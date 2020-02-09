7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Неповторимый облик города

На прогулке по крупнейшему городу острова вы поймете, что Коломбо представляет собой удивительное смешение самых разных культур, религий, эпох и народностей. История его начинается в 5 веке нашей эры, когда на остров прибыли арабские торговцы и выбрали это место для своих поселений. Затем сюда приезжали португальцы, голландцы, англичане — и все они оставляли свой яркий след в облике города и его духе.

Архитектура центрального района Коломбо

Вы познакомитесь с особенностями здешних построек, сочетающих в себе как европейские, так и азиатские архитектурные стили. В районе Форт я расскажу вам о некогда существовавшем здесь португальском военном укреплении и его стратегической роли на острове. Здесь вы увидите старинный маяк, который не только хорошо сохранился, но и до сих пор находится в рабочем состоянии. В этой же части города вы увидите огромные современные бизнес-центры, великолепные отели, а также красивые дома колониальной эпохи.

Торговые ряды и храмы Петты

Затем вы побываете в районе ремесленников и торговцев, где на много кварталов разросся уличный рынок, на котором можно купить все, что угодно и даже больше. По пути вы увидите мечеть Джамуль аль Фар, построенная в 1909 году, она интересна тем, что своей пестротой и декором отдаленно напоминает собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Далее вы посетите большой индуистский храм, посвященный богу войны Сканде, украшенный лепниной и тысячей статуэток, изображающих индуистских богов, и буддистский храм Гангарамая, самый богатый храм Шри-Ланки, внутри которого есть музей.

Другие знаковые места города

В нашей программе также будет Дворец Независимости и Аллея Независимости, которые были построены в 1948 году первым премьер-министром страны в честь получения Шри-Ланкой независимости от Великобритании. Вы увидите Муниципалитет города Коломбо, так называемый «Белый дом», построенный в 30-х годах прошлого столетия. А возле него у вас будет возможность прогуляться по самому большому городскому парку Вихарамаадеви, названному в честь матери первого короля объединенного острова Шри-Ланка, жившего в 1 веке до н. э.

Вы также сможете посетить один из лучших зоопарков Азии — Dehiwala Zoo. Значительный по территории, он интересен своим ландшафтом и, конечно, огромным количеством животных, птиц, рыб и насекомых, кроме того, зоопарк предложит вам незабываемое шоу танцующих слонов (программа начинается в 16–30).

Кому подойдет экскурсия

Всем, включая маленьких детей и пожилых людей. Также это оптимальный вариант для тех, кто находится в городе непродолжительное время — по прилету, перед отлетом, а также с круизом в порту Коломбо.