S Sofia Северная Каппадокия - красоты древней Турции Мы получили удовольствие от экскурсии. Всё было замечательно организовано. Очень хороший и приятный гид Халил. Рекомендуем эту экскурсию.

Н Надежда Северная Каппадокия - красоты древней Турции Все было прекрасно, спасибо!



Эля - замечательный экскурсовод. Рассказывала интересно и непринужденно, делилась интересными фактами, развернуто отвечала на наши вопросы, а также старалась учесть наши пожелания и заботилась о нашем комфорте в поездке. От всей души рекомендуем 😍

М Матвеева Северная Каппадокия - красоты древней Турции Замечательный тур, посетили много прекрасных локаций, очень информативно, гид стал нашим другом, было время сделать фото и покупки, полюбили Турцию еще больше, спасибо!