Что вас ожидает

Мы встретимся у вашего отеля и вместе на общественном транспорте доберёмся до места аренды квадроциклов. Я расскажу, как с ним управляться, напомню правила безопасности — и в путь, к живописному острову Нимара.

Дороги острова красивы сами по себе, но помимо этого на маршруте есть несколько интересных локаций.

Мы заглянем в пещеру — эта местная достопримечательность впечатлит вас своими размерами и каменными сталактитами-сталагмитами. Сделаем остановку на смотровой площадке Адакей: здесь открывается потрясающий вид на море, горы, город и гавань — самую большую на побережье! А новые ракурсы нас ждут на вершине острова, куда мы доберемся по горной трассе.

Кроме того, вы посетите национальный парк Мармариса с прекрасными пейзажами и прогуляетесь по его экологическим тропам.

В окрестностях парка есть отличные дикие пляжи, где вы сможете искупаться и отдохнуть.

В завершение совершим еще один подъем-въезд на гору, полюбуемся открывшимся видом на Мармарис — и вернемся к точке старта.

Организационные детали