По острову Нимара — на квадроциклах!

С ветерком и драйвом прокатиться по дорогам острова, посетить пещеру и впечатлиться видами с вершин

5
1 отзыв
В этой программе пейзажи турецкой природы сочетаются с яркими эмоциями от езды на квадроцикле.

Вместе мы исследуем Нимарскую пещеру и пройдем по тропам Национального парка Мармарис, с высоты насладимся морскими и горными пейзажами.

А еще вы сможете искупаться и сделать множество ярких снимков!
По острову Нимара — на квадроциклах!
По острову Нимара — на квадроциклах!
По острову Нимара — на квадроциклах!
По острову Нимара — на квадроциклах!
По острову Нимара — на квадроциклах!
По острову Нимара — на квадроциклах!
По острову Нимара — на квадроциклах!
По острову Нимара — на квадроциклах!

Что вас ожидает

Мы встретимся у вашего отеля и вместе на общественном транспорте доберёмся до места аренды квадроциклов. Я расскажу, как с ним управляться, напомню правила безопасности — и в путь, к живописному острову Нимара.

Дороги острова красивы сами по себе, но помимо этого на маршруте есть несколько интересных локаций.

  • Мы заглянем в пещеру — эта местная достопримечательность впечатлит вас своими размерами и каменными сталактитами-сталагмитами. Сделаем остановку на смотровой площадке Адакей: здесь открывается потрясающий вид на море, горы, город и гавань — самую большую на побережье! А новые ракурсы нас ждут на вершине острова, куда мы доберемся по горной трассе.
  • Кроме того, вы посетите национальный парк Мармариса с прекрасными пейзажами и прогуляетесь по его экологическим тропам.
  • В окрестностях парка есть отличные дикие пляжи, где вы сможете искупаться и отдохнуть.
  • В завершение совершим еще один подъем-въезд на гору, полюбуемся открывшимся видом на Мармарис — и вернемся к точке старта.

Организационные детали

  • С вами буду я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы:
    — Общественный транспорт 1€ с человека
    — Аренда одного квадроцикла 20€

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Sabri
Sabri
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. Также жил на побережье, организую экскурсии и прогулки в Мармарисе. Собрал команду таких же влюбленных в свои города гидов — мы с радостью покажем вам их самые удивительные места и раскроем о них любопытные факты!
Задать вопрос

1 реальный отзыв

Л
8 сен 2021
Все было классно! Особенно пещера - место не туристическое и поэтому времени на ее осмотр было достаточно. А также посетили много обзорных площадок, с которых открывается красивый вид на Мармарис.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

🎩Индивидуальные🏡Выездные🛻На квадроциклах

Еще несколько похожих предложений в Мармарисе

Эгейские острова - морская прогулка с ужином на необитаемом острове
4.8
11
$25
за 1 чел.
Эгейские острова - морская прогулка с ужином на необитаемом острове
Отправляйтесь в путешествие на яхте к необитаемым островам
с 09:00 до 16:00
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
4.7
3
$25
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Сафари на квадроциклах по окрестностям Мармариса
Трёхчасовая экскурсия по диким просторам за пределами Мармариса
Ежедневно в 10:00 и 14:00
Индивидуальная яхта по островам
Индивидуальная экскурсия
$300
за 1-12 чел.
Индивидуальная яхта по островам
Каждый день 10:00
Круиз по реке Дальян: грязевые ванны и Черепаший пляж
4.8
12
12ч
$25
за 1 чел.
Круиз по реке Дальян: грязевые ванны и Черепаший пляж
На этой экскурсии каждый найдет для себя предпочтительный вид отдыха
Ежедневно с 08:30 до 18:00
Памуккале, "белый рай" , и античный курорт Иераполис
4.6
8
10ч
$35
за 1 чел.
Памуккале, "белый рай" , и античный курорт Иераполис
Если вы хотите получить новые впечатления и посетить действительно великолепные места, то Памуккале из...
По пн, ср, пт и сб с 06:30
Морская прогулка на остров Клеопатры
25
за 1 чел.
Морская прогулка на остров Клеопатры
Дельфинья бухта, волшебные пляжи, руины античного города и подводные пещеры за 1 день
ежедневно в 09:30
Из Мармариса — в древний Эфес
Индивидуальная экскурсия
10ч
250
за 1-2 чел.
Из Мармариса — в древний Эфес
Посетить один из старейших городов мира и услышать его историю и легенды
Джип-сафари: пейзажи Анатолии и турецкая деревня
5
8
6ч 30м
$15
за 1 чел.
Джип-сафари: пейзажи Анатолии и турецкая деревня
Джип сафари в Мармарисе пользуется большой популярностью среди активных туристов
Ежедневно с 09:30 до 17:00
Автобусная экскурсия «Каньон Саклыкент и Голубая лагуна»
4
2
11ч
30
за 1 чел.
Автобусная экскурсия «Каньон Саклыкент и Голубая лагуна»
Погулять по горному каньону и отдохнуть на фантастически красивом пляже за 1 день
во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00
Параглайдинг в Олюденизе
$110
за 1 чел.
Параглайдинг в Олюденизе
Параглайдинг проводиться в Олюденизе
Вторник, четверг, воскресенье 8:30
Встреча с дельфинами в Мармарисе
4.7
11
$75
за 1 чел.
Встреча с дельфинами в Мармарисе
Если вы ищете новый и веселый опыт для лучшего отдыха этим летом, то Дельфинарий в Мармарисе - это то,...
Ежедневно
Прогулка по бухтам Мармариса
$25
за 1 чел.
Прогулка по бухтам Мармариса
Прогулка по Бухтам Мармариса на яхте - это прекрасная возможность искупаться в зеркально чистой воде...
Каждый день в 09:30

Sabri проводит ещё 1 экскурсию

Узнать и полюбить Мармарис
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
4ч 30м
94
за 1-6 чел.
Узнать и полюбить Мармарис
Обзорная экскурсия по турецкому курорту с европейской атмосферой и богатой историей
У нас ещё много экскурсий 😎 в Мармарисе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мармарисе
🇹🇷