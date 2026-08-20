Проведите день в движении! В программе — поездка на розовом автобусе, весёлые водные бои, общение с животными, круиз на катере, купание у затонувшей школы и пенная вечеринка. Это отличный способ совместить активный отдых и знакомство с природой региона.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:00–8:30 — выезд из отелей

10:30 — поездка на розовом автобусе и водный бой

После инструктажа отправимся в путь — и вы устроите первый раунд водных баталий.

11:00 — зоопарк

Погуляете по территории и познакомитесь с местными животными.

12:00 — второй водный бой

Продолжим маршрут — и вы снова устроите весёлую водную битву.

12:30 — круиз на катере

Прокатимся по реке и сделаем остановку для купания в чистейших водах недалеко от затонувшей школы.

13:30 — обед

Шведский стол в ресторане на берегу реки.

14:30 — третий водный бой

Финальное и самое масштабное водное сражение.

15:00 — акведук и плотина

Остановимся у древнего акведука и плотины — мы расскажем историю об этих местах.

15:30 — пенная вечеринка

Идеальная точка в этом насыщенном дне.

16:00 — обратный трансфер в отели

Организационные детали