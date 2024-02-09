Погладить слонов, узнать историю страны и понежится под пальмами на мягком песке
Вы побываете в слоновьем питомнике, посмотрите на священный обряд в буддийском храме, увидите плантации чая и специй и попробуете лучшие образцы.
Мы проедем на поезде по одному из самых красивых маршрутов мира, взойдём на вершину Малого Пика Адама и посмотрим на знаменитый арочный мост. Променяйте зиму на лето и отправляйтесь с нами в яркое путешествие!
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Есть несколько вариантов оформления визы для граждан России:
1. Оформление электронного разрешения для въезда в Шри-Ланку (ETA) на официальном сайте Департамента Иммиграции и Эмиграции. Стоимость оформления — 50 $, срок пребывания в стране — 30 дней.
2. Обращение в консульский отдел посольства Шри-Ланки в Москве лично или через доверенное лицо — в этом случае на документах потребуется подпись заявителя. Стоимость оформления — от 50 $.
3. Оформление визы по прилёте в аэропорт Коломбо на стойке иммиграционного департамента в порядке живой очереди. Стоимость оформления — 60 $.
Обратите внимание, что срок действия вашего загранпаспорта должен составлять более 6 месяцев на момент прибытия в страну.
Официальная валюта — ланкийская рупия. Деньги лучше брать в долларах — обменяем их на рупии на месте. Обратите внимание, что к оплате не принимаются банковские карты, выпущенные российскими банками, в том числе карты платёжной системы «МИР».
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встречаемся и едем в отель, расположенный на побережье. Свободное время на отдых после длительного перелёта и знакомства друг с другом.
Слоновий питомник, храм Дамбулла, крепость Сигирия
Утром посетим питомник, в котором содержится около 80 слонов — от малышей до взрослых особей возрастом более 60 лет. Понаблюдаем, как животные купаются, едят и тренируются. Затем отправимся к пещерному храму Дамбулла, священному месту для буддистов, куда совершаются паломничества. Он состоит из нескольких гротов, вырубленных в скалах, а самая старая пещера появилась ещё в первом столетии до нашей эры.
Вечером доедем до места нашей ночёвки — крепости Сигирия.
Крепость Сигирия, плантации специй, город Канди и храм Зуба Будды
Позавтракав, отправимся исследовать крепость Сигирию, возраст которой более 15 веков. Её название переводится как «львиная скала». Это связано с тем, что ранее на входе посетителей встречала огромная фигура льва, от которой сейчас сохранились только лапы. На вершине скалы можно увидеть руины королевского дворца, а вокруг раскинулись роскошные сады.
Затем побываем на плантациях специй: полюбуемся пейзажами и сможем купить гостинцы. Следующая цель — город Канди, расположившийся в окружении горных хребтов. Вечером посетим здесь храм Зуба Будды — в нём, спрятанный в нескольких ларцах, хранится зуб основателя буддизма. Понаблюдаем за процессом священного ритуала.
Королевский ботанический сад, чайная фабрика и переезд в город Нувара-Элия
Сегодня начнём с прогулки по живописному и ароматному Королевскому ботаническому саду. Посмотрим на разные виды пальм, комнатные растения, полюбуемся орхидеями — их здесь около 100 видов. Увидим сад кактусов, коллекцию бамбуков и множество других растений. Некоторые деревья в этом ботаническом саду посадили исторические личности — например, Юрий Гагарин и Николай II.
Затем отправимся в город Нувара-Элия, который называют «маленькой Англией» из-за прохладного климата и колониальной застройки. Заедем на чайную фабрику недалеко от города: вы познакомитесь с процессом производства чая и попробуете лучшие образцы.
Переезд в город Элла, треккинг на Малый Пик Адама, мост Демодара
После завтрака переедем на поезде до города Элла. Маршрут, по которому он идёт, считается одним из самых живописных в мире. По пути любуемся чарующими видами на буйную тропическую зелень, горы и чайные плантации.
По прибытии отправимся в несложный треккинг на вершину Малого Пика Адама. Восхождение займёт около часа. К вечеру дойдём до арочного железнодорожного моста Демодара, самого длинного на Шри-Ланке и возвышающегося над землей на 92 метра.
Треккинг к водопаду, прогулка по Галле, переезд в Хиккадуву
В первой половине дня вас ждёт прогулка к водопаду Равана. Это многокаскадный водопад высотой 19 метров. Недалеко от него, у подножия одной из скал, находится одноимённая пещера. С ней связана древняя легенда, которую мы вам расскажем.
Вторую половину дня проведём в портовом Галле. В облике уютного городка сохранились черты и европейского, и южноазиатского стилей. Прогуляемся, купим сувениры, пообедаем и отправимся в курортный город Хиккадува.
Свободный день в Хиккадуве
Этот и завтрашний дни мы проведём в Хиккадуве. В популярном городе-курорте с белоснежными пляжами множество развлечений и рай для любителей дайвинга: недалеко от берега находится коралловый риф, а в окрестностях города есть несколько затонувших кораблей.
Можно изучить подводный мир, попробовать себя в сёрфинге: школы на побережье предоставят доску в прокат и услуги инструктора.
Свободный день
Продолжение отдыха. Можно провести день на пляже, побаловать себя свежими морепродуктами и/или сеансом аюрведического массажа.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт Коломбо. Желающие могут остаться и продолжить отдых на берегу океана.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Коломбо, аэропорт, до 18:00. Вас будет встречать гид согласно вашему времени прилёта. Затем - трансфер в отельЗавершение: Коломбо, аэропорт, около 12:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 14:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.