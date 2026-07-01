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Турецкая баня в Мармарисе (с трансфером)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«Программа турецкой бани в Мармарисе Программа турецкой бани в Мармарисе включает:д • трансфер из отеля в хамам, где проводится разогрев в парной для подготовки кожи»
$23.80
$25 за человека
Групповая
до 15 чел.
Турецкая баня в Мармарисе
Начало: Ваш отель
«Побалуйте свое тело двухчасовой традиционной турецкой баней в Мармарисе»
Расписание: Ежедневно
$21 за человека
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Групповая
до 15 чел.
Турецкая баня в Мармарисе
Начало: Ваш отель
«Если вы на отдыхе в Турции, ваш отдых будет неполноценным без посещения традиционной турецкой бани — Хаммам»
Расписание: Ежедневно
$27.90
$31 за человека
Групповая
до 13 чел.
Турецкая баня в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Марокканские бани»
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