Если вы хотите увидеть Мекку воздухоплавания, побродить по марсианскому ландшафту, посетить подземные города первых христиан, понаблюдать за звездным небом, то вам сюда!

Каппадокия – это место славных виноделов, гончаров и ткачей. Посетив эту замечательную экскурсию, вы окунетесь в мир фэнтези и волшебства, который надолго останется в вашей памяти.

Проведя два дня с нами, вас будет тянуть в этот мир красоты, покоя, очарования.

О местах, которые мы посетим

Долина Голубей

Одно из самых красивых мест в Турции. Протяженность Долины составляет около 4 километров. В древние времена голуби в Каппадокии несли практическое назначение, благодаря которому почва становилась плодородной. Вас привлечет внешний вид этого места, а именно скальные образования с разной величины отверстиями и гротами, в которых живут голуби.

Крепость Учхисар

Учхисар – живописный поселок в Каппадокии. В переводе c турецкого языка означает «три крепости». Учхисар располагается в четырех километрах к юго-западу от Гереме. В центре поселка высится 60-метровая скала, которую стали использовать как крепость. Вы сможете насладиться потрясающими видами, стоя наверху этой крепости.

Смотровая площадка Гёреме

Гёреме – центр туристической жизни. По центру смотровой площадки установлен флаг Турции. Перед вами предстанут все обозримые окрестности долины, полеты разноцветных воздушных шаров, завораживающие закаты и рассветы. Подъем на смотровую площадку в любое время гарантирует Вам отличное настроение!

Долина Любви

Одна из самых популярных долин в Турции. Все долины в Каппадокии считаются необычными, но таких скал, как здесь, нигде не найти. Природа поражает всех гостей и местных жителей своим творением.

Долина Воображения

В Долину Дервент ежедневно приезжают многие туристы для того, чтобы осмотреть уникальные ландшафты местности, которые создают удивительные пейзажи. Достаточно одного воображения и перед вами из скал открываются силуэты животных и других разнообразных предметов. Никого не оставит без эмоций Долина Воображения.

Город Ургюп

Ургюп – город, в котором древность и современность сливаются в одно целое, именно поэтому он и привлекает молодежь. Является центром производства ковров ручной работы, а также славится активной ночной жизнью. В нашем туре вы сможете ознакомиться с главными достопримечательностями этого прекрасного города.

Каменные столбы «Три красавицы»

Интригующее название каменных столбов привлекает много туристов, которые в дальнейшем остаются под впечатлением долгое время. Легенда гласит, что в этих камнях навсегда застыли греческие богини Афина, Афродита и Гера. Вас поразят размеры этой знаменитой экспозиции.

Музей под открытым небом Гёреме

Это крупнейший, самый популярный среди туристов монастырский комплекс, состоящий из десяти церквей, построенных в византийском стиле – с арками и колоннами, украшенных в каппадокийском стиле. К посещению доступны восемь из десяти церквей. В эти монастырский комплекс входят: Часовня Святого Василия, Церковь с яблоком, Часовня Святой Варвары, Церковь Иланли (Церковь со змеёй), Темная церковь, Церковь с сандалиями, Церковь с пряжкой, Церковь Святого Онуфрия, Часовня святой Екатерины, Женский монастырь Рахибелер.

Красная Долина

Является одной из самых значительных с точки зрения истории христианства. Причудливые изваяния из застывшей лавы образовались здесь в доисторические времена и никакие катаклизмы и капризы погоды не смогли стереть их с лица земли.

Подземный город Деринкую

Благодаря нашему туру, вы сможете побывать в настоящем подземном городе. Деринкую является одним из самых известных и исследуемых подземных городов. Город отлично развит и имеет все необходимое для безопасного проживания людей. На разных уровнях имеется большое количество комнат для жилья и хозяйственных нужд. Когда вы будете исследовать подземные городские лабиринты, то вас удивят оригинальные инженерные решения сложных коммуникаций этих древних городов.

Долина Ихлара

Очень красивое и необычное природное место. Этот каньон знаменит тем, что 17 веков назад здесь поселились византийские монахи. Легенда гласит о том, что трудолюбивые монахи выгрызли себе в каменных стенах жилища и церкви.

Программа тура

Первый день

22:00 Сбор туристов из отелей в Мармарисе

08:00 Остановка на завтрак

09:00 Прибытие в Каппадокию

09:15 Посещение Долины Голубей

09:45 Остановка около крепости Учхисар

10:30 Посещение смотровой площадки Гёреме

12:00 Остановка на обед в ресторане

13:00 Посещение Долины Любви

14:00 Посещение Долины Пашабаг и Дервент (Долина Воображения)

15:00 Обзорная экскурсия по городу Ургюп

15:30 Каменные столбы «Три красавицы»

16:00 Остановка на музей под открытым небом Гёреме

16:30 Посещение центра дегустации вина

17:30 Посещение Красной Долины

18:30 Заезд в отель и ужин в отеле

20:00 – 23:00 Турецкая ночь

Второй день

05:30 Сбор туристов из отелей на полет и просмотр шаров

09:00 Завтрак в отеле

10:00 Выезд из отеля

10:30 Посещение производства гончарных изделий

11:30 Подземный город Деринкую

13:30 Обед в ресторане

14:00 Посещение Долины Ихлара

15:30 Возвращение в Мармарис