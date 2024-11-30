За один день вы добудете настоящие драгоценные камни и возьмёте их с собой), пообедаете в ресторане на плоту и, при желании, покормите хищных рыб.
Побываете на рынке камней, где цены приятно удивят, и заглянете в пару святых мест буддистов и католиков. А в конце дня встретите головокружительный закат на скале у Сиамского залива.
Побываете на рынке камней, где цены приятно удивят, и заглянете в пару святых мест буддистов и католиков. А в конце дня встретите головокружительный закат на скале у Сиамского залива.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Описание экскурсии
Что вас ждет
В начале тура мы поднимемся на фуникулере на вершину горы, где в буддистской святыне совершим специальный ритуал по привлечению богатства, а затем поедем сразу на сапфировые копи драгоценных камней и самолично добудем драгоценные самоцветы. После успешной добычи драгоценных камней нас ожидает вкусный обед в необычном ресторане. Он расположен в очень живописном месте — в морском заливе на плоту, среди мангровых лесов и устричных полей. На обед будут блюда из морской рыбы, свежесрезанные устрицы и другие морские деликатесы. После совершим прогулку по прибрежным мангровым лесам, на моторной лодке, покормим гигантских морских хищных рыб. Во второй части экскурсии посещаем самые потрясающие достопримечательности провинции Чонбури. Это знаменитый рынок драгоценных камней. Только по выходным на рынок приезжают скупщики из арабских стран, Израиля, ЮАР и Нидерландов, именно здесь есть наибольшая вероятность приобрести за небольшие деньги уникальный шедевр, сделанный природой, редкие драгоценные камни (аметисты, рубины, сапфиры и другие камни). Изюминка программы — недавно построенный «Сапфировый» храм и встреча заката на смотровой площадке на скале на побережье Сиамского залива. Важно знать• Экскурсия проходит без дальних переездов, все расположено в пределах 150 км. от Паттайи.
Каждому участнику программы владельцы копий на память подарят по уникальному самоцвету.
сб в 6:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 625 ฿
|Детский (от 3 до 12 лет)
|3 000 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Ват Као Суким
- Сапфировые копи
- Католический храм в Чантабури
- Сапфировый храм
Что включено
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Вкусный обед
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: сб в 6:30
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Экскурсия подходит без дальних переездов, все расположено в пределах 150 км от Паттайи
- Каждому участнику программы владельцы копий на память подарят по уникальному самоцвету
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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