В Национальном Парке Каньона Кепрюлю Вас ждет:
Рафтинг
Сплав проходит на Территории Национального Парка Каньона Кепрюлю по горной реке Кeпрючай. Длина дистанции — 12 км.
Сафари на внедорожниках в Каньон Тазы
Сафари проходит на внедорожниках Land Rover (10-ти местные). Путь пролегает через деревни, каньон и античные мосты Римской эпохи в Каньон Тазы.
Багги Сафари
Сафари на багги — открытые машинки с автоматическим управлением (педали: газ и тормоз), багги 2 –х местные и в использовании очень просты.
Рыбалка и Зиплайн
Для желающих будет организована рыбалка и спуск на тарзанке через каньон.