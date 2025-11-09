Мои заказы

Саат Кулеси – экскурсии в Анталье

Найдено 8 экскурсий в категории «Саат Кулеси» в Анталье, цены от €125, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
Пешая
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Анталья 2 в 1: Калеичи + морская прогулка
Исследуйте Калеичи, где вас ждёт встреча с богатой историей Антальи. Прогулка по морю дополнит экскурсию, открывая удивительные виды на город и его окрестности
Начало: У ворот Адриана в Старом городе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Старый город Антальи
Пешая
2.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Старый город Антальи: экскурсия по Калеичи
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи: ворота Адриана, минарет Кесик, башня Хыдырлык и другие достопримечательности. Узнайте легенды и истории города
Начало: На площади Республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 8 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
Погрузитесь в историю Антальи, прогуливаясь по её старинным улочкам и наслаждаясь видами с живописных смотровых площадок
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€148 за всё до 5 чел.
«Восточная сказка» Антальи
Пешая
3 часа
138 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Восточная сказка» Антальи
Индивидуальная экскурсия по Анталье: ворота Адриана, римская башня, мечеть Шехзаде Коркут и многое другое ждут вас
Начало: У входа в Старый город Калеичи
Завтра в 08:30
12 дек в 08:30
€129 за всё до 3 чел.
Анталья: погружение в мир Востока
Пешая
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Анталья: погружение в мир Востока
Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую
Начало: В районе Старого города
Завтра в 09:30
12 дек в 09:30
€129 за всё до 2 чел.
Калеичи: по старому городу без суеты
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По Калеичи без суеты: индивидуальная экскурсия по Анталье
Прогулка по Калеичи - это возможность увидеть Анталью с другой стороны. Откройте для себя архитектурные памятники и исторические места в спокойной атмосфере
Начало: У ворот Адриана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€129 за всё до 10 чел.
Старый город Антальи
Пешая
2 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
13 дек в 18:00
14 дек в 18:00
€193 за всё до 3 чел.
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
На машине
3.5 часа
-
10%
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180€200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    9 ноября 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Экскурсия прошла замечательно, в форме прогулки. Алтан показал нам старый город, не грузил большим количеством исторических фактов, которые всё равно
    читать дальше

    вылетают из головы. Организация чёткая, организатор был с нами на связи все время от заказа до окончания экскурсии, и даже после экскурсии интересовался обратной связью.

  • A
    Alexey
    20 октября 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Все очень сильно понравилось. Ольга отличный гид.
  • А
    Алексей
    29 августа 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Нам понравилось. Алтан хорошо знает историю, может ответить на любой заданный вопрос. Несмотря на дневное время маршрут был довольно комфортный. Рекомендую
  • С
    Светлана
    25 августа 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Экскурсия очень понравилась, гид Микаил провел нас по улочкам старого города, показал и рассказал как жили люди того времени. Мы
    читать дальше

    вместе посетили мечеть и этнографический музей. Гид замечательный с чувством юмора и историческим образованием. Душевно провел экскурсию, угостил нас тонизирующим чаем и лукумом. Старая часть Анталии, такая непохожая на шумный и современный город на долго останется в нашей памяти🤗

  • А
    Анна
    16 июля 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Экскурсия по историческому центру Антальи нам очень понравилась. Чувствуется глубокое знание экскурсоводом истории города. Вдумчивый, неторопливый, содержательный рассказ был понятен
    читать дальше

    взрослым и даже детям. Самая высокая оценка этой экскурсии в том, что мой десятилетий племянник пересказал рассказ гида, которая не присутствовала на этой экскурсии, настолько она ему понравилась и запомнилась. Хотим выразить благодарность нашему экскурсоводу и пожелать ему дальнейших успехов в его работе.

  • D
    Dmitry
    1 июля 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Очень остались довольны проведенной экскурсией. Интересно, содержательно и легко для восприятия. Гид очень вежливый, внимательный и прекрасно отвечал на возникающие вопросы. Большое спасибо!
  • Т
    Татьяна
    30 июня 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Было очень интересно побродить по улочкам старого города Анталии вместе с Байаром. Успели обсудить не только историю города, но и
    читать дальше

    общую историю Турции и еще кучу разных культурных аспектов.
    Байар отличный экскурсовод, все очень понятным и доступным языком рассказывает, было интересно и взрослым и детям (10 лет).
    Ранее мы уже бывали в городе, но не видели и половины из того, что нам показал Байар.

  • А
    Андрей
    25 июня 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Если и начинать знакомство с Анталией, то именно с такой экскурсии. С удовольствием прогулялись по Старому городу в компании с
    читать дальше

    Алтаном. Он сразу расположил к себе и старался, чтобы интерес к истории города и страны возник у всех участников экскурсии, включая детей 13 и 16 лет. Спасибо за погружение в историю города!

  • С
    Сергей
    23 июня 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Было немного скучно.
  • Н
    Надежда
    19 июня 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Сегодня мы провели замечательный день на экскурсии с гидом Алтаном! Открытый и приятный человек, чьи профессионализм и знание истории сделали
    читать дальше

    наш опыт незабываемым!
    Он всегда был готов ответить на наши вопросы и поделиться личными рекомендациями. Мы посетили удивительные места Анталии и у нас остались потрясающие воспоминания и фотографии.
    Большое спасибо Алтану за его труд! Рекомендуем всем!

  • С
    Светлана
    15 июня 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Экскурсия нам понравилась 😊, все было интересно, познавательно и содержательно 👍. Рекомендую! В старый город однозначно влюбилась ❤️
  • Л
    Лилия
    12 июня 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Спасибо большое за экскурсию по старому городу с описанием истрии этого места. Было очень интересно, познавательно, красиво, необычно.
  • М
    Мария
    27 мая 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    И правда, влюбились в старый город!
  • А
    Андрей
    6 мая 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Тюран, замечательный гид-экскурсовод, который знает свое дело. Всю экскурсию он с душою рассказывал об Анталии, истории этого города и региона в целом! Спасибо огромное. Нам всем очень понравилось.
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Мы были на экскурсии с гидом Тураном, меня впечатлило насколько хорошо гид ориентируется в эпохах, датах, как хорошо он знает
    читать дальше

    совершенно разные здания и улицы в старом городе, маршрут был очень интересный. По сравнению с экскурсией от малограмотного в истории гида из другой турфирмы, просто небо и земля, действительно можно влюбиться в старый город. Некоторым в нашей группе было «многовато дат», но это от их невежества, большинство -в восторге!

  • Ю
    Юлия
    4 мая 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Замечательный гид и очень интересная экскурсия!!!
  • М
    Марина
    24 апреля 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Алтан - отличный гид и очень интересный собеседник! Благодаря его рассказу хочется продолжать знакомится с Антальей и дальше💛
    Рекомендую!
  • Т
    Тогжан
    22 апреля 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Спасибо гиду Турану🙏🏻 Маршрут, содержание и подача информации все на очень хорошем уровне 🔥 Туран знаток истории, нам все понравилось.
    читать дальше

    Отдельное спасибо за то, что подстраивался под то, что у нас маленький ребенок и где-то ждал, где-то нашел укромное место чтобы я могла покормить дочу. Вроде мелочь, но очень приятно и облегчает путь. Много кто в инсте предлагают экскурсии по такой же цене, но они в основном будут по ТРЦ и Базарам возить, а вот такие профессиональные гиды как Туран могут вам раскрыть историю и шарм старого города. Всем рекомендую 🙏🏻

  • О
    Ольга
    21 апреля 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Ходили на экскурсию по старому городу, у нас был гид Туран. Хочется выразить ему огромную благодарность за прекрасно проведенное время!
    читать дальше

    Получили большое количество интересной информации, полюбовались красивыми локациями, зашли в музей, сделали классные фотографии. Хороший не сложный маршрут, ребенок 9 лет выдержал все 3 часа, хотя заявлено было 2,5. Рекомендуем для посещения, мы остались очень довольны!

  • А
    Александр
    4 апреля 2025
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Все замечательно👍Небольшой акцент только добавлял колорита экскурсии

