На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
Индивидуальная экскурсия в Паттайе

Ананасовые плантации, пресное озеро, буддийский храм и другое - в драйвовом формате

Приготовьтесь к активному и насыщенному путешествию на квадроциклах.

Благодаря их скорости и манёвренности пейзажи вокруг будут сменяться каждые 3 минуты! Мы проедем по джунглям, сделаем остановку у плантаций и обсудим, что же там выращивают и как. Побываем на водопаде, смотровой площадке и в храме на горе.
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

Катание по окрестностям Паттайи — это:

  • Новая трасса по экзотическим местам.
  • Ананасовые и латексные плантации: если захотите, заедем за ананасами прямо с крестьянских полей по более низкой цене, чем в Паттайе.
  • Храм Священных стоп Будды на горе, с которой открываются феерические виды.
  • Озеро с пресной водой, водопад — можно искупаться.
  • И другие локации.

Организационные детали

  • Квадроциклом может управлять человек старше 18 лет.
  • Перед поездкой мы обучаем вождению на квадроциклах на специальном полигоне. У нас современные квадроциклы ATV 200cc с усилителями руля и независимыми подвесками. Выдадим вам шлемы.
  • К управлению не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения.
  • Вас будет сопровождать гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на нашей базе в Ногпры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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