Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю

Вас ждет самая насыщенная экскурсия с такими развлечениями как: рафтинг, сафари на внедорожниках в...

Вас ждет самая насыщенная экскурсия с такими развлечениями как: рафтинг, сафари на внедорожниках в Каньон Тазы, Маленький Каньон и два Древних Моста Римской Эпохи.

Багги Сафари, рыбалка и зиплайн.

Все приключение происходит в Национальном Парке Каньона Кепрюлю.

Что нужно еще для полного счастья?
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю

Что вы увидите 🤩

  • Каньон Тазы
  • Каньон Кепрюлю
  • Древние мосты Олук и Бюгрюм

В Национальном Парке Каньона Кепрюлю Вас ждет:

    Рафтинг
    Сплав проходит на Территории Национального Парка Каньона Кепрюлю по горной реке Кeпрючай. Длина дистанции — 12 км.
    Сафари на внедорожниках в Каньон Тазы
    Сафари проходит на внедорожниках Land Rover (10-ти местные). Путь пролегает через деревни, каньон и античные мосты Римской эпохи в Каньон Тазы.
    Багги Сафари
    Сафари на багги — открытые машинки с автоматическим управлением (педали: газ и тормоз), багги 2 –х местные и в использовании очень просты.
    Рыбалка и Зиплайн
    Для желающих будет организована рыбалка и спуск на тарзанке через каньон.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-40 человек
    Взрослый билет 12+
    $50
    Детский 6-12лет
    $40
    Детский до 6 лет
    $15

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Страховка
    • Трансфер
    • Рафтинг и экипировка (жилет, каска)
    • Поездка в Каньон Тазы на джипах и кабрио
    • Багги сафари
    • Рыбалка
    • Зиплайн
    • Обед
    Что не входит
    • Напитки
    • личные расходы
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Ваш отель 08:00
    Завершение: Ваш отель 20:00
    Важная информация
    • Спасибо! Вы забронировали одну из самых насыщенных программой экскурсий. Надо заранее подготовиться: сменная одежда - 2 комплекта
    • головной убор
    • крем от загара
    • обувь для рафтинга
    • очки
    • наличные для напитков
    • фото и видео.
    Когда и сколько длится?
    Когда: Пн, Ср, Пт — Алания, Сиде… Вт, Чт, Сб — Кемер, Анталья, Белек
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Пн, Ср, Пт — Алания, Сиде… Вт, Чт, Сб — Кемер, Анталья, Белек

    YoYo T.
    YoYo T.
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    #Сплавы по рекам🐫Сафари#Развлечения и билеты🏆Активный отдых👥Групповые

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