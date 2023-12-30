Ананасовые плантации, пресное озеро, буддийский храм и другое - в драйвовом формате
Приготовьтесь к активному и насыщенному путешествию на квадроциклах.
Благодаря их скорости и манёвренности пейзажи вокруг будут сменяться каждые 3 минуты! Мы проедем по джунглям, сделаем остановку у плантаций и обсудим, что же там выращивают и как. Побываем на водопаде, смотровой площадке и в храме на горе.
Благодаря их скорости и манёвренности пейзажи вокруг будут сменяться каждые 3 минуты! Мы проедем по джунглям, сделаем остановку у плантаций и обсудим, что же там выращивают и как. Побываем на водопаде, смотровой площадке и в храме на горе.
Ближайшие даты:
30
дек
дек
31
дек
дек
1
янв
янв
2
янв
янв
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
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Описание
Что вас ожидает
Катание по окрестностям Паттайи — это:
- Новая трасса по экзотическим местам.
- Ананасовые и латексные плантации: если захотите, заедем за ананасами прямо с крестьянских полей по более низкой цене, чем в Паттайе.
- Храм Священных стоп Будды на горе, с которой открываются феерические виды.
- Озеро с пресной водой, водопад — можно искупаться.
- И другие локации.
Организационные детали
- Квадроциклом может управлять человек старше 18 лет.
- Перед поездкой мы обучаем вождению на квадроциклах на специальном полигоне. У нас современные квадроциклы ATV 200cc с усилителями руля и независимыми подвесками. Выдадим вам шлемы.
- К управлению не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения.
- Вас будет сопровождать гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на нашей базе в Ногпры
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Паттайе
Осуществляем трансферы во всех городах мира, а также проводим экскурсии. Новые автомобили, седаны, минивэны, джипы, автобусы. Имеются детские кресла, питьевая вода, доступ к wi-fi. Русскоговорящие водители работают круглосуточно для ваших заказов.
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