Каппадокия из Мармариса на 2 дня

Если вы хотите увидеть Мекку воздухоплавания, побродить по марсианскому ландшафту, посетить...

Если вы хотите увидеть Мекку воздухоплавания, побродить по марсианскому ландшафту, посетить подземные города первых христиан, понаблюдать за звездным небом, то вам сюда!
Каппадокия из Мармариса на 2 дня
Каппадокия из Мармариса на 2 дня
Каппадокия из Мармариса на 2 дня
Каппадокия из Мармариса на 2 дня
Каппадокия из Мармариса на 2 дня
Каппадокия из Мармариса на 2 дня

Что вы увидите 🤩

  • Долина Голубей
  • Крепость Учхисар
  • Смотровая площадка Гёреме
  • Долина Любви
  • Долина Воображения
  • Город Ургюп
  • Каменные столбы «Три красавицы»
  • Музей под открытым небом Гёреме
  • Красная Долина
  • Подземный город Деринкую
  • Долина Ихлара
Если вы хотите увидеть Мекку воздухоплавания, побродить по марсианскому ландшафту, посетить подземные города первых христиан, понаблюдать за звездным небом, то вам сюда!
Каппадокия – это место славных виноделов, гончаров и ткачей. Посетив эту замечательную экскурсию, вы окунетесь в мир фэнтези и волшебства, который надолго останется в вашей памяти.
Проведя два дня с нами, вас будет тянуть в этот мир красоты, покоя, очарования.
О местах, которые мы посетим
Долина Голубей
Одно из самых красивых мест в Турции. Протяженность Долины составляет около 4 километров. В древние времена голуби в Каппадокии несли практическое назначение, благодаря которому почва становилась плодородной. Вас привлечет внешний вид этого места, а именно скальные образования с разной величины отверстиями и гротами, в которых живут голуби.
Крепость Учхисар
Учхисар – живописный поселок в Каппадокии. В переводе c турецкого языка означает «три крепости». Учхисар располагается в четырех километрах к юго-западу от Гереме. В центре поселка высится 60-метровая скала, которую стали использовать как крепость. Вы сможете насладиться потрясающими видами, стоя наверху этой крепости.
Смотровая площадка Гёреме
Гёреме – центр туристической жизни. По центру смотровой площадки установлен флаг Турции. Перед вами предстанут все обозримые окрестности долины, полеты разноцветных воздушных шаров, завораживающие закаты и рассветы. Подъем на смотровую площадку в любое время гарантирует Вам отличное настроение!
Долина Любви
Одна из самых популярных долин в Турции. Все долины в Каппадокии считаются необычными, но таких скал, как здесь, нигде не найти. Природа поражает всех гостей и местных жителей своим творением.
Долина Воображения
В Долину Дервент ежедневно приезжают многие туристы для того, чтобы осмотреть уникальные ландшафты местности, которые создают удивительные пейзажи. Достаточно одного воображения и перед вами из скал открываются силуэты животных и других разнообразных предметов. Никого не оставит без эмоций Долина Воображения.
Город Ургюп
Ургюп – город, в котором древность и современность сливаются в одно целое, именно поэтому он и привлекает молодежь. Является центром производства ковров ручной работы, а также славится активной ночной жизнью. В нашем туре вы сможете ознакомиться с главными достопримечательностями этого прекрасного города.
Каменные столбы «Три красавицы»
Интригующее название каменных столбов привлекает много туристов, которые в дальнейшем остаются под впечатлением долгое время. Легенда гласит, что в этих камнях навсегда застыли греческие богини Афина, Афродита и Гера. Вас поразят размеры этой знаменитой экспозиции.
Музей под открытым небом Гёреме
Это крупнейший, самый популярный среди туристов монастырский комплекс, состоящий из десяти церквей, построенных в византийском стиле – с арками и колоннами, украшенных в каппадокийском стиле. К посещению доступны восемь из десяти церквей. В эти монастырский комплекс входят: Часовня Святого Василия, Церковь с яблоком, Часовня Святой Варвары, Церковь Иланли (Церковь со змеёй), Темная церковь, Церковь с сандалиями, Церковь с пряжкой, Церковь Святого Онуфрия, Часовня святой Екатерины, Женский монастырь Рахибелер.
Красная Долина
Является одной из самых значительных с точки зрения истории христианства. Причудливые изваяния из застывшей лавы образовались здесь в доисторические времена и никакие катаклизмы и капризы погоды не смогли стереть их с лица земли.
Подземный город Деринкую
Благодаря нашему туру, вы сможете побывать в настоящем подземном городе. Деринкую является одним из самых известных и исследуемых подземных городов. Город отлично развит и имеет все необходимое для безопасного проживания людей. На разных уровнях имеется большое количество комнат для жилья и хозяйственных нужд. Когда вы будете исследовать подземные городские лабиринты, то вас удивят оригинальные инженерные решения сложных коммуникаций этих древних городов.
Долина Ихлара
Очень красивое и необычное природное место. Этот каньон знаменит тем, что 17 веков назад здесь поселились византийские монахи. Легенда гласит о том, что трудолюбивые монахи выгрызли себе в каменных стенах жилища и церкви.
Программа тура
Первый день
22:00 Сбор туристов из отелей в Мармарисе
08:00 Остановка на завтрак
09:00 Прибытие в Каппадокию
09:15 Посещение Долины Голубей
09:45 Остановка около крепости Учхисар
10:30 Посещение смотровой площадки Гёреме
12:00 Остановка на обед в ресторане
13:00 Посещение Долины Любви
14:00 Посещение Долины Пашабаг и Дервент (Долина Воображения)
15:00 Обзорная экскурсия по городу Ургюп
15:30 Каменные столбы «Три красавицы»
16:00 Остановка на музей под открытым небом Гёреме
16:30 Посещение центра дегустации вина
17:30 Посещение Красной Долины
18:30 Заезд в отель и ужин в отеле
20:00 – 23:00 Турецкая ночь
Второй день
05:30 Сбор туристов из отелей на полет и просмотр шаров
09:00 Завтрак в отеле
10:00 Выезд из отеля
10:30 Посещение производства гончарных изделий
11:30 Подземный город Деринкую
13:30 Обед в ресторане
14:00 Посещение Долины Ихлара
15:30 Возвращение в Мармарис
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер
  • Страховка
  • Русский профессиональный гид
  • Завтрак – обед – ужин – завтрак – обед
  • Проживание в отеле 4*
 Что не входит
  • Полет на воздушном шаре (225$)
  • Трансфер на просмотр воздушных шаров (10$)
  • Турецкая ночь (40$)
  • Вход в музей Гереме (10$)
  • Вход в подземний город
  • Посещение Красной Долины (10$)
Время проведения: Воскресенье
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные📜История и культура🎈Каппадокия

Еще несколько похожих предложений в Мармарисе

Встреча с дельфинами в Мармарисе
4.7
11
$75
за 1 чел.
Встреча с дельфинами в Мармарисе
Если вы ищете новый и веселый опыт для лучшего отдыха этим летом, то Дельфинарий в Мармарисе - это то,...
Ежедневно
Круиз по самым красивым бухтам Мармариса
5
4
$25
за 1 чел.
Круиз по самым красивым бухтам Мармариса
Провести целый день в открытом море вдали от шумных курортов стоит хотя бы раз, ведь это совершенно...
Ежедневно с 10:00
Памуккале, "белый рай" , и античный курорт Иераполис
4.6
8
10ч
$35
за 1 чел.
Памуккале, "белый рай" , и античный курорт Иераполис
Если вы хотите получить новые впечатления и посетить действительно великолепные места, то Памуккале из...
По пн, ср, пт и сб с 06:30
Турецкая ночь в Мармарисе
$25
за 1 чел.
Турецкая ночь в Мармарисе
В историческом ресторане Мармариса с национальной турецкой кухней вы отведайте знаменитые турецкие блюда,...
Каждый день в 19:30
Прогулка по бухтам Мармариса
$25
за 1 чел.
Прогулка по бухтам Мармариса
Прогулка по Бухтам Мармариса на яхте - это прекрасная возможность искупаться в зеркально чистой воде...
Каждый день в 09:30
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
4.7
3
$25
за 1 чел.
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Трёхчасовая экскурсия по диким просторам за пределами Мармариса
Ежедневно в 10:00 и 14:00
Узнать и полюбить Мармарис
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
94
76
за 1-6 чел.
Узнать и полюбить Мармарис
Обзорная экскурсия по турецкому курорту с европейской атмосферой и богатой историей
Заповедник Дальян из Мармариса
10ч
25
за 1 чел.
Заповедник Дальян из Мармариса
Групповая экскурсия 4в1: пляжи, прогулка на лодке, целебные грязи и интересные рассказы
ежедневно в 08:00
Рыбалка в Мармарисе
$15
за 1 чел.
Рыбалка в Мармарисе
Рыбалка будет проходить вдали от шума курортного города
Ежедневно в 9:30 и 14:00
Джип-сафари: пейзажи Анатолии и турецкая деревня
5
8
6ч 30м
$15
за 1 чел.
Джип-сафари: пейзажи Анатолии и турецкая деревня
Джип сафари в Мармарисе пользуется большой популярностью среди активных туристов
Ежедневно с 09:30 до 17:00
В Памуккале из Мармариса на автобусе
12ч
25
за 1 чел.
В Памуккале из Мармариса на автобусе
Всемирно известный природный феномен, античный Иераполис и бассейн Клеопатры на групповой экскурсии
в среду и субботу в 06:30
Шоу "Турецкая Ночь" в Мармарисе
4.7
7
$30
за 1 чел.
Шоу "Турецкая Ночь" в Мармарисе
Экскурсия предназначена для любителей ночной жизни среди вас
Ежедневно с 20:00

Armagan проводит ещё 12 экскурсий

Конное сафари в Мармарисе
$25
за 1 чел.
Конное сафари в Мармарисе
Каждый день с 10.00 до 16.00 – Каждый день
Сафари на багги и квадроциклах в Мармарисе
$35
за 1 чел.
Сафари на багги и квадроциклах в Мармарисе
Сафари на багги и квадроциклах - захватывающее приключение, обеспечивающее вам экстрим и веселье
Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Слияние двух морей: морская прогулка в Мармарисе
$30
за 1 чел.
Слияние двух морей: морская прогулка в Мармарисе
В бухтах Мармариса таится множество восхитительных и живописных уголков
Ежедневно с 9:30 до 16:00
Аквапарк Aqua Dream в Мармарисе
$25
за 1 чел.
Аквапарк Aqua Dream в Мармарисе
Аквапарк Aqua Dream - это развлекательный комплекс под открытым небом, в котором посетители могут замечательно...
Ежедневно в 10:00
Турецкая ночь в Мармарисе
$30
за 1 чел.
Турецкая ночь в Мармарисе
Запоминающееся шоу для туристов, которое отлично подойдет для знакомства с турецкой культурой, традициями,...
Четверг и воскресенье с 19:30 до 23:30
Рыбалка в Мармарисе
$30
за 1 чел.
Рыбалка в Мармарисе
Морская рыбалка - отличное развлечение, которое подойдет для людей разных возрастов
Ежедневно в 9:00
Джип-сафари в Мармарисе
$30
за 1 чел.
Джип-сафари в Мармарисе
Для тех, кто ищет захватывающих приключений, а также потрясающий вид на окрестности Мармариса, тур...
Ежедневно
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
11ч
$35
за 1 чел.
Экскурсия в Фетхие из Мармариса
Вас ждёт захватывающая поездка в удивительный Фетхие
Ежедневно в 8:00
Турецкий хаммам в Мармарисе
$25
за 1 чел.
Турецкий хаммам в Мармарисе
Если Вы остановились в Мармарисе, не упустите возможность посетить популярную турецкую баню в лучших...
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Дайвинг в Мармарисе
$40
за 1 чел.
Дайвинг в Мармарисе
Дайвинг в Мармарисе представляет собой необычную экскурсию в морские глубины
Ежедневно с 9:00 до 17:00
Экскурсия в Дальян из Мармариса
10ч
$30
за 1 чел.
Экскурсия в Дальян из Мармариса
Экскурсия в Дальян из Мармариса - это возможность увидеть много интересного и уникального всего за...
Ежедневно с 8:30 до 18:00
Экскурсия в Памуккале из Мармариса
12ч
$30
за 1 чел.
Экскурсия в Памуккале из Мармариса
Про красоты Памуккале можно рассказывать бесконечно, но осознать, насколько красив и необычен этот...
Ежедневно с 6:30 до 19:30
У нас ещё много экскурсий 😎 в Мармарисе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мармарисе
🇹🇷