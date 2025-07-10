В 19 веке Зеленоградск был немецким курортным городком. Здесь стремились создать идеальные условия для отдыха и восстановления. Вы узнаете об инфраструктуре курорта, связи архитектуры модерна и моды на комфорт. Я расскажу, какими развлечениями, фестивалями и выставками славился Кранц. А в завершение вы поучаствуете в дегустации локальных сыров и шоколада.

Описание экскурсии

Прогулка по городу

Мы пройдём по живописным пляжам с золотистым песком

Полюбуемся старинной архитектурой

Вы оцените размеренность курортной жизни на благоустроенной набережной

Я расскажу об истории развития этого места и о строгих правилах для отдыхающих

Вы узнаете о культурных мероприятиях, которые здесь проводились

Выясните, как организация жизни на курорте способствовала популяризации здорового образа жизни

Обсудим особую атмосферу этого места, частью которой была потребность в духовном обогащении

Дегустация

Несколько лет назад здание бывших конюшен при рыцарском замке переоборудовали под крафтовую мастерскую. Сейчас здесь производят сыр и шоколад. Вы попробуете 4 вида шоколада и 6 видов сыра преимущественно твёрдых сортов, в том числе из козьего молока. Дегустация включает также бокал белого вина. Вы насладитесь изысканными вкусами и ароматами и узнаете об особенностях и традициях производства.

Организационные детали