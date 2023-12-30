Приготовьтесь к активному и насыщенному путешествию на квадроциклах.



Благодаря их скорости и манёвренности пейзажи вокруг будут сменяться каждые 3 минуты! Мы проедем по джунглям, сделаем остановку у плантаций и обсудим, что же там выращивают и как. Побываем на водопаде, смотровой площадке и в храме на горе.