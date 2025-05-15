Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€58 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Каппадокии
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€86 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
Откройте для себя волшебный мир Каппадокии: от долин с невероятными формами до исторических музеев и городов-крепостей
Завтра в 09:45
11 дек в 09:45
€350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSofia15 мая 2025Мы получили удовольствие от экскурсии. Всё было замечательно организовано. Очень хороший и приятный гид Халил. Рекомендуем эту экскурсию.
- ННадежда12 мая 2025Все было прекрасно, спасибо!
Эля - замечательный экскурсовод. Рассказывала интересно и непринужденно, делилась интересными фактами, развернуто отвечала на наши вопросы, а также старалась учесть наши пожелания и заботилась о нашем комфорте в поездке. От всей души рекомендуем 😍
- ММатвеева27 апреля 2024Замечательный тур, посетили много прекрасных локаций, очень информативно, гид стал нашим другом, было время сделать фото и покупки, полюбили Турцию еще больше, спасибо!
- ННаталья2 мая 2023Добрый день,
Гида была замена. Был Али. Он обладает глубокими знаниями, захватывающе и интересно рассказывает. Один из лучших гидов Эксперт по Каппадокии. Очень понравилось и рекомендуем, но только если гид Али.
