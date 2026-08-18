Мы предлагаем сменить пляжный шезлонг на драйв квадроциклов, увидеть скрытую от глаз экзотику и прикоснуться к древним тайнам — и всё это в одном путешествии.
Вы проедете по грунтовым дорогам среди
Вы проедете по грунтовым дорогам среди
Описание экскурсии
Поездка на квадроциклах по бездорожью
После инструктажа вы отправитесь по маршруту через джунгли, грунтовые дороги и живописные уголки.
Тропические плантации
Проедете мимо ананасовых и каучуковых плантаций и узнаете больше о выращивании этих культур.
Храм Священных стоп Будды
Подниметесь к храму на вершине горы, откуда открываются впечатляющие виды на окрестности.
Купание в пресноводном озере
В завершение маршрута сможете искупаться и немного отдохнуть, а также перекусить свежими фруктами.
Организационные детали
- Едем на ATV 200cc
- Выезд в 8:30–9:00, возвращение в 13:00
- В стоимость входит: трансфер от вашего отеля и обратно, сафари на квадроцикле (2,5 ч), инструктаж, фрукты, вода
- К управлению не допускаются гости в состоянии алкогольного опьянения и дети до 14 лет
- С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Пассажир
|$65
|Водитель
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 20 минут
Живу в Таиланде с 2017 года. Вместе с командой организовываю групповые и индивидуальные экскурсии. А также: трансферы из аэропортов Бангкока и обратно (возможны другие направления), поездки на острова Ко Самет, Ко Чанг, Ко Куд и другие, туры в соседние страны (Малайзия, Сингапур, Лаос, Мьянма, Вьетнам и другие), бордер-раны для тех, кто решил остаться в Таиланде подольше.
Входит в следующие категории Паттайи
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