В Национальном Парке Каньона Кепрюлю Вас ждет:

Рафтинг

Сплав проходит на Территории Национального Парка Каньона Кепрюлю по горной реке Кeпрючай. Длина дистанции — 12 км.

Сафари на внедорожниках в Каньон Тазы

Сафари проходит на внедорожниках Land Rover (10-ти местные). Путь пролегает через деревни, каньон и античные мосты Римской эпохи в Каньон Тазы.

Багги Сафари

Сафари на багги — открытые машинки с автоматическим управлением (педали: газ и тормоз), багги 2 –х местные и в использовании очень просты.

Рыбалка и Зиплайн

Для желающих будет организована рыбалка и спуск на тарзанке через каньон.