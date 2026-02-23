Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Пещерный храм, река обезьян, рынок на ж/д и вечерняя прогулка на лодке
Начало: Ресепшен вашего отеля
«13:00 Вкусный обед14:00 Река обезьян15:00 Необычный рынок «раскрывающихся зонтов» на железной дороге»
Расписание: во вторник и субботу в 06:15
25 авг в 06:15
29 авг в 06:15
$122 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Поезд сквозь зонты и «тайская Венеция» - из Паттайи
Рынок Меклонг, Ампхава, светлячки и буддийский храм в дереве
Начало: От вашего отеля
«Феноменальный рынок: за секунды до прихода поезда торговцы убирают товар, а сразу после снова раскладывают его на рельсах»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
9 сен в 06:00
11 сен в 06:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
К нам был гид Вадим, все прошло отлично, интересно рассказывал о местных особенностях и традициях, аккуратное вождение, все в тайминге, в общем все прошло хорошо)
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A
Экскурсия вел Антон. Все прошло прекрасно. Программа насыщенная, посетили много интересных мест. (Особенно необычной было плаванье по реке обезьян, посмотрели
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Гид Людмила от бога,интересно рассказала,как урок истории, восторге.
+6
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Великолепная экскурсия, море впечатлений от каждого посещеноого места. Гид ответил на все интересующие вопросы.
Поезд на рынке это просто что-то невероятное,
Поезд на рынке это просто что-то невероятное,
+2
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Были на экскурсии "Многоликий Таиланд".
Хотели сказать огромное спасибо гиду Михаилу за интересный и познавательный рассказ о религии, культуре и традициях
Хотели сказать огромное спасибо гиду Михаилу за интересный и познавательный рассказ о религии, культуре и традициях
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Всего 5 отзывов в Паттайе в категории "На поезде"
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Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На поезде»
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