Индивидуальная
до 6 чел.
Анталья 2 в 1: Калеичи + морская прогулка
Исследуйте Калеичи, где вас ждёт встреча с богатой историей Антальи. Прогулка по морю дополнит экскурсию, открывая удивительные виды на город и его окрестности
Начало: У ворот Адриана в Старом городе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Старый город Антальи: экскурсия по Калеичи
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи: ворота Адриана, минарет Кесик, башня Хыдырлык и другие достопримечательности. Узнайте легенды и истории города
Начало: На площади Республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
Погрузитесь в историю Антальи, прогуливаясь по её старинным улочкам и наслаждаясь видами с живописных смотровых площадок
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€148 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«Восточная сказка» Антальи
Индивидуальная экскурсия по Анталье: ворота Адриана, римская башня, мечеть Шехзаде Коркут и многое другое ждут вас
Начало: У входа в Старый город Калеичи
Завтра в 08:30
12 дек в 08:30
€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Анталья: погружение в мир Востока
Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую
Начало: В районе Старого города
Завтра в 09:30
12 дек в 09:30
€129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Калеичи без суеты: индивидуальная экскурсия по Анталье
Прогулка по Калеичи - это возможность увидеть Анталью с другой стороны. Откройте для себя архитектурные памятники и исторические места в спокойной атмосфере
Начало: У ворот Адриана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
13 дек в 18:00
14 дек в 18:00
€193 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина9 ноября 2025Экскурсия прошла замечательно, в форме прогулки. Алтан показал нам старый город, не грузил большим количеством исторических фактов, которые всё равно
- AAlexey20 октября 2025Все очень сильно понравилось. Ольга отличный гид.
- ААлексей29 августа 2025Нам понравилось. Алтан хорошо знает историю, может ответить на любой заданный вопрос. Несмотря на дневное время маршрут был довольно комфортный. Рекомендую
- ССветлана25 августа 2025Экскурсия очень понравилась, гид Микаил провел нас по улочкам старого города, показал и рассказал как жили люди того времени. Мы
- ААнна16 июля 2025Экскурсия по историческому центру Антальи нам очень понравилась. Чувствуется глубокое знание экскурсоводом истории города. Вдумчивый, неторопливый, содержательный рассказ был понятен
- DDmitry1 июля 2025Очень остались довольны проведенной экскурсией. Интересно, содержательно и легко для восприятия. Гид очень вежливый, внимательный и прекрасно отвечал на возникающие вопросы. Большое спасибо!
- ТТатьяна30 июня 2025Было очень интересно побродить по улочкам старого города Анталии вместе с Байаром. Успели обсудить не только историю города, но и
- ААндрей25 июня 2025Если и начинать знакомство с Анталией, то именно с такой экскурсии. С удовольствием прогулялись по Старому городу в компании с
- ССергей23 июня 2025Было немного скучно.
- ННадежда19 июня 2025Сегодня мы провели замечательный день на экскурсии с гидом Алтаном! Открытый и приятный человек, чьи профессионализм и знание истории сделали
- ССветлана15 июня 2025Экскурсия нам понравилась 😊, все было интересно, познавательно и содержательно 👍. Рекомендую! В старый город однозначно влюбилась ❤️
- ЛЛилия12 июня 2025Спасибо большое за экскурсию по старому городу с описанием истрии этого места. Было очень интересно, познавательно, красиво, необычно.
- ММария27 мая 2025И правда, влюбились в старый город!
- ААндрей6 мая 2025Тюран, замечательный гид-экскурсовод, который знает свое дело. Всю экскурсию он с душою рассказывал об Анталии, истории этого города и региона в целом! Спасибо огромное. Нам всем очень понравилось.
- ЮЮлия6 мая 2025Мы были на экскурсии с гидом Тураном, меня впечатлило насколько хорошо гид ориентируется в эпохах, датах, как хорошо он знает
- ЮЮлия4 мая 2025Замечательный гид и очень интересная экскурсия!!!
- ММарина24 апреля 2025Алтан - отличный гид и очень интересный собеседник! Благодаря его рассказу хочется продолжать знакомится с Антальей и дальше💛
Рекомендую!
- ТТогжан22 апреля 2025Спасибо гиду Турану🙏🏻 Маршрут, содержание и подача информации все на очень хорошем уровне 🔥 Туран знаток истории, нам все понравилось.
- ООльга21 апреля 2025Ходили на экскурсию по старому городу, у нас был гид Туран. Хочется выразить ему огромную благодарность за прекрасно проведенное время!
- ААлександр4 апреля 2025Все замечательно👍Небольшой акцент только добавлял колорита экскурсии
