О поездах и железной дороге

Найдено 2 экскурсии в категории «На поезде» в Паттайе, цены от $100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
На автобусе
На лодке
На поезде
13 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Пещерный храм, река обезьян, рынок на ж/д и вечерняя прогулка на лодке
Начало: Ресепшен вашего отеля
«13:00 Вкусный обед14:00 Река обезьян15:00 Необычный рынок «раскрывающихся зонтов» на железной дороге»
Расписание: во вторник и субботу в 06:15
25 авг в 06:15
29 авг в 06:15
$122 за человека
Поезд сквозь зонты и «тайская Венеция» - из Паттайи
На автобусе
На поезде
13 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Поезд сквозь зонты и «тайская Венеция» - из Паттайи
Рынок Меклонг, Ампхава, светлячки и буддийский храм в дереве
Начало: От вашего отеля
«Феноменальный рынок: за секунды до прихода поезда торговцы убирают товар, а сразу после снова раскладывают его на рельсах»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
9 сен в 06:00
11 сен в 06:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

В
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
К нам был гид Вадим, все прошло отлично, интересно рассказывал о местных особенностях и традициях, аккуратное вождение, все в тайминге, в общем все прошло хорошо)
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A
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Экскурсия вел Антон. Все прошло прекрасно. Программа насыщенная, посетили много интересных мест. (Особенно необычной было плаванье по реке обезьян, посмотрели
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и добычу соли, и храм в горе, рынок на ж/д путях, в общем все что указано в программе и даже больше. Спасибо большое Антону за интересно проведенное время.

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Natalia
Поезд сквозь зонты и «тайская Венеция» - из Паттайи
Гид Людмила от бога,интересно рассказала,как урок истории, восторге.
Гид Людмила от бога,интересно рассказала,как урок истории, восторге.
Гид Людмила от бога,интересно рассказала,как урок истории, восторге.
Гид Людмила от бога,интересно рассказала,как урок истории, восторге.
Гид Людмила от бога,интересно рассказала,как урок истории, восторге.+6
Гид Людмила от бога,интересно рассказала,как урок истории, восторге.
Гид Людмила от бога,интересно рассказала,как урок истории, восторге.
Гид Людмила от бога,интересно рассказала,как урок истории, восторге.
Гид Людмила от бога,интересно рассказала,как урок истории, восторге.
Гид Людмила от бога,интересно рассказала,как урок истории, восторге.
Гид Людмила от бога,интересно рассказала,как урок истории, восторге.
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Яна
Поезд сквозь зонты и «тайская Венеция» - из Паттайи
Великолепная экскурсия, море впечатлений от каждого посещеноого места. Гид ответил на все интересующие вопросы.
Поезд на рынке это просто что-то невероятное,
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пока он ждал своего отправления, удалось сделать колоритные фото. Плавучий рынок и светлячки понравятся не только романтика, но и тем кто любит восхищаться другой страной и чудеса природы. Поездка была аутентичной. Рекомендую!

Великолепная экскурсия, море впечатлений от каждого посещеноого места. Гид ответил на все интересующие вопросы.
Великолепная экскурсия, море впечатлений от каждого посещеноого места. Гид ответил на все интересующие вопросы.
Великолепная экскурсия, море впечатлений от каждого посещеноого места. Гид ответил на все интересующие вопросы.
Великолепная экскурсия, море впечатлений от каждого посещеноого места. Гид ответил на все интересующие вопросы.+2
Великолепная экскурсия, море впечатлений от каждого посещеноого места. Гид ответил на все интересующие вопросы.
Великолепная экскурсия, море впечатлений от каждого посещеноого места. Гид ответил на все интересующие вопросы.
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Екатерина
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Были на экскурсии "Многоликий Таиланд".
Хотели сказать огромное спасибо гиду Михаилу за интересный и познавательный рассказ о религии, культуре и традициях
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Таиланда.
Экскурсия организована очень грамотно, на всех точках маршрута достаточно времени чтобы все осмотреть в комфортном темпе.
Интересно было увидеть, такие отдаленные и самобытные, не туристические места Таиланда. Особенно понравилась встреча заката на лодке в городе Ампхава (тайская Венеция), это точно то, что стоит увидеть в жизни)

Были на экскурсии "Многоликий Таиланд".
Были на экскурсии "Многоликий Таиланд".
Были на экскурсии "Многоликий Таиланд".
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Всего 5 отзывов в Паттайе в категории "На поезде"

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Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На поезде»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи;
  2. Поезд сквозь зонты и «тайская Венеция» - из Паттайи.
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Аюттайя;
  2. Пирс Бали Хай;
  3. нонг нуч;
  4. Храм истины;
  5. Остров обезьян;
  6. Крокодиловая ферма.
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в августе 2026
Сейчас в Паттайе в категории "На поезде" можно забронировать 2 экскурсии от 100 до 122. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2026 год на поезде, 5 ⭐ отзывов, цены от $100. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь