отзыва
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Прогулка по экологической тропе к бирюзовым озерам»
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 80 609 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
4 дня
1 отзыв
Итуруп - остров впечатлений. Тур на 4 дня
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кипящее озеро, где можно сварить яйца»
25 авг в 10:00
11 сен в 10:00
98 800 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
13 дней
1 отзыв
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В этом путешествии вас ждут вулканы, термальные источники и грязевые ванны, Горячее и Кипящее озера, подъем на гору Шикотан, разнообразие вкусов и незабываемый выезд к Белым скалам»
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
8 дней
1 отзыв
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Прогулка по экологической тропе к бирюзовым озерам»
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
Прогулки на каяках
14 дней
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее»
30 авг в 10:00
13 сен в 10:00
287 000 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Пешая
Джиппинг
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
10 дней
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На машине
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
Прогулки на каяках
10 дней
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее»
1 сен в 10:00
15 сен в 10:00
235 000 ₽ за человека
Сказочный Итуруп
Джиппинг
Джип-туры
Велотуры
4 дня
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Известные источники ручья Кипящая речка — Котел и Голубое озеро»
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Джиппинг
На яхте
На лодке
Джип-туры
4 дня
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«По пути останавливаемся на смотровой площадке «Тринога» и услышим рассказ про озеро Покатое, где не водится рыба и которое облетают птицы»
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На лодке
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
13 дней
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
Итуруп - остров впечатлений
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
3 дня
Итуруп - остров впечатлений
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кипящее озеро, где можно сварить яйца»
30 июн в 10:00
от 75 500 ₽ за человека
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На теплоходе
На микроавтобусе
15 дней
4 острова. Путешествие на Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кипящее озеро, где можно сварить яйца»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
383 800 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Итуруп и Кунашир
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На теплоходе
На микроавтобусе
12 дней
Путешествие на Сахалин, Итуруп и Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Кипящее озеро, где можно сварить яйца»
29 июн в 10:00
3 авг в 10:00
318 500 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На лодке
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
Прогулки на каяках
17 дней
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На катере
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
Прогулки на каяках
15 дней
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее»
1 авг в 10:00
325 000 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Пешая
Джиппинг
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
8 дней
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера»
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Пешая
Джиппинг
На машине
На автобусе
На теплоходе
Джип-туры
Музыкальные теплоходы
12 дней
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее»
13 июн в 10:00
211 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Озера»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 23:
  1. Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп;
  2. Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды;
  3. Путешествие на Сахалин и Кунашир;
  4. Кунашир - черный остров Курильской гряды;
  5. Чудеса острова Кунашир.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
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  10. Бараний лоб.
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