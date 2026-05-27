Активное комбо: зиплайн, рафтинг, джип-сафари и багги или квадроциклы
День драйва в окрестностях Сиде
Поездка для тех, кому мало одной активности и хочется прожить день на максимум! Вас ждёт насыщенный маршрут с багги или квадроциклами (на ваш выбор), рафтингом, зиплайном и джип-сафари среди горных пейзажей.
Описание экскурсии
Покорение каньона на багги или квадроцикле
Русло высохшей реки, петляющие лесные тропы и густой хвойно-клубничный аромат, который разливается повсюду. Вы промчитесь по живописному бездорожью на выбранном транспорте.
Река Кёпрючай: сплав по следам римлян
Вас окружит гул воды, пробившей путь сквозь Таврские горы, а прямо над головой вы увидите древний мост, по которому когда-то ходили легионеры.
Зиплайн над каньоном
Полёт над изумрудной лентой реки, а внизу римский акведук, который почти не разглядеть с земли — только с высоты ущелье открывает свои тайны.
Джип-сафари в горах: в поисках затерянного поселения
Вы исследуете окрестности каньона на внедорожнике, искупаетесь в секретных источниках и, возможно, встретите потомков кочевников-юрюков: они живут в современных деревнях и до сих пор угощают чаем, заваренным по старинным рецептам.
Ориентировочный тайминг
8:30–10:30 — групповой трансфер 11:00 — заезд на багги или квадроцикле (30 минут) 12:00 — рафтинг (около 2 часов) и зиплайн (6 минут) 14:00 — обед 14:30 — джип-сафари (30 минут) 15:00–16:00 — свободное время на базе 17:00–18:00 — возвращение в отели региона Сиде
Организационные детали
В стоимость входят активности, групповое снаряжение для рафтинга, страховка, трансфер и обед (в меню — курица, рис/макароны, салат)
Рафтинг подходит для новичков. Преодолеем 11-12 км. Возможно участие детей от 3 лет, их разместят в середине лодки. Максимальное количество участников — 10 человек
Возрастные ограничения для багги/квадроцикла: водитель — от 16 лет, пассажир — от 10 лет. В поездку нельзя брать телефон и другую технику
Поездка без сопровождения гида. С вами будет русско- и англоговорящий куратор из нашей команды, который поможет с любыми вопросами
Дополнительные расходы
Напитки
Обувь для рафтинга — €5 (аренда) или €10 (покупка), гидрокостюм для рафтинга — €8, специальные очки — €4, бандана — €4, водонепроницаемый чехол для телефона — €8
Байдарка на двоих — €10 (бронировать нужно заранее)
Печатное фото с прогулки и/или видео на флешке — от €25 до €40
Стоимость экскурсии
От 12 лет и старше
€42
От 7 до 11 лет
€30
Дети до 6 лет (с посадочным местом в автобусе и обедом)
€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
