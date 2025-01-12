Мои заказы

изумрудный остров – экскурсии в Паттайе

Найдено 4 экскурсии в категории «изумрудный остров» в Паттайе, цены от $66. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
На автобусе
11 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Затерянный мир: путешествие по джунглям - из Паттайи
Исследовать карстовые пещеры, посетить храм в скале и отдохнуть у водопада в нацпарке Кхао Вонг
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$66 за человека
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
На катере
10 часов
15 отзывов
Водная прогулка
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Побывать в сказочном уголке природы с ослепительным пляжем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$87 за человека
Изумрудный остров
9 часов
11 отзывов
Водная прогулка
Изумрудный остров
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Понедельник и четверг
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
2400 ฿ за человека
Из Паттайи - на Изумрудный остров (всё включено)
На автобусе
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Паттайи - на Изумрудный остров (всё включено)
Провести день на идеальном пляже с белоснежным песком и чистой бирюзовой водой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    12 января 2025
    Изумрудный остров
    Экскурсия оставила много приятных воспоминаний! Роман и Степан молодцы! Рекомендую!
  • М
    Мария
    25 сентября 2024
    Изумрудный остров
    Чудесная экскурсия, самая лучшая из тех, что предлагается на острова! Мы долго рассматривали и выбирали между экскурсией на изумрудный остров
    или же на остров Принцессы. После долгих душевных терзаний и чтения отзывов был выбран Изумрудный остров. На острове было очень мало людей, белоснежный песок и, действительно, лазурное море, как на фото в рекламе. Мы плавали, занимались снорклингом, посетили джунгли, был организован вкусный и сытный обед, но звездой нашей программы был наш гид - Степан. Внимательный, заботливый, помогал во всех ситуациях, рассказывал много захватывающих историй. С пониманием отнесся к проблемам на снорклинге, и благодаря его помощи в итоге я смогла поплавать и увидеть рыбок Немо 🐠, актинии, морских ежей и богатый подводным мир острова! Экскурсию рекомендую, считаю ее лучшей! 🔥🔥🔥

  • K
    Kelviralm
    16 марта 2024
    Изумрудный остров
    Все понравилось.
    Гид Сергей -огонь.
  • G
    GEORGIY
    16 февраля 2024
    Изумрудный остров
    Насколько не люблю экскурсии, но поездка на изумрудный остров, просто пушка!!! Нет ни одного момента, к чему можно было придраться.
    Забрали во время, нет спонтанно - запутанных действий, все четко и слаженно! 👌 Обед на свежем воздухе 👍. Сам остров не описать словами, ооочень красив! Виды как с картинки!!! Времени предостаточно на все! И на купание с обзором подводного мира, и на то, чтобы наделать кучу наикрутейших фото и видео! Локаций для этого не сосчитать. Огромное спасибо гидам Александру и Степану! ✊ Красавчики! 😎 Четкая дикция, поставленная речь, интересно и приятно слушать! Ответы на все интересующие вопросы! Вы сделали этот день! 😉 Нет ни грамма сожаления о потраченных деньгах и времени! Рекомендую, 100%.

Сколько стоит экскурсия по Паттайе в декабре 2025
Сейчас в Паттайе в категории "изумрудный остров" можно забронировать 4 экскурсии от 66 до 2400. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
