Поездка для тех, кому мало одной активности и хочется прожить день на максимум! Вас ждёт насыщенный маршрут с багги или квадроциклами (на ваш выбор), рафтингом, зиплайном и джип-сафари среди горных пейзажей.

Описание экскурсии

Покорение каньона на багги или квадроцикле

Русло высохшей реки, петляющие лесные тропы и густой хвойно-клубничный аромат, который разливается повсюду. Вы промчитесь по живописному бездорожью на выбранном транспорте.

Река Кёпрючай: сплав по следам римлян

Вас окружит гул воды, пробившей путь сквозь Таврские горы, а прямо над головой вы увидите древний мост, по которому когда-то ходили легионеры.

Зиплайн над каньоном

Полёт над изумрудной лентой реки, а внизу римский акведук, который почти не разглядеть с земли — только с высоты ущелье открывает свои тайны.

Джип-сафари в горах: в поисках затерянного поселения

Вы исследуете окрестности каньона на внедорожнике, искупаетесь в секретных источниках и, возможно, встретите потомков кочевников-юрюков: они живут в современных деревнях и до сих пор угощают чаем, заваренным по старинным рецептам.

Ориентировочный тайминг

8:30–10:30 — групповой трансфер

11:00 — заезд на багги или квадроцикле (30 минут)

12:00 — рафтинг (около 2 часов) и зиплайн (6 минут)

14:00 — обед

14:30 — джип-сафари (30 минут)

15:00–16:00 — свободное время на базе

17:00–18:00 — возвращение в отели региона Сиде

Организационные детали

В стоимость входят активности, групповое снаряжение для рафтинга, страховка, трансфер и обед (в меню — курица, рис/макароны, салат)

Рафтинг подходит для новичков. Преодолеем 11-12 км. Возможно участие детей от 3 лет, их разместят в середине лодки. Максимальное количество участников — 10 человек

Возрастные ограничения для багги/квадроцикла: водитель — от 16 лет, пассажир — от 10 лет. В поездку нельзя брать телефон и другую технику

Поездка без сопровождения гида. С вами будет русско- и англоговорящий куратор из нашей команды, который поможет с любыми вопросами

Дополнительные расходы