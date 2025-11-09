читать дальше Получили большое количество интересной информации, полюбовались красивыми локациями, зашли в музей, сделали классные фотографии. Хороший не сложный маршрут, ребенок 9 лет выдержал все 3 часа, хотя заявлено было 2,5. Рекомендуем для посещения, мы остались очень довольны!

Ходили на экскурсию по старому городу, у нас был гид Туран. Хочется выразить ему огромную благодарность за прекрасно проведенное время!