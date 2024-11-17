В поездке к главной достопримечательности региона вас ждут рассказы о местных легендах и невероятной природе.
Мы увидим изогнувшиеся в причудливом танце сосны, с высоты Эфа полюбуемся песчаными дюнами и поищем янтарь у моря. А завершением станет уникальная батарея, с секретами которой я вас познакомлю.
Мы увидим изогнувшиеся в причудливом танце сосны, с высоты Эфа полюбуемся песчаными дюнами и поищем янтарь у моря. А завершением станет уникальная батарея, с секретами которой я вас познакомлю.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Пески, сосны и море
Я отвезу вас к популярным локациям Куршской косы и покажу заповедные места, о которых знают только краеведы. По пути поделюсь мифами и легендами, которыми обросла Коса за многие годы. Также вы узнаете об особенностях местного ландшафта, раскроете многообразие флоры и фауны, поймете, в чем уникальность этого национального парка и как он получил свой статус.
В программе:
- Местная аномалия — загадочный Танцующий лес. Древо жизни, дерево-кольцо, дерево Лира и «семейная пара» — вы увидите сосны, которым дали имена, и узнаете их историю.
- Высота Эфа: перед вами откроется потрясающий вид на величественные дюны, а я расскажу о том, как от песчаных бурь страдали деревни и как теперь закрепляют пески.
- Дикий пляж Куршской косы и уникальная авандюна: мы будем искать янтарь и наслаждаться свежим ветром и шумом моря.
- Береговая батарея «Рауль», последнее из таких фортификационных сооружений, возведенных в мирное время — накануне Второй мировой. Мы посетим артиллерийскую точку, увидим часть бетонной дороги и каземат с двумя входами, вспоминая о событиях, которые последовали после строительства батареи.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Skoda Rapid 2022 или Volkswagen Caravelle 2021
- Отдельно оплачивается экосбор при въезде в национальный парк (450 рублей за машину и 300 рублей за человека)
- Выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
- Пожалуйста, предупредите, если вы будете с детьми — в этом случае мы установим автокресло
- При желании экскурсию можно продлить, дополнительное время — 1800 руб. /час.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 7) на минивэне Toyota Camry 1997, за каждого дополнительного участника + 2900 руб.
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Святослав — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 1438 туристов
Дорогие гости, если вы желаете насладиться архитектурой в стиле модерна и национального романтизма. Если вы желаете оценить города, которые не пострадали в период войны, и проникнуться историзмом и одновременно праздничной атмосферой курортных городов — приглашаю вас на комфортабельную индивидуальную экскурсию со мной, или в мою занятость с таким же профессиональным гидом как и я из нашей команды.Задать вопрос
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