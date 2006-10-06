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Памуккале, «белый рай», и античный курорт Иераполис

4.6
8 отзывов
Ольга К.
Ольга К. – Гид из Мармариса
Если вы хотите получить новые впечатления и посетить действительно великолепные места, то Памуккале из Мармариса — это то, что вам нужно.

Вы будете восхищены силой и уникальностью природы, когда увидите белые скалы Памуккале.

Термальные воды этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО на протяжении веков привлекали его посетителей оздоровительными свойствами.

В Памуккале находится Иераполис — один из старейших термальных городов в мире.

Во времена Римской империи он был важным религиозным, интеллектуальным, торговым и художественным центром.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🧖SPA
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $35 за человека

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Памуккале, «белый рай», и античный курорт Иераполис
Памуккале, «белый рай», и античный курорт Иераполис

Что вы увидите

  • Памуккале
  • Иераполис
Что вас ожидает:Программа экскурсии 🧭 в Памуккале из Мармариса информационно насыщена. В пути гиды рассказывают о местах, которые вы проезжаете, культуре, истории 📖, традициях и обычаях местных жителей. Памуккале является районом провинции Денизли и находится примерно в 200 км от Мармариса. Дорога туда занимает около 3 часов езды на автобусе 🚌. За отдельную плату вы можете посетить Бассейн Клеопатры. Он окружен пышной зеленью, в нём находятся мраморные колонны, капители и плинтусы, которые выпали из близлежащего храма Аполлона во время землетрясения. Программа экскурсии:Отправление
Увлекательная экскурсия ⛳ в Памуккале начинается в 6:30 с трансфера из вашего отеля в Мармарисе или Ичмелере.
Завтрак
В очаровательном городе Мугла Вы насладитесь вкусным завтраком «шведский стол» в местном ресторане. После мы отправимся в комфортабельную двухчасовую поездку на автобусе до Памуккале. В это время профессиональный русскоговорящий гид расскажет об истории Памуккале и его особенностях.
Памуккале
В Памуккале мы совершим прогулку 👣 по славному городу Иераполису. Этот великолепный древний город 🏙️ был построен на вершине термальных источников, которые когда-то использовались как спа. Впечатляющие руины все еще видны и абсолютно захватывающие. Вы также сможете посетить храм Аполлона, римский театр в Памуккале и другие исторические достопримечательности 🏛️. По сути, этот тур даст вам уникальную возможность увидеть часть Римской империи, которая является одной из самых могущественных империй в истории человечества. Памуккале — уникальное явление. Его очаровательный пейзаж состоит из лесов, кальциевых вод, великолепных окаменевших водопадов и прекрасных террасных бассейнов. Пройдя через Памуккале, вы почувствуете, что прошли через сказку. Удивительные, великолепные белые травертины и освежающее купание в античном римском бассейне заставят любого испытать в море 🌊 удовольствия.
Обед
После того, как это фантастическое путешествие по истории закончится, мы сядем в уютный автобус и отправимся до маленькой деревни Памуккале. Там насладимся восхитительным обедом «шведский стол» в местном ресторане.
Возвращение
В 20:00 наши водители доставят вас обратно в отели Мармариса и Ичмелера или остановятся в ближайшем возможном месте на центральной улице.

Организационные детали:

  • Вам понадобятся: солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, фотоаппарат, удобная одежда и обувь, полотенце, купальники, головной убор, документы на детей и младенцев.
  • Эта экскурсия не подходит для туристов, имеющих трудности при ходьбе.
Что входит
  • Трансфер в отель (оба пути)
  • Завтрак «шведский стол»
  • Обед «шведский стол»
  • Автобус с кондиционером
  • Русскоговорящий гид
  • Полная страховка.
Что не входит
  • Входные билеты в Памуккале
  • Личные расходы
  • Бассейн Клеопатры (примерная стоимость 50 TL)
  • Напитки.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Памуккале, «белый рай», и античный курорт Иераполис
Памуккале, «белый рай», и античный курорт Иераполис
Памуккале, «белый рай», и античный курорт Иераполис
Памуккале, «белый рай», и античный курорт Иераполис

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга К.
Ольга К.
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8 отзывов оставили туристы

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