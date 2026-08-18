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Навстречу джунглям: сафари на квадроциклах в Паттайе

Прокатиться по бездорожью, увидеть нетуристические уголки и подняться к храму
Мы предлагаем сменить пляжный шезлонг на драйв квадроциклов, увидеть скрытую от глаз экзотику и прикоснуться к древним тайнам — и всё это в одном путешествии.

Вы проедете по грунтовым дорогам среди
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тропической природы, осмотрите ананасовые и каучуковые плантации, остановитесь у смотровых площадок и посетите храм Священных стоп Будды. По пути будет время освежиться в пресноводном озере, попробовать фрукты и сделать эффектные фото.

Навстречу джунглям: сафари на квадроциклах в Паттайе
Навстречу джунглям: сафари на квадроциклах в Паттайе
Навстречу джунглям: сафари на квадроциклах в Паттайе

Описание экскурсии

Поездка на квадроциклах по бездорожью

После инструктажа вы отправитесь по маршруту через джунгли, грунтовые дороги и живописные уголки.

Тропические плантации

Проедете мимо ананасовых и каучуковых плантаций и узнаете больше о выращивании этих культур.

Храм Священных стоп Будды

Подниметесь к храму на вершине горы, откуда открываются впечатляющие виды на окрестности.

Купание в пресноводном озере

В завершение маршрута сможете искупаться и немного отдохнуть, а также перекусить свежими фруктами.

Организационные детали

  • Едем на ATV 200cc
  • Выезд в 8:30–9:00, возвращение в 13:00
  • В стоимость входит: трансфер от вашего отеля и обратно, сафари на квадроцикле (2,5 ч), инструктаж, фрукты, вода
  • К управлению не допускаются гости в состоянии алкогольного опьянения и дети до 14 лет
  • С вами будет инструктор из нашей команды

ежедневно в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Пассажир$65
Водитель$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 20 минут
Живу в Таиланде с 2017 года. Вместе с командой организовываю групповые и индивидуальные экскурсии. А также: трансферы из аэропортов Бангкока и обратно (возможны другие направления), поездки на острова Ко Самет, Ко Чанг, Ко Куд и другие, туры в соседние страны (Малайзия, Сингапур, Лаос, Мьянма, Вьетнам и другие), бордер-раны для тех, кто решил остаться в Таиланде подольше.

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