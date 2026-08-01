Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Рекомендации: Маяк Анива — на данном маршруте по пути следования на лодках по морю не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки»
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Рекомендации: Маяк Анива — на данном маршруте по пути следования на лодках по морю не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Рекомендации: Маяк Анива — на данном маршруте по пути следования на лодках по морю не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки»
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Двигаясь на лодке вдоль берега, Вы увидите изрезанные берега острова, чередование темнохвойных и светло-зеленых лиственных лесов, множество водопадов»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Морская экскурсия на маяк Анива осуществляется на надувных резиновых лодках»
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Сахалин - Итуруп. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
19 сен в 10:00
208 000 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Начало: Г. Южно-Сахалинск
21 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Двигаясь на лодке вдоль берега, Вы увидите изрезанные берега острова, чередование темнохвойных и светло-зеленых лиственных лесов, множество водопадов»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Рекомендации: Маяк Анива — на данном маршруте по пути следования на лодках по морю не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Итуруп - остров белого песка и горячих водопадов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
28 авг в 10:00
4 сен в 10:00
119 000 ₽ за человека
Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
209 000 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Высадка на лодках-зодиаках к Оку Дракона»
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Вы отправитесь осматривать чарующие Белые скалы, обедать в японском ресторане, купаться в природных джакузи и кататься на лодках вдоль Белых скал»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Гостям выдают забродники и спасжилеты, проводят инструктаж ТБ, и далее на весельном катамаране / лодке группа отправляется на устричную банку, где прямо в естественных условиях обитают устрицы»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
354 300 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «На лодке»
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