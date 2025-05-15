Мои заказы

Музей волос – экскурсии в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей волос» в Каппадокии, цены от €58. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Секреты Каппадокии
На автобусе
5 часов
28 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€58 за человека
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
На машине
7 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Каппадокии
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€86 за человека
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
Откройте для себя волшебный мир Каппадокии: от долин с невероятными формами до исторических музеев и городов-крепостей
Завтра в 09:45
11 дек в 09:45
€350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sofia
    15 мая 2025
    Северная Каппадокия - красоты древней Турции
    Мы получили удовольствие от экскурсии. Всё было замечательно организовано. Очень хороший и приятный гид Халил. Рекомендуем эту экскурсию.
  • Н
    Надежда
    12 мая 2025
    Северная Каппадокия - красоты древней Турции
    Все было прекрасно, спасибо!

    Эля - замечательный экскурсовод. Рассказывала интересно и непринужденно, делилась интересными фактами, развернуто отвечала на наши вопросы, а также старалась учесть наши пожелания и заботилась о нашем комфорте в поездке. От всей души рекомендуем 😍
  • М
    Матвеева
    27 апреля 2024
    Северная Каппадокия - красоты древней Турции
    Замечательный тур, посетили много прекрасных локаций, очень информативно, гид стал нашим другом, было время сделать фото и покупки, полюбили Турцию еще больше, спасибо!
  • Н
    Наталья
    2 мая 2023
    Северная Каппадокия - красоты древней Турции
    Добрый день,
    Гида была замена. Был Али. Он обладает глубокими знаниями, захватывающе и интересно рассказывает. Один из лучших гидов Эксперт по Каппадокии. Очень понравилось и рекомендуем, но только если гид Али.

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Музей волос»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Секреты Каппадокии
  2. 6 чудес Каппадокии: красный маршрут
  3. Северная Каппадокия - красоты древней Турции
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Долина Любви
  2. Долина Голубей
  3. Крепость Учхисар
  4. Самое главное
  5. Аванос
  6. Крепость Ортахисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Деревня Учхисар
  9. Парк Гёреме
  10. Долина Ихлара
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в декабре 2025
Сейчас в Каппадокии в категории "Музей волос" можно забронировать 3 экскурсии от 58 до 350. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Каппадокии на 2025 год по теме «Музей волос», 46 ⭐ отзывов, цены от €58. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль