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Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день

Карен М.
Карен М. – Гид из Железноводска
Приглашаю вас в путешествие по Кавминводам! Всего за день мы с вами побываем на пяти главных курортах КМВ.

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ и нетуристические места, попробуете местное мороженое и нарзан, а также пообедаете в уютном семейном кафе.

Кому-то такой тур покажется слишком насыщенным, но вы сами убедитесь, что он прекрасно подходит для первого знакомства с нашими лучшими курортами.
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Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день

Что вы увидите

  • Эолова арфа
  • Грот Дианы
  • Китайская беседка
  • Александровский Цветник
  • часовня на могиле святого Феодосия Кавказского
  • Аллея влюбленных
  • дворец эмира Бухарского
  • Пушкинская галерея
  • Каскадная лестница
  • Петропавловский храмовый комплекс
  • Самая большая в России скульптура Иисуса Христа
  • Нарзанная галерея
Начальной точкой экскурсии 🧭 может быть любой из перечисленных городов, но завершать экскурсию ⛳ я рекомендую в Кисловодске либо в Пятигорске.
Пятигорск — старейший курорт Кавминвод
В поездке вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите Эолову арфу и грот Дианы, Китайскую беседку и парк 🌳 Александровский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод. Сможете «утереть» нос великому комбинатору и войти совершенно бесплатно в знаменитый провал. Продегустируете прославленное пятигорское мороженое и заглянете в самый настоящий дом с привидениями. И это далеко не все!
Атмосфера духовности в Минеральных Водах
В городе, который называют вратами в «кузницу здоровья», вы посетите место, которое я просто не мог не включить в программу. Это часовня на могиле святого Феодосия Кавказского и храм, где покоятся его мощи. За помощью и покровительством сюда приезжают паломники со всей России. И мне бы очень хотелось показать вам место, где сохранилась редкая атмосфера духовности.
Визитные карточки Железноводска и обед в семейном кафе
Курортный парк встретит вас Аллеей влюбленных. Гуляя вдоль тенистых дорожек, вы рассмотрите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею, а затем выйдете к знаменитой каскадной лестнице. Также в Железноводске я посоветую замечательное и очень уютное семейное кафе, которое пользуется огромной популярностью у местных жителей. В этом заведении вы сможете очень вкусно и недорого пообедать. Среди прочего, на выбор вам предложат 10 видов фантастического шашлыка из свежайшего мяса.
Красавец Ессентуки
Отведав лимонада «из детства» или ароматного чая, вы отправитесь на встречу со следующей курортной жемчужине региона. В Ессентуках увидите уникальный проект — новый Иерусалим на Кавказе! Прогуляетесь 👣 по Петропавловскому храмовому комплексу и тематическому парку «Святой град Иерусалим». И, конечно, осмотрите крупнейшую в России скульптуру Иисуса Христа, обращенную к Кавказскому хребту. После чего проедете по центру города, чтобы рассмотреть его самые очаровательные уголки.
Вечерняя прогулка по неотразимому Кисловодску
В предзакатные часы город 🏙️ производит особое впечатление. Вы осмотрите красивую архитектуру Курортного бульвара. Увидите Нарзанную галерею и цветной фонтан ⛲, бывший дом офицерского собрания и Октябрьские ванны. Узнаете историю 📖 символа Кисловодска — знаменитой Колоннады. И в завершение дойдете до курортного парка (посещать его стоит отдельно, выделив целый день — поверьте, оно того стоит!).
❗ Я не профессиональный гид, и путешествуя со мной, вы не услышите классических исторических справок и фактов. Но зато откроете зрелищные и интересные места, которые обходят в стандартных программах, и взглянете на Золотое кольцо Кавказа глазами влюбленного местного жителя!
Организационные детали
Я встречу вас в любой точке Пятигорска, Минеральных Вод, Железноводска, Ессентуков и Кисловодска
По желанию, можно изменить маршрут экскурсии без какой-либо доплаты
Экскурсия проводится на 7-местном автомобиле 🚘 Lada Largus (с кондиционером)
Питание и напитки оплачиваются отдельно
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание и напитки
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 По договорённости
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Карен М.
Карен М.
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