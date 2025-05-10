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Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: из Железноводска в сердце Кавказа
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
5200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су из Железноводска
Приглашаем на увлекательное путешествие к сусликам Джилы-Су, где вы также встретите величие Эльбруса и красоту водопада Султан
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
10 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 авг в 07:30
4700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
Индивидуальная экскурсия в Домбай: водопады, Эльбрус и уникальная природа. Погрузитесь в историю и культуру Кавказа с комфортом
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 19 999 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-путешетсвие из Железноводска «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
от 21 450 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
Пройти путём первых курортников: к горе Кольцо, Медовым водопадам и в горную Кабардино-Балкарию
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус из Железноводска: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
10 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от 21 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 10 мая 2025
Спасибо большое Анастасии, экскурсия замечательная, узнали много интересного о достопримечательностях городов КВМ, прошли и проехали по красивейшим местам. В прошлом
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Очень хорошая экскурсия! Анастасия очень хорошо знает свой край и прекрасно подает информацию. Также, нам немного не подходила изначальная программа
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А
Прекрасный гид Анастасия! Спасибо за чудесный день. Ваша любовь к родным местам покорила наши с сыном сердца.
Великолепная поездка на комфортабельном автомобиле с учетом всех наших пожеланий, посещение самых красивых мест, интересный рассказ, внимание и забота. Жаль было расставаться🙂
Великолепная поездка на комфортабельном автомобиле с учетом всех наших пожеланий, посещение самых красивых мест, интересный рассказ, внимание и забота. Жаль было расставаться🙂
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В
Очень рекомендую.
В одной экскурсии большое количество разнообразных локаций и информации о регионе, истории.
Все очень понравилось.
Гид - Анастасия.
В одной экскурсии большое количество разнообразных локаций и информации о регионе, истории.
Все очень понравилось.
Гид - Анастасия.
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Д
Огромное спасибо Анастасии и Виталию за прекрасную экскурсию по потрясающим местам в очень комфортных условиях. Классно, что ребята так любят свой край и делятся этой любовью с гостями.
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Д
Очень понравился сервис, выше всяческих похвал гид Анастасия! Внимательная, добрая, приятная в общении. отличный водитель! Видно что любит свой край,
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И
Спасибо большое Анастасии, за прекрасную и содержательную экскурсию.
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Е
Огромное спасибо Виталию, экскурсия прошла на одном дыхании, получили массу позитива,море фотографий на память! Виталий отличный гид, водитель и очень приятный в общении. Маршрут был хорошо продуман. Всем рекомендуем,не пожалеете!!!
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Очень сбалансированная экскурсия! Достаточно информации и постоянная забота! Нам очень понравилось!!!
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А
Всё очень интересно!!! В хорошем комфортно ритме!!! После экскурсии ребёнок пересмотрела Чебурашку и узнавала все пройденные места))) Медовые водопады завораживают!!!
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Всего 78 отзывов в Железноводске в категории "Медовая гора"
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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Медовая гора»
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В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
- Незабываемая Верхняя Балкария: из Железноводска в сердце Кавказа;
- В гости к сусликам Джилы-Су из Железноводска;
- Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска);
- Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе;
- Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска.
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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в августе 2026
Сейчас в Железноводске в категории "Медовая гора" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 4700 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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