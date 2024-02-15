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На квадроциклах - по окрестностям Паттайи

Активный отдых в Паттайе: квадроциклы, экзотические места и уникальные плантации в одной экскурсии
Приглашаем вас в увлекательное путешествие на квадроциклах по окрестностям Паттайи. Ваш маршрут пройдет через зеленые джунгли, где каждый поворот открывает новые невероятные пейзажи.

Вы узнаете о местных плантациях, где выращивают ананасы
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и латекс, и сможете приобрести свежие фрукты непосредственно у фермеров.

Вас ждет посещение храма Священных стоп Будды, расположенного на вершине горы, откуда открывается захватывающий вид на окрестности. По желанию вы сможете освежиться в чистых водах местного водопада.

Наш опытный гид обеспечит безопасность и комфорт во время всего маршрута, а обучение вождению на специальном полигоне позволит вам с уверенностью управлять квадроциклом. Приключение начинается с вас, забронируйте свою экскурсию уже сегодня

7 причин купить эту экскурсию

  • 🚀 Адреналин и скорость на квадроциклах
  • 🌴 Экзотические пейзажи джунглей
  • 🍍 Посещение ананасовых плантаций
  • 🏞 Водопад и озеро для купания
  • 🏯 Храм на горе с феерическими видами
  • 👨‍🏫 Обучение вождению на полигоне
  • 🛡 Безопасность и сопровождение гида
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи

Что можно увидеть

  • Храм Священных стоп Будды
  • Ананасовые плантации
  • Латексные плантации
  • Водопад
  • Озеро

Описание экскурсии

Катание по окрестностям Паттайи — это:

  • Новая трасса по экзотическим местам.
  • Ананасовые и латексные плантации: если захотите, заедем за ананасами прямо с крестьянских полей по более низкой цене, чем в Паттайе.
  • Храм Священных стоп Будды на горе, с которой открываются феерические виды.
  • Озеро с пресной водой, водопад — можно искупаться.
  • И другие локации.

Организационные детали

  • Квадроциклом может управлять человек старше 18 лет.
  • Перед поездкой мы обучаем вождению на квадроциклах на специальном полигоне. У нас современные квадроциклы ATV 200cc с усилителями руля и независимыми подвесками. Выдадим вам шлемы.
  • К управлению не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения.
  • Вас будет сопровождать гид из нашей команды.
  • Если вам удобно, вы можете оплатить оставшуюся часть экскурсии заранее переводом на карту банка РФ. Подробности в переписке с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На нашей базе в Ногпры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 167 туристов
Осуществляем трансферы во всех городах мира, а также проводим экскурсии с индивидуальными программами для искушённых туристов. Новые автомобили, седаны, минивэны, джипы, автобусы. Имеются детские кресла, питьевая вода, доступ к wi-fi. Русскоговорящие гиды и водители работают круглосуточно для ваших заказов.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Описание красивое а по факту не было ни водопада, ни храма ни ананасов с плантаций мы не смогли ни купить не попробовать не смотря на то что продажники турагентства сказали
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что сможем конечно, по факту это не индивидуальная экскурсия как они её позиционируют, а также они набирают людей с разных отелей и все едем кататься, я был с девушкой и нам предложили заплатить за два квадроцикла, я спросил сложная ли трасса по тому что девушка хрупкая никогда не каталась, он уверил что не сложная, в итоге трасса оказалась сложной и мы ехали на одном квадроцикле, за второй естественно деньги не вернули и еще специально продавали более мощные квадрики якобы для девушки первый раз будет легче, а в итоге оказалось и это не так. Больше всего претензий именно к тем кто продавал нам этот тур, ожидание и реальность совсем не совпадают.

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