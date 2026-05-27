Почувствуйте ритм города, где каждый ракурс — готовая открытка. Вы пройдёте по следам давно исчезнувших эпох: осмотрите османские дома и часовую башню, античные ворота и гавань, сельджукский минарет. Понаблюдаете за потоками воды, срывающимися в море, и увидите достопримечательности по-новому — с борта. И всё это — в сопровождении гида-историка.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Квартал Калеичи

Изучим старый центр Антальи с мощёными улочками и османскими домиками. Вы увидите символы города:

ворота Адриана — триумфальную арку в честь римского императора

Саат Кулеси — часовую башню, которую часто изображают на открытках и в путеводителях

рифлёный минарет Йивли — памятник сельджукской архитектуры, который видно почти из любой точки

гавань у подножия скал — бывший главный порт, окружённый крепостными стенами

Дюденские водопады

Это одна из главных природных достопримечательностей региона. Вы увидите, как потоки воды обрушиваются со скал прямо в море.

Прогулка на яхте вдоль побережья

Круиз откроет курорт с нового ракурса и подарит свежесть средиземноморского бриза.

Тайминг:

8:00 – 9:00 — выезд из отелей

10:00 – 13:00 — обзорная экскурсия на автобусе

13:00 – 14:00 — обед

14:00 – 15:00 — экскурсия по Старому городу

15:00 – 16:00 — морская прогулка

18:00 — возвращение в отель

Организационные детали