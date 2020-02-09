7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«Гавань с лиственными манговыми деревьями»

Рифай
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Рифай – представитель гидов
Кто может знать Коломбо лучше, чем человек, проживший практически всю свою жизнь в самом центре этого сумасшедшего города? Я с радостью познакомлю вас с его главными достопримечательностями, расскажу о том, как многие народы, приезжающие сюда в разные времена, повлияли на современный вид и уклад жизни Коломбо — к слову, крупнейшего порта в Южной Азии.

Вас ждет встреча с яркой комбинацией архитектурных стилей, культур, традиций и религий!
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
3.71
Коломбо — Шри-Ланка в миниатюре
Коломбо — Шри-Ланка в миниатюре

Что вас ожидает

Неповторимый облик города
На прогулке по крупнейшему городу острова вы поймете, что Коломбо представляет собой удивительное смешение самых разных культур, религий, эпох и народностей. История его начинается в 5 веке нашей эры, когда на остров прибыли арабские торговцы и выбрали это место для своих поселений. Затем сюда приезжали португальцы, голландцы, англичане — и все они оставляли свой яркий след в облике города и его духе.

Архитектура центрального района Коломбо
Вы познакомитесь с особенностями здешних построек, сочетающих в себе как европейские, так и азиатские архитектурные стили. В районе Форт я расскажу вам о некогда существовавшем здесь португальском военном укреплении и его стратегической роли на острове. Здесь вы увидите старинный маяк, который не только хорошо сохранился, но и до сих пор находится в рабочем состоянии. В этой же части города вы увидите огромные современные бизнес-центры, великолепные отели, а также красивые дома колониальной эпохи.

Торговые ряды и храмы Петты
Затем вы побываете в районе ремесленников и торговцев, где на много кварталов разросся уличный рынок, на котором можно купить все, что угодно и даже больше. По пути вы увидите мечеть Джамуль аль Фар, построенная в 1909 году, она интересна тем, что своей пестротой и декором отдаленно напоминает собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Далее вы посетите большой индуистский храм, посвященный богу войны Сканде, украшенный лепниной и тысячей статуэток, изображающих индуистских богов, и буддистский храм Гангарамая, самый богатый храм Шри-Ланки, внутри которого есть музей.

Другие знаковые места города
В нашей программе также будет Дворец Независимости и Аллея Независимости, которые были построены в 1948 году первым премьер-министром страны в честь получения Шри-Ланкой независимости от Великобритании. Вы увидите Муниципалитет города Коломбо, так называемый «Белый дом», построенный в 30-х годах прошлого столетия. А возле него у вас будет возможность прогуляться по самому большому городскому парку Вихарамаадеви, названному в честь матери первого короля объединенного острова Шри-Ланка, жившего в 1 веке до н. э.

Вы также сможете посетить один из лучших зоопарков Азии — Dehiwala Zoo. Значительный по территории, он интересен своим ландшафтом и, конечно, огромным количеством животных, птиц, рыб и насекомых, кроме того, зоопарк предложит вам незабываемое шоу танцующих слонов (программа начинается в 16–30).

Кому подойдет экскурсия

Всем, включая маленьких детей и пожилых людей. Также это оптимальный вариант для тех, кто находится в городе непродолжительное время — по прилету, перед отлетом, а также с круизом в порту Коломбо.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии на сайте указана с учетом того, что экскурсия начинается и заканчивается в Коломбо.
  • Если вам нужен трансфер из других городов, стоимость тура от Берувелы/Бентоты/Алутгамы — 140 евро, от Хиккадувы — 160 евро, от Унаватуны — 180 евро
  • Входные билеты в стоимость экскурсии не включены: храм Гангарамая — 2$.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Коломбо — Шри-Ланка в миниатюре
Коломбо — Шри-Ланка в миниатюре
Коломбо — Шри-Ланка в миниатюре
Коломбо — Шри-Ланка в миниатюре
Коломбо — Шри-Ланка в миниатюре
Коломбо — Шри-Ланка в миниатюре
Коломбо — Шри-Ланка в миниатюре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Рифай
Рифай
Мне 41 год, я профессиональный гид, любящий историю и культуру своей страны. Вместе со своими коллегами провожу экскурсии на Шри-Ланке. Приезжайте в гости - будем рады познакомить вас с нашим ярким и невероятно интересным островом!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 февраля 2020
Гид приятный человек, и хороший экскурсовод.
10 декабря 2019
Спасибо Рифаю за организацию и гиду Рувану за интересную экскурсию, индивидуальный подход и заботу! Лучше чем местный человек, вам никто не расскажет о стране. Гид Руван очень хорошо разговаривает на русском, поэтому не стоит переплачивать русским агенствам и можете смело выбирать это предложение!
2 марта 2019
По плану у нас было 3 ночи в Негомбо, потом переезд на 10 ночей в Хиккадуву. Поскольку ехать все равно через Коломбо, решил 100 баксов вместо такси потратить на экскурсию в Коломбо, а в Хиккадуву после экскурсии отправиться на автобусе. На выходе: экскурсия стоит 90 евр, с нас взяли 105 баксов. Вместо 4 часов экскурсия заняла 3 часа. При том, что практически все время мы стояли в пробках. Экскурсия началась в начале одиннадцатого. Посетили три обьекта: администрацию, памятник Президенту с колоннами, рынок. Гид, зная наши планы ехать в Хиккадуву, в начале экскурсии предложил ехать не на автобусе, а на поезде. Типа, два с половиной-три часа, зато какие шикарные виды океана. Зная, что автобусы ходят гораздо чаще, чем поезда, мы пять раз уточнили будут ли места в поезде. Ответ был однозначным:'места будут, ехать 2,5-3 часа. Как раз типа поезд на 14-35.Затем дал очень общую инфу о Шри Ланке и Коломбо, после чего просто молча стоял с нами в пробках. На вопросы, правда, отвечал. По прибытии на вокзал (в начале второго) довел меня до кассы, о чем то перетер с кассиром и сказал, что заплатить нужно 330 рупий! После чего из трех полученных билетов выдал нам два по 85 рупий и привел на нужную платформу. Это было примерно 13-20. То есть время экскурсии. И руководитель компании, так красиво себя подающий, это прекрасно знал, поскольку уже на вокзале неземедлил связаться с гидом после того, как я рассчитался в баксах, а не в евро. Напоминаю, это было в начале второго. То есть экскурсия, типа, должна была продолжаться еще час. И так, больше часа мы простояли на вокзале. А когда пришел поезд мест было "так много" что нас просто занесли в поезд с нашими чемоданами. И больше часа мы стояли в тамбуре в такой давке, что подмосковные элки в час пик просто бизнес-класс какой то! Поскольку гидом было заявлено, что ехать 2,5-3 часа, я считал лишним спрашивать ранее, не Хиккадува ли это. Ровно через 2 часа пути просто на всякий случай спросил и оказалось, что мы Хиккадуву 3 остановки как проехали и уже подьезжаем к конечной станции в Галле. Конечно мы добрались до своего отеля. Конечно мы рады гостеприимству местных порядочных людей. А их здесь подавляющее большинство. Но данный отзыв решил написать только с одной целью- предостеречь от мошенников.
Наташа
26 февраля 2019
Замечательная экскурсия с интересными фактами и историями. Для нашей компании - мамы и 2 детей время пролетело незаметно. Спасибо большое гиду за возможность попасть в зоопарк и увидеть шоу слонов а также за дальнейшие рекомендации по самостоятельному путешествию по стране. Рифай - замечательный рассказчик !
8 февраля 2019
Всё на твёрдую 4. Можно добавить чуть больше информации и интересных фактов, чтобы при переезде от места к месту было меньше молчаливых пауз.
5 февраля 2019
Все было очень достойно. Единственное, что не очень понравилось, что договариваешься об экскурсии с одним человеком, а проводит ее совсем другой :(
8 мая 2018
За 90 евро вместо 4-х часов меня возили 1,5 часа и вся экскурсия была как у таксиста-привезти, высадить и все.никакого рассказа или историй не было

Рифай проводит ещё 1 экскурсию

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