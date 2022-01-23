Что вы можете увидеть 🤩

Экскурсия Джип Сафари Олимпос и Огни Химера

Джип Сафари Олимпос и Огни Химера переносит наших участников в самые мистические и мифологические места Анталии. Это легендарное место, знаменитая гора Олимпос, дом прекрасных богинь, отважных воинов и могущественных богов!

Олимпос, что в переводе с греческого означает «Большая гора», впечатляет не только своей древней структурой, но и густыми лесами, очаровательным видом на море и округлой галькой на берегу, а также прекрасной природой, которую стоит добавить в список мест для посещения в Кемере. На этом пляже обитают даже черепахи каретта!

Все это делает Олимпос одним из лучших центров природного туризма в нашей стране. Поэтому мы организуем специальную программу, которая объединит любителей мифологии и природы.

Программа Джип Сафари Олимпос и Огни Химера

Во время этого путешествия мы посетим следующие достопримечательности:

Пляж Олимпос

Древний Олимпос Ликийский город

Гора Янарташ

Другие популярные места и достопримечательности поблизости

Кроме того, нас ждет увлекательное сафари на джипах!

Янарташ

Пожалуй, самой интересной и увлекательной остановкой программы тура Джип Сафари Олимпос и Огни Химера станет Янарташ. Название этого образования, также известного как Химера, происходит от мифологического названия, данного огнедышащим гибридным существам различных животных.

Тем не менее, не бойтесь, никаких монстров вы не встретите. Вы сможете увидеть только пламя, исходящее из устья Химеры, которое не гаснет веками. Пылающая скала Химера не погасла ни при каких природных условиях из-за бесконечного источника газа. Это место было пунктом навигации для древних моряков, который сейчас имеет мифологическую историю и прекрасный вид.

Пляж Олимпос

Расслабляющий и великолепный вид на пляж Олимпос, который является самым чистым галечным пляжем в мире протяженностью 4 км, очистит ваш разум и душу.

Наш тур Джип Сафари Олимпос и Огни Химера продолжится посещением пляжа Олимпос, который объединяет великолепные достопримечательности, такие как сосновые леса вдоль побережья, Национальный парк с редкой растительностью и древние руины средневековья!

Более того, если вам повезет, вы сможете увидеть кареттов во время нашего визита и стать свидетелями того, как началась для них жизнь!

Гора Янарташ

Гора Янарташ – это место, где Беллерофонт (древний герой) убил мистического монстра Химеру. Именно здесь, мы сможем увидеть пламя монстра над землей.

Мы уверены, что вы полюбите Янарташа еще больше, когда узнаете всю историю! Потому что представление о Янарташе как о последнем вздохе Химеры делает это очаровательное место очень привлекательным.

Ликийский город Олимпос

Олимпос имеет очень важное место для поклонников мифологии не только из-за легенды о Янарташе, но и потому, что он содержит часть древнего ликийского города.

До н. э. в III веке Гефест (Вулкан), бог огня, кузнечного дела, обработки металлов и ремесел, а также муж прекрасной Афродиты, был главным богом ликийского города Олимпос. Поэтому на протяжении многих лет для него проводились специальные фестивали. Если вы присоединитесь к нашему туру, вы увидите, что поразительная атмосфера и великолепные строения тех времен до сих пор стоят здесь во всей своей красе.

Давайте вместе откроем Олимпос

В темноте, то есть в лучшее время для знакомства с Олимпосом, мы посетим эту увлекательную страну с нашими профессиональными гидами и послушаем мифологические истории. Мы приглашаем вас в особенное путешествие, чтобы получить полный комфорт, развлечения и культурное накопление.

Подготовьтесь заранее

Место и время встречи

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи – McDonalds рядом с древними воротами Адриана.

Важная информация

Возьмите с собой купальники, полотенце, удобную обувь для ходьбы, головной убор, солнцезащитный крем, очки.

Тур организован на внедорожниках. Участникам запрещено водить джипы!