Вас ждут 9 насыщенных дней с экскурсиями по знаковым местам Шри-Ланки и отдыхом на белоснежных пляжах города-курорта Хиккадувы. Вы побываете в слоновьем питомнике, посмотрите на священный обряд в буддийском храме, увидите плантации чая и специй и попробуете лучшие образцы. Мы проедем на поезде по одному из самых красивых маршрутов мира, взойдём на вершину Малого Пика Адама и посмотрим на знаменитый арочный мост. Променяйте зиму на лето и отправляйтесь с нами в яркое путешествие!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Есть несколько вариантов оформления визы для граждан России:

1. Оформление электронного разрешения для въезда в Шри-Ланку (ETA) на официальном сайте Департамента Иммиграции и Эмиграции. Стоимость оформления — 50 $, срок пребывания в стране — 30 дней.

2. Обращение в консульский отдел посольства Шри-Ланки в Москве лично или через доверенное лицо — в этом случае на документах потребуется подпись заявителя. Стоимость оформления — от 50 $.

3. Оформление визы по прилёте в аэропорт Коломбо на стойке иммиграционного департамента в порядке живой очереди. Стоимость оформления — 60 $.

Обратите внимание, что срок действия вашего загранпаспорта должен составлять более 6 месяцев на момент прибытия в страну.

Официальная валюта — ланкийская рупия. Деньги лучше брать в долларах — обменяем их на рупии на месте. Обратите внимание, что к оплате не принимаются банковские карты, выпущенные российскими банками, в том числе карты платёжной системы «МИР».