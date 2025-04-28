15 дней
Затерянное в океане царство: все секреты Цейлона
Увидеть народные танцы, окунуться в природную ванну у водопада, подобраться к слонам и китам
Начало: Аэропорт Коломбо, по времени рейса
28 апр в 10:00
2 июн в 10:00
$1650 за человека
15 дней
Экзотика на каждом шагу: горы и пляжи Шри-Ланки
Понаблюдать за слонами, собрать чай на плантации и расслабиться у океана
Начало: Аэропорт Коломбо, точное время зависит от вашего р...
9 фев в 08:00
2 мар в 08:00
$1700 за человека
15 дней
Всё, что нужно увидеть на Шри-Ланке: гранд-тур по must-see-локациям, активный отдых и пляжный релакс
Отправиться в сафари, посетить самый большой тропический лес и погулять по плато Хортон
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
22 фев в 10:00
$1900 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На 15 дней»
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