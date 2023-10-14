За 1 день вы добудете настоящие драгоценные камни (и возьмёте их с собой), пообедаете в ресторане на плоту и, если будет желание, покормите хищных рыб. Побываете на рынке камней, где цены приятно удивят вас, и заглянете в пару святых мест буддистов и католиков. А в конце дня встретите головокружительный закат на скале у Сиамского залива.

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Описание

Что вас ожидает

Смотровая площадка и добыча сапфиров

Из Паттайи вы доберётесь на машине до фуникулёра, который доставит вас на вершину горы. Здесь находится буддийский храм Ват Као Суким, а ещё отсюда открываются роскошные панорамные виды. Вы совершите небольшой ритуал для привлечения богатства и самостоятельно поищете сапфиры в копях драгоценных камней. Найденные камушки можно взять с собой! А ещё владельцы копий подарят по уникальному самоцвету каждому путешественнику.

Обед из морепродуктов и водная прогулка

В морском заливе на плоту среди мангровых лесов и устричных полей находится ресторан, в котором вы отведаете блюда из морской рыбы, свежесрезанные устрицы и другие морские деликатесы. После перекуса сядете на моторную лодку и прогуляетесь по прибрежным мангровым лесам. Если захотите, покормите гигантских морских хищных рыб — груперов.

Рынок драгоценных камней и закат

Далее наш путь пролегает к провинции Чонбури, где находятся католическая церковь и знаменитый рынок драгоценных камней. По выходным сюда приезжают скупщики из арабских стран, ЮАР, Нидерландов и Израиля. И именно здесь можно за небольшие деньги купить редкие драгоценные камни — аметисты, рубины, сапфиры и другие.

После рынка вы отправитесь к недавно построенному Сапфировому храму, а оттуда — на смотровую площадку на скале у Сиамского залива, чтобы полюбоваться потрясающим закатом.

Программа с таймингом

06:30 — выезд из Паттайи.

08:30 — остановка на завтрак в кафе с арапаймой. Также завтрак можно взять из своего отеля, а можно заказать у гида. Дополнительно за 100 бат можно взять американский завтрак и кофе.

09:30 — подъём на фуникулёре на вершину горы.

11:00 — сапфировые копи, добыча драгоценных камней.

12:30 — обед в ресторане на плоту в морском заливе.

13:00 — прогулка по мангровым лесам, кормление хищных гигантских груперов.

14:30 — посещение католического храма.

15:00 — посещение рынка драгоценных камней.

17:00 — посещение Сапфирового храма.

18:00 — встреча заката на смотровой площадке на берегу Сиамского залива.

19:30 — остановка на фруктовом рынке (по желанию).

20:30 — прибытие в Паттайю.

Организационные детали