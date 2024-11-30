Что вас ждет

В начале тура мы поднимемся на фуникулере на вершину горы, где в буддистской святыне совершим специальный ритуал по привлечению богатства, а затем поедем сразу на сапфировые копи драгоценных камней и самолично добудем драгоценные самоцветы. После успешной добычи драгоценных камней нас ожидает вкусный обед в необычном ресторане. Он расположен в очень живописном месте — в морском заливе на плоту, среди мангровых лесов и устричных полей. На обед будут блюда из морской рыбы, свежесрезанные устрицы и другие морские деликатесы. После совершим прогулку по прибрежным мангровым лесам, на моторной лодке, покормим гигантских морских хищных рыб. Во второй части экскурсии посещаем самые потрясающие достопримечательности провинции Чонбури. Это знаменитый рынок драгоценных камней. Только по выходным на рынок приезжают скупщики из арабских стран, Израиля, ЮАР и Нидерландов, именно здесь есть наибольшая вероятность приобрести за небольшие деньги уникальный шедевр, сделанный природой, редкие драгоценные камни (аметисты, рубины, сапфиры и другие камни). Изюминка программы — недавно построенный «Сапфировый» храм и встреча заката на смотровой площадке на скале на побережье Сиамского залива. Важно знать• Экскурсия проходит без дальних переездов, все расположено в пределах 150 км. от Паттайи.

Каждому участнику программы владельцы копий на память подарят по уникальному самоцвету.