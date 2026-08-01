Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
30 авг в 10:00
13 сен в 10:00
287 000 ₽ за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 сен в 10:00
15 сен в 10:00
235 000 ₽ за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«Пообщаться с егерями и научными сотрудниками и исследовать остров, поплавать на каяке или отправиться в пешую экскурсию до живописной бухты Кологераса»
132 000 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«По причине того, что бухта глубоко врезается в сушу, то вода здесь спокойная и чрезвычайно комфортная для прогулки на морских каяках (безопасное, надувное, очень комфортное судно)»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 авг в 10:00
325 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Прогулки на каяках»
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