Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Морское путешествие к самому известному и уникальному маяку Анива на катерах или рибах»
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Морское путешествие к самому известному и уникальному маяку Анива на катерах или рибах»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Морское путешествие к самому известному и уникальному маяку Анива на катерах или рибах»
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На страховке всегда с группой следует катер»
30 авг в 10:00
13 сен в 10:00
287 000 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Морское путешествие к самому известному и уникальному маяку Анива на катерах или рибах»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На страховке всегда с группой следует катер»
1 сен в 10:00
15 сен в 10:00
235 000 ₽ за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
132 000 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«На страховке всегда с группой следует катер»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На страховке всегда с группой следует катер»
1 авг в 10:00
325 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «На катере»
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