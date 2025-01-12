читать дальше

Забрали во время, нет спонтанно - запутанных действий, все четко и слаженно! 👌 Обед на свежем воздухе 👍. Сам остров не описать словами, ооочень красив! Виды как с картинки!!! Времени предостаточно на все! И на купание с обзором подводного мира, и на то, чтобы наделать кучу наикрутейших фото и видео! Локаций для этого не сосчитать. Огромное спасибо гидам Александру и Степану! ✊ Красавчики! 😎 Четкая дикция, поставленная речь, интересно и приятно слушать! Ответы на все интересующие вопросы! Вы сделали этот день! 😉 Нет ни грамма сожаления о потраченных деньгах и времени! Рекомендую, 100%.