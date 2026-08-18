Мы предлагаем сменить пляжный шезлонг на драйв квадроциклов, увидеть скрытую от глаз экзотику и прикоснуться к древним тайнам — и всё это в одном путешествии.Вы проедете по грунтовым дорогам среди

тропической природы, осмотрите ананасовые и каучуковые плантации, остановитесь у смотровых площадок и посетите храм Священных стоп Будды. По пути будет время освежиться в пресноводном озере, попробовать фрукты и сделать эффектные фото.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Поездка на квадроциклах по бездорожью

После инструктажа вы отправитесь по маршруту через джунгли, грунтовые дороги и живописные уголки.

Тропические плантации

Проедете мимо ананасовых и каучуковых плантаций и узнаете больше о выращивании этих культур.

Храм Священных стоп Будды

Подниметесь к храму на вершине горы, откуда открываются впечатляющие виды на окрестности.

Купание в пресноводном озере

В завершение маршрута сможете искупаться и немного отдохнуть, а также перекусить свежими фруктами.

Организационные детали