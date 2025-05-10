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стремится показать все луччшее что есть на Кавказе, вместе с тем переживает за недочеты в инфраструктуре, хочет как можно больше изменить в лучшую сторону. Мы впервые на Кавказе, и провели незабываемый день, который был наполнен сплошь положительными эмоциями и яркими впечатлениями. Узнали очень много о истории и о настоящем, посетили такие классные места, о которых и не подозревали. Отведали вкуснейшей кавказской кухни, получили хорошую порцию экстрима на медовых водопадах, больше 250 фото отличного качества в самых разных локациях, за что отдельное спасибо гиду! Надеемся что ещё не раз встретимся и продолжим знакомство с Кавказом в такой хорошей компании, а так же прпекомендуем все друзьям. Желаем удачи и успехов в вашем деле!! Александр. Сахалин.