Почувствуйте ритм города, где каждый ракурс — готовая открытка.
Вы пройдёте по следам давно исчезнувших эпох: осмотрите османские дома и часовую башню, античные ворота и гавань, сельджукский минарет.
Понаблюдаете за потоками воды, срывающимися в море, и увидите достопримечательности по-новому — с борта. И всё это — в сопровождении гида-историка.
Вы пройдёте по следам давно исчезнувших эпох: осмотрите османские дома и часовую башню, античные ворота и гавань, сельджукский минарет.
Понаблюдаете за потоками воды, срывающимися в море, и увидите достопримечательности по-новому — с борта. И всё это — в сопровождении гида-историка.
Описание экскурсии
Квартал Калеичи
Изучим старый центр Антальи с мощёными улочками и османскими домиками. Вы увидите символы города:
- ворота Адриана — триумфальную арку в честь римского императора
- Саат Кулеси — часовую башню, которую часто изображают на открытках и в путеводителях
- рифлёный минарет Йивли — памятник сельджукской архитектуры, который видно почти из любой точки
- гавань у подножия скал — бывший главный порт, окружённый крепостными стенами
Дюденские водопады
Это одна из главных природных достопримечательностей региона. Вы увидите, как потоки воды обрушиваются со скал прямо в море.
Прогулка на яхте вдоль побережья
Круиз откроет курорт с нового ракурса и подарит свежесть средиземноморского бриза.
Тайминг:
8:00 – 9:00 — выезд из отелей
10:00 – 13:00 — обзорная экскурсия на автобусе
13:00 – 14:00 — обед
14:00 – 15:00 — экскурсия по Старому городу
15:00 – 16:00 — морская прогулка
18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, обед (шведский стол, без напитков), страховка
- Дополнительно оплачиваются: напитки, прогулка на яхте — $12/чел.
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые 12+
|€35
|Детские 4 - 11 лет
|€25
|Детский 0 - 3 года
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Открывая Анталью: от древних улиц до морских горизонтов»
Групповая
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Путешествие на яхте к Дюденскому водопаду подарит незабываемые впечатления и радость от купания в лазурных водах Средиземного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
$50 за человека
Групповая
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду - из Анталии
Провести день на воде с живописными панорамами и остановками для купания
Начало: Около вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€35 за человека
Групповая
Старый город Антальи + водная прогулка с посещением водопадов
Исследовать Старый город, проплыть вдоль крепостных стен и побывать у знаменитых каскадов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€40 за человека
Групповая
Анталия Сити: водопады Дюден, морская прогулка и старый город Калеичи
Начало: Заберем Вас от места проживания / места встречи
$40 за человека
€35 за человека