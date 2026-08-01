Найдено 5 туров в категории « Прогулки на каяках » в Южно-Сахалинске, цены от 132 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Купите самый интересный из 5 туров в Южно-Сахалинске на 2026 год по теме «Прогулки на каяках», цены от 132000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь