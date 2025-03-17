С Куршской косой нужно знакомиться без спешки — пройтись по таинственным тропам Танцующего леса, подняться на вершины песчаных дюн, вдохнуть ароматы хвои… Именно таким будет наше путешествие! А после осмотра местных достопримечательностей вы сможете вдоволь нагуляться вдоль моря, слушая песни балтийских волн, — торопить вас я не буду.
Описание экскурсии
По пути к национальному парку мы поговорим о геологических и ландшафтных особенностях косы, её легендах и многовековой борьбе местных жителей с подступающими песками. Оказавшись на Куршской косе, вы не спеша исследуете её самые интересные экотропы:
- Разгадаете тайну Танцующего леса, узнаете о причинах этой природной аномалии и проникнетесь мистической атмосферой места, где неведомая сила заставляет стволы сосен закручиваться в причудливые спирали
- Услышите о «песчаных войнах» человека и природы на Высоте Эфа
- Полюбуетесь знаменитыми дюнами Куршской косы и узнаете, благодаря чему удалось местным жителям и учёным сохранить этот заповедный уголок
Организационные детали
- Поездки проходят на комфортном 7-местном минивэне с раздельным климат-контролем и вместительным багажником
- Протяженность маршрута на авто — 90 км, пешком — около 5 км
в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Зеленоградске
Приветствую вас, дорогие гости! Хотите насладиться комфортными и безопасными поездками по достопримечательностям Калининграда и области? Обращайтесь ко мне — меня зовут Александр, и я предлагаю услуги гида на минивэне. За плечами многолетний опыт вождения и отличное знание местных маршрутов.Задать вопрос
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