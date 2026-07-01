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Марокканские бани – экскурсии в Мармарисе

Найдено 4 экскурсии в категории «Марокканские бани» в Мармарисе, цены от $21, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Турецкая баня в Мармарисе (с трансфером)
На автобусе
2 часа
-
5%
6 отзывов
Групповая
до 13 чел.
Турецкая баня в Мармарисе (с трансфером)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«Программа турецкой бани в Мармарисе Программа турецкой бани в Мармарисе включает:д • трансфер из отеля в хамам, где проводится разогрев в парной для подготовки кожи»
$23.80$25 за человека
Турецкая баня в Мармарисе
2 часа
7 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Турецкая баня в Мармарисе
Начало: Ваш отель
«Побалуйте свое тело двухчасовой традиционной турецкой баней в Мармарисе»
Расписание: Ежедневно
$21 за человека
Турецкая баня в Мармарисе
2 часа
-
10%
Групповая
до 15 чел.
Турецкая баня в Мармарисе
Начало: Ваш отель
«Если вы на отдыхе в Турции, ваш отдых будет неполноценным без посещения традиционной турецкой бани — Хаммам»
Расписание: Ежедневно
$27.90$31 за человека
Турецкая баня в Мармарисе
2 часа
Групповая
до 13 чел.
Турецкая баня в Мармарисе
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$25 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Марокканские бани»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мармарисе
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Турецкая баня в Мармарисе (с трансфером);
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Какие места ещё посмотреть в Мармарисе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале;
  2. Эфес;
  3. Остров Клеопатры.
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июле 2026
Сейчас в Мармарисе в категории "Марокканские бани" можно забронировать 4 экскурсии от 21 до 27.90 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.31 из 5
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