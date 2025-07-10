В 19 веке Зеленоградск был немецким курортным городком. Здесь стремились создать идеальные условия для отдыха и восстановления. Вы узнаете об инфраструктуре курорта, связи архитектуры модерна и моды на комфорт. Я расскажу, какими развлечениями, фестивалями и выставками славился Кранц. А в завершение вы поучаствуете в дегустации локальных сыров и шоколада.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Прогулка по городу
- Мы пройдём по живописным пляжам с золотистым песком
- Полюбуемся старинной архитектурой
- Вы оцените размеренность курортной жизни на благоустроенной набережной
- Я расскажу об истории развития этого места и о строгих правилах для отдыхающих
- Вы узнаете о культурных мероприятиях, которые здесь проводились
- Выясните, как организация жизни на курорте способствовала популяризации здорового образа жизни
- Обсудим особую атмосферу этого места, частью которой была потребность в духовном обогащении
Дегустация
Несколько лет назад здание бывших конюшен при рыцарском замке переоборудовали под крафтовую мастерскую. Сейчас здесь производят сыр и шоколад. Вы попробуете 4 вида шоколада и 6 видов сыра преимущественно твёрдых сортов, в том числе из козьего молока. Дегустация включает также бокал белого вина. Вы насладитесь изысканными вкусами и ароматами и узнаете об особенностях и традициях производства.
Организационные детали
- Поездка к месту дегустации (около 20 минут) и обратно проходит на машине Kia soul. При необходимости установим детское кресло или бустер
- Дегустация оплачивается дополнительно — 400 ₽ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Зеленоградске
Провела экскурсии для 351 туриста
Приветствую вас, любители путешествий! Меня зовут Ольга. Мечтая путешествовать, я получила географическое образование и стала дипломированным гидом-экскурсоводом с опытом музейной работы. Родилась в Калининграде — городе, где сохранились осколки готикиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кочнева
10 июл 2025
Большое спасибо Ольге за классную экскурсию! Много интересных и забавных, смешных фактов и хороший темп экскурсии, живо. Много интересных фактов и из современной жизни, и из истории! Экскурсия на одном дыхании прошла. Очень понравилось! Спасибо!
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии из Зеленоградска
Индивидуальная
до 3 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
Завтра в 16:00
11 ноя в 09:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Групповая
Советск и Неман с дегустацией сыров из Зеленоградска
Город сыра, мира и ампира ждёт вас! Погрузитесь в истории о королеве Луизе и Тильзитском мире, рассмотрите руины замка Рагнит и попробуйте местные сыры
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 07:10
12 ноя в 07:10
29 дек в 07:10
2480 ₽
2755 ₽ за человека
Групповая
до 21 чел.
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
11 ноя в 11:15
12 ноя в 11:15
950 ₽ за человека