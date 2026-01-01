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Индивидуальная
до 6 чел.
Санта-Барбара, Солванг и дегустация калифорнийских вин
Начало: Ваш отель
«Санта-Барбара Американская Ривьера — так часто называют этот город по аналогии с Лазурным Берегом»
Расписание: Каждый день
$880 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Санта-Барбара и Солванг - Америка по-европейски: этно-тур с дегустацией вин
Путешествие в Санта-Барбару и Солванг подарит вам Европу в миниатюре. Архитектура, история и вино ждут вас на этом увлекательном маршруте
Начало: Ваш отель
«Санта-Барбара Каждый из нас знает Санта-Барбару по одноимённому сериалу»
Расписание: Ежедневно
$732 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Санта-Барбара, Солванг и дегустация калифорнийских вин
Путешествие по Санта-Барбаре и Солвангу с дегустацией вин. История, архитектура и вкус Калифорнии ждут вас
Начало: Ваш отель
«Первый город, куда мы с Вами отправимся, — Санта-Барбара»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
$660 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур в Санта-Барбару и Солванг из Лос-Анджелеса
Начало: Приеду на вашу локацию и отвезу обратно после тура
«В Санта-Барбаре мы посетим знаменитую миссию (mission), даунтаун и другие главные достопримечательности города»
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
$650 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Бары и ночная жизнь»
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