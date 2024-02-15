Приглашаем вас в увлекательное путешествие на квадроциклах по окрестностям Паттайи. Ваш маршрут пройдет через зеленые джунгли, где каждый поворот открывает новые невероятные пейзажи.
Вы узнаете о местных плантациях, где выращивают ананасы
Вы узнаете о местных плантациях, где выращивают ананасы
7 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Адреналин и скорость на квадроциклах
- 🌴 Экзотические пейзажи джунглей
- 🍍 Посещение ананасовых плантаций
- 🏞 Водопад и озеро для купания
- 🏯 Храм на горе с феерическими видами
- 👨🏫 Обучение вождению на полигоне
- 🛡 Безопасность и сопровождение гида
Что можно увидеть
- Храм Священных стоп Будды
- Ананасовые плантации
- Латексные плантации
- Водопад
- Озеро
Описание экскурсии
Катание по окрестностям Паттайи — это:
- Новая трасса по экзотическим местам.
- Ананасовые и латексные плантации: если захотите, заедем за ананасами прямо с крестьянских полей по более низкой цене, чем в Паттайе.
- Храм Священных стоп Будды на горе, с которой открываются феерические виды.
- Озеро с пресной водой, водопад — можно искупаться.
- И другие локации.
Организационные детали
- Квадроциклом может управлять человек старше 18 лет.
- Перед поездкой мы обучаем вождению на квадроциклах на специальном полигоне. У нас современные квадроциклы ATV 200cc с усилителями руля и независимыми подвесками. Выдадим вам шлемы.
- К управлению не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения.
- Вас будет сопровождать гид из нашей команды.
- Если вам удобно, вы можете оплатить оставшуюся часть экскурсии заранее переводом на карту банка РФ. Подробности в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На нашей базе в Ногпры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 167 туристов
Осуществляем трансферы во всех городах мира, а также проводим экскурсии с индивидуальными программами для искушённых туристов. Новые автомобили, седаны, минивэны, джипы, автобусы. Имеются детские кресла, питьевая вода, доступ к wi-fi. Русскоговорящие гиды и водители работают круглосуточно для ваших заказов.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Описание красивое а по факту не было ни водопада, ни храма ни ананасов с плантаций мы не смогли ни купить не попробовать не смотря на то что продажники турагентства сказали
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