Мы заберём вас из отеля и доставим на лодочную базу: если у вас билет с рафтингом, вы пройдёте инструктаж и отправитесь на сплав. Если вы не любите адреналин, то отдохнёте в ресторане на природе.
Полюбоваться местными красотами можно во время сафари на автобусе с открытым верхом и со смотровой — вы увидите величественные скалы и пышную зелень каньона Тазы.
Описание экскурсии
Примерный тайминг
8:00–9:00 — трансфер из отелей в Анталье, Белеке, Сиде и Алании
10:30 — прибытие в каньон
Автобус сделает остановку на вершине, где у вас будет свободное время, чтобы полюбоваться панорамными видами и сделать яркие фотографии. Спуск в сам каньон не предусмотрен.
11:30 — переезд в лагерь
12:00 — инструктаж по технике безопасности и подбор снаряжения
12:30 — начало 14-километрового сплава
Вас ждёт живописный маршрут с остановками для купания и фотографий. Если вы решите не участвовать в рафтинге, то сможете отдохнуть в ресторане.
13:30 — обед в ресторане на берегу реки
Формат — сытный комплексный обед или буфет (в зависимости от дня и загрузки): курица (основное блюдо), гарнир (паста), овощные салаты и свежие овощи, безалкогольные напитки (вода, чай).
14:30 — продолжение рафтинга
15:30 — возвращение на базу, отдых и подготовка к выезду
16:30 — отправление и обратный трансфер
18:00–19:00 — прибытие в отели
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, сафари на автобусе‑кабриолете к каньону Тазы, обед, туристическая страховка, рафтинг (при выборе соответствующей опции)
- Не подходит для беременных и людей с ограниченной подвижностью. В поездку нельзя брать домашних животных
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет трансфер + обед (от 12 лет)
|€38
|Билет трансфер + обед (4-11 лет)
|€33
|Билет трансфер+ обед+рафтинг (от 12 лет)
|€51
|Билет трансфер+ обед+рафтинг (4-11 лет)
|€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
