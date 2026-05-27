Активное комбо: зиплайн, рафтинг, джип-сафари и багги или квадроциклы

День драйва в окрестностях Сиде
Поездка для тех, кому мало одной активности и хочется прожить день на максимум! Вас ждёт насыщенный маршрут с багги или квадроциклами (на ваш выбор), рафтингом, зиплайном и джип-сафари среди горных пейзажей.
Описание экскурсии

Покорение каньона на багги или квадроцикле

Русло высохшей реки, петляющие лесные тропы и густой хвойно-клубничный аромат, который разливается повсюду. Вы промчитесь по живописному бездорожью на выбранном транспорте.

Река Кёпрючай: сплав по следам римлян

Вас окружит гул воды, пробившей путь сквозь Таврские горы, а прямо над головой вы увидите древний мост, по которому когда-то ходили легионеры.

Зиплайн над каньоном

Полёт над изумрудной лентой реки, а внизу римский акведук, который почти не разглядеть с земли — только с высоты ущелье открывает свои тайны.

Джип-сафари в горах: в поисках затерянного поселения

Вы исследуете окрестности каньона на внедорожнике, искупаетесь в секретных источниках и, возможно, встретите потомков кочевников-юрюков: они живут в современных деревнях и до сих пор угощают чаем, заваренным по старинным рецептам.

Ориентировочный тайминг

8:30–10:30 — групповой трансфер
11:00 — заезд на багги или квадроцикле (30 минут)
12:00 — рафтинг (около 2 часов) и зиплайн (6 минут)
14:00 — обед
14:30 — джип-сафари (30 минут)
15:00–16:00 — свободное время на базе
17:00–18:00 — возвращение в отели региона Сиде

Организационные детали

  • В стоимость входят активности, групповое снаряжение для рафтинга, страховка, трансфер и обед (в меню — курица, рис/макароны, салат)
  • Рафтинг подходит для новичков. Преодолеем 11-12 км. Возможно участие детей от 3 лет, их разместят в середине лодки. Максимальное количество участников — 10 человек
  • Возрастные ограничения для багги/квадроцикла: водитель — от 16 лет, пассажир — от 10 лет. В поездку нельзя брать телефон и другую технику
  • Поездка без сопровождения гида. С вами будет русско- и англоговорящий куратор из нашей команды, который поможет с любыми вопросами

Дополнительные расходы

  • Напитки
  • Обувь для рафтинга — €5 (аренда) или €10 (покупка), гидрокостюм для рафтинга — €8, специальные очки — €4, бандана — €4, водонепроницаемый чехол для телефона — €8
  • Байдарка на двоих — €10 (бронировать нужно заранее)
  • Печатное фото с прогулки и/или видео на флешке — от €25 до €40

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 12 лет и старше€42
От 7 до 11 лет€30
Дети до 6 лет (с посадочным местом в автобусе и обедом)€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

