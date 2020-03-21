Ежедневная пешеходная экскурсия по Цюриху

5
1 отзыв
Ежедневная пешеходная экскурсия по Цюриху
Ежедневная пешеходная экскурсия по Цюриху
Ежедневная пешеходная экскурсия по Цюриху
Ежедневная пешеходная экскурсия по Цюриху

Что вас ожидает 🤩

  • Главный собор Цюриха Гроссмюнстер
  • Церковь на воде
  • Женский монастырь Фраумюнстер
  • Церковь Святого Петра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Расположенный на севере Швейцарии, Цюрих считается мировым центром финансов и банковского дела. Многие полагают его скучным, однако на самом деле Цюрих — удивительно красивый город с богатой историей и множеством памятников истории и культуры.

Наша ежедневная пешеходная экскурсия — это уникальная возможность за короткое время увидеть все основные достопримечательности Цюриха. Она начинается в здании центрального вокзала, под знаменитой фигурой «Ангел», висящей под потолком.

Оттуда мы, по живописной улице Вокзальной, направимся к главному собору Цюриха — Гроссмюнстер. Вы увидите воспетый поэтами «Двор лип», откуда открывается величественная панорама на весь город и удивительную церковь на воде. Вас ждут живописные ремесленные районы, сохранившиеся еще со времен средневековья и дом, где жил вождь красной революции — Владимир Ленин.

Мы пройдемся мимо римских купален и женского монастыря Фраумюнстер, узнаем, где находится самая знаменитая кондитерская Швейцарии «Шпрюнгли» и посмотрим на самые большие в Европе часы, венчающие церковь Святого Петра.

В конце экскурсии гид расскажет вам о лучших местах для шоппинга и ответит на все вопросы.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход в платные объекты посещения
  • Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
А
21 мар 2020
Ежедневная экскурсия по Цюриху. Посетил экскурсию 14.03.20. Экскурсовод Евгения. Экскурсия понравилась, Евгения знает и любит свой город. Рассказывает интересно, отвечает на любые вопросы, не только по Цюриху. Всем рекомендую экскурсию и данного экскурсовода.

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