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что сможем конечно, по факту это не индивидуальная экскурсия как они её позиционируют, а также они набирают людей с разных отелей и все едем кататься, я был с девушкой и нам предложили заплатить за два квадроцикла, я спросил сложная ли трасса по тому что девушка хрупкая никогда не каталась, он уверил что не сложная, в итоге трасса оказалась сложной и мы ехали на одном квадроцикле, за второй естественно деньги не вернули и еще специально продавали более мощные квадрики якобы для девушки первый раз будет легче, а в итоге оказалось и это не так. Больше всего претензий именно к тем кто продавал нам этот тур, ожидание и реальность совсем не совпадают.