Что вас ожидает:Программа экскурсии 🧭 в Памуккале из Мармариса информационно насыщена. В пути гиды рассказывают о местах, которые вы проезжаете, культуре, истории 📖, традициях и обычаях местных жителей. Памуккале является районом провинции Денизли и находится примерно в 200 км от Мармариса. Дорога туда занимает около 3 часов езды на автобусе 🚌. За отдельную плату вы можете посетить Бассейн Клеопатры. Он окружен пышной зеленью, в нём находятся мраморные колонны, капители и плинтусы, которые выпали из близлежащего храма Аполлона во время землетрясения. Программа экскурсии:Отправление

Увлекательная экскурсия ⛳ в Памуккале начинается в 6:30 с трансфера из вашего отеля в Мармарисе или Ичмелере.

Завтрак

В очаровательном городе Мугла Вы насладитесь вкусным завтраком «шведский стол» в местном ресторане. После мы отправимся в комфортабельную двухчасовую поездку на автобусе до Памуккале. В это время профессиональный русскоговорящий гид расскажет об истории Памуккале и его особенностях.

Памуккале

В Памуккале мы совершим прогулку 👣 по славному городу Иераполису. Этот великолепный древний город 🏙️ был построен на вершине термальных источников, которые когда-то использовались как спа. Впечатляющие руины все еще видны и абсолютно захватывающие. Вы также сможете посетить храм Аполлона, римский театр в Памуккале и другие исторические достопримечательности 🏛️. По сути, этот тур даст вам уникальную возможность увидеть часть Римской империи, которая является одной из самых могущественных империй в истории человечества. Памуккале — уникальное явление. Его очаровательный пейзаж состоит из лесов, кальциевых вод, великолепных окаменевших водопадов и прекрасных террасных бассейнов. Пройдя через Памуккале, вы почувствуете, что прошли через сказку. Удивительные, великолепные белые травертины и освежающее купание в античном римском бассейне заставят любого испытать в море 🌊 удовольствия.

Обед

После того, как это фантастическое путешествие по истории закончится, мы сядем в уютный автобус и отправимся до маленькой деревни Памуккале. Там насладимся восхитительным обедом «шведский стол» в местном ресторане.

Возвращение

В 20:00 наши водители доставят вас обратно в отели Мармариса и Ичмелера или остановятся в ближайшем возможном месте на центральной улице.

Организационные детали: