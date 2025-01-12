Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
Исследовать карстовые пещеры, посетить храм в скале и отдохнуть у водопада в нацпарке Кхао Вонг
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$66 за человека
Водная прогулка
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Побывать в сказочном уголке природы с ослепительным пляжем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$87 за человека
Водная прогулка
Изумрудный остров
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Понедельник и четверг
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
2400 ฿ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Из Паттайи - на Изумрудный остров (всё включено)
Провести день на идеальном пляже с белоснежным песком и чистой бирюзовой водой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена12 января 2025Экскурсия оставила много приятных воспоминаний! Роман и Степан молодцы! Рекомендую!
- ММария25 сентября 2024Чудесная экскурсия, самая лучшая из тех, что предлагается на острова! Мы долго рассматривали и выбирали между экскурсией на изумрудный остров
- KKelviralm16 марта 2024Все понравилось.
Гид Сергей -огонь.
- GGEORGIY16 февраля 2024Насколько не люблю экскурсии, но поездка на изумрудный остров, просто пушка!!! Нет ни одного момента, к чему можно было придраться.
